Zelda Tears of the Kingdom станет самой огромной игрой для Nintendo Switch

Да, 18 гигабайт - не так уж много. В мире настольных компьютеров, а также Xbox и PlayStation 5, люди уже и к сотне гигабайт успели привыкнуть. Иная обстановка пока ещё царит в среде смартфонов и портативных игровых приставок.

Так, игры на 14 гигабайт, такие, как Zelda: Breath of the Wild и Xenoblade Chronicles 3, уже воспринимались, как громадные.

Но, как заметил один из пользователь Reddit (об этом мы узнали со страниц IGN), будущая игра серии Zelda будет ещё громаднее - 18.2 ГБ.

Последняя ожидается к выходу в мае и по крайне немалой стоимости в 69.99 долларов США (порядка 5 тысяч российских рублей, по действующему курсу).