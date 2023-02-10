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Вчера, девятого февраля, начал продаваться смартфон, способный заряжаться на скорости до 240 ватт

Realme GT Neo5 даёт в распоряжение пользователя 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти; цена вопроса = 37500 рублей (в КНР, разумеется)
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Изображение: Realme
Изображение: Realme

Как и рассказывает сайт производителя, в долгожданную новинку вложено много достоинств. Но главное, несомненно, связано с аккумулятором.

Местный аккумулятор на 4.6 ампер-часа готов снова возвращаться в строй за считанные минуты. Важно, что в комплекте поставки найдётся соответствующее зарядное устройство, ведь такое в наши дни делается всё реже.

Одобрительное покачивание головы вызывают и другие параметры. За основу телефона поставлен мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, основной фотосенсор в тыловой системе камер даёт 50 МП. Произведён он Sony. Есть, само собой, и NFC, и прочие важные мелочи, свойственные современным Android-фонам.

Помимо главной, венценосной, наиболее дорогой и наиболее аппетитной версии, которую и описывают все строки выше - она как раз и оценена в 37 тысяч 500 рублей, по актуальному курсу, или 3499 юаней - продаваться будут и менее серьёзные конфигурации, в том числе и с менее шустрым стандартом фирменной технологии зарядки, а не только с меньшими объёмами RAM и постоянной памяти.

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 02 месяц > Вчера, девятого февраля, начал продаваться смартфон, способный заряжаться на скорости до 240 ватт
Сергей Тарасов, 2023-02-10 (Update: 2023-02-10)