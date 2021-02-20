16 февраля официальный аккаунт Zotac в Twitter опубликовал снимок с белыми RTX 3000. Подпись на снимке гласила, мы готовы к поиску криптомонеток! Геймеры, которым пока не удалось купить себе желаемую RTX по желаемой цене, обозлились. Считанные дни спустя пост был удалён, но история не закончилась

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Критика от обозлённых геймеров понятна. Геймеры хотят купить новые видеокарты, вопреки скромным объёмам поставок. На их пути стоят майнеры, готовые переплатить, ведь сейчас многие валюты на подъёме и отбить вложение можно будет быстро. Когда крупный производитель видеокарт делает реверанс в сторону майнеров, любители поиграть чувствуют себя забытыми. Именно такой реверанс сделала компания Zotac своей записью в Twitter. Вызванное этим постом количество ярости оказалось столь впечатляющим, что пост был удалён. Но теперь в дело решила вмешаться сама NVIDIA.

Очень громкие слухи, звучащие сейчас в инфопространстве, говорят о том, что NVIDIA начнёт блокировать или, по меньшей мере, замедлять вычисления майнингового типа на своих игровых картах GeForce RTX 3000. Это должно быть сделано на уровне драйвера или прошивки, или даже на уровне железа, и должно отбить у майнеров охоту скупать игровые карты. В то же время NVIDIA может сделать отдельные издания RTX 3000 для майнеров, в которых не будет видеовыходов - это отобьёт у геймеров охоту покупать такие версии карт. Уже вышедшие на рынок RTX 3000 либо доведут до кондиции обновлением драйверов/прошивки, либо вообще перестанут выпускать, сделав им на замену обновлённые модели с разделённым функционалом.