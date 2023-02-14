В Windows 11 появится управление RGB-подсветкой

Похоже, любители игр наконец дождались времен, когда для управления подсветкой геймерских корпусов, мышей, видеокарт и других устройств в Windows не понадобятся сторонние утилиты

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Microsoft тестирует интересную функцию в сборке Windows 11 Insider Preview 25295, которая позволит операционной системе напрямую управлять RGB-подсветкой ПК без необходимости прибегать к стороннему программному обеспечению. Как видно на приведенных ниже скриншотах от пользователя Twitter Albacore, параметры персонализации в настройках системы расширены и включают пункт «Подсветка».

Здесь перечислены все компоненты, периферия и аксессуары для ПК - такие как игровые мыши и клавиатуры = которые обладают встроенной подсветкой. По нажатию на одно из этих устройств, Windows 11 позволяет настроить базовые параметры (включая яркость и цвет) прямо в операционной системе. Пользователи могут выбирать простые эффекты, такие как радуга, и автоматически настраивать оттенки в соответствии с цветом темы Windows. Благодаря этим новым функциям пользователям Windows больше не обязательно устанавливать приложения для контроля RGB от Razer, Corsair, Logitech и других брендов. Впрочем, стоит учесть, что такие приложения как Razer Chroma, по-прежнему предлагают значительно больше функций.

Microsoft еще официально не объявила о поддержке RGB-подсветки в Windows 11. Однако, поскольку функционал уже была протестирован в общедоступной бета-версии операционной системы, само собой разумеется, что новый параметр станет доступен для всех пользователей операционной системы в рамках ожидаемого крупного обновления Windows 11 во второй половине 2023 года. Это обновление также должно наконец ввести поддержку сторонних виджетов.