Вчера, девятого февраля, начал продаваться смартфон, способный заряжаться на скорости до 240 ватт

Как и рассказывает сайт производителя, в долгожданную новинку вложено много достоинств. Но главное, несомненно, связано с аккумулятором.

Местный аккумулятор на 4.6 ампер-часа готов снова возвращаться в строй за считанные минуты. Важно, что в комплекте поставки найдётся соответствующее зарядное устройство, ведь такое в наши дни делается всё реже.

Одобрительное покачивание головы вызывают и другие параметры. За основу телефона поставлен мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, основной фотосенсор в тыловой системе камер даёт 50 МП. Произведён он Sony. Есть, само собой, и NFC, и прочие важные мелочи, свойственные современным Android-фонам.

Помимо главной, венценосной, наиболее дорогой и наиболее аппетитной версии, которую и описывают все строки выше - она как раз и оценена в 37 тысяч 500 рублей, по актуальному курсу, или 3499 юаней - продаваться будут и менее серьёзные конфигурации, в том числе и с менее шустрым стандартом фирменной технологии зарядки, а не только с меньшими объёмами RAM и постоянной памяти.