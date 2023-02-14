В Windows 11 появится управление RGB-подсветкой
Microsoft тестирует интересную функцию в сборке Windows 11 Insider Preview 25295, которая позволит операционной системе напрямую управлять RGB-подсветкой ПК без необходимости прибегать к стороннему программному обеспечению. Как видно на приведенных ниже скриншотах от пользователя Twitter Albacore, параметры персонализации в настройках системы расширены и включают пункт «Подсветка».
Здесь перечислены все компоненты, периферия и аксессуары для ПК - такие как игровые мыши и клавиатуры = которые обладают встроенной подсветкой. По нажатию на одно из этих устройств, Windows 11 позволяет настроить базовые параметры (включая яркость и цвет) прямо в операционной системе. Пользователи могут выбирать простые эффекты, такие как радуга, и автоматически настраивать оттенки в соответствии с цветом темы Windows. Благодаря этим новым функциям пользователям Windows больше не обязательно устанавливать приложения для контроля RGB от Razer, Corsair, Logitech и других брендов. Впрочем, стоит учесть, что такие приложения как Razer Chroma, по-прежнему предлагают значительно больше функций.
Microsoft еще официально не объявила о поддержке RGB-подсветки в Windows 11. Однако, поскольку функционал уже была протестирован в общедоступной бета-версии операционной системы, само собой разумеется, что новый параметр станет доступен для всех пользователей операционной системы в рамках ожидаемого крупного обновления Windows 11 во второй половине 2023 года. Это обновление также должно наконец ввести поддержку сторонних виджетов.
New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? ???? The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all ????https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo— Albacore (@thebookisclosed) February 10, 2023