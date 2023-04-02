Steam Survey: Win 11 до сих пор не догнала Win 10 в популярности

По сведениям за март, "десятка" стоит на, округлённо, трёх компьютерах и ноутбуках из четырёх, а Windows 11 - лишь на одном из четырёх

Microsoft практически не принуждает пользователей Windows 10 переходить на Windows 11 по сравнению с тем, какая атака несколько лет назад предпринималась против Windows 7. Возможно, именно это (отсутствие активного принуждения) сыграло свою роль; возможно, у многих пользователей просто железо не подходит под официальные требования новейшей ОС, и обманывать систему установки они не хотят.

Так, или иначе, компьютеры и ноутбуки с Windows 10 пока доминируют. Об этом свидетельствует статистика Steam от марта 2023 года. 75 с небольшим процентов пользователей используют на своей игровой системе 64-битное издание Windows 10, против лишь 23% для 64-битной Windows 11. Доля 64-битной Windows 7, тем временем, съехала лишь к одному проценту; совсем уж незначительна доля "восьмёрки", а также 32-битной Windows 7.

Steam Hardware & Software Survey - источник полезных сведений, на который время от времени обращают внимание самые различные издания и в котором можно почерпнуть множество полезных для общего развития сведений. Например, то, что самые популярные процессоры в ПК и ноутбуках сегодня - шестиядерные; или то, что за год, прошедший с момента выпуска компанией Intel дискретных видеокарт Arc, ни одна из них не пробилась даже в ТОП-20 (видеокарты NVIDIA продолжают занимать практически все места).