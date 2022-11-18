Срезанный по бокам AMOLED-дисплей, Wi-Fi 6 и малый вес

Realme 10 Pro+ выглядит почти флагманским смартфоном при цене всего от 14 тысяч рублей (1699 юаней)

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"Про Плюс", возглавляющий десятую серию смартфонов Realme, действительно, смог вырваться из толпы аналогичных смартфонов за счёт нескольких приятных особенностей.

Весит он всего 173 грамма, при том, что рядовой смартфон сегодня не стыдится вплотную подходить к 200 граммам и даже больше. Аккумулятор, при этом, стандартен для сегодняшнего дня, 5 ампер-часов. Предоставляется три цвета корпуса на выбор, "подарочная блестяшка", чёрный, синий. Первый, вероятно, привлечёт больше всего внимания.

Экран: 2412 x 1080, 120 Гц, AMOLED, 6.7 дюйма [17 сантим.], полный охват DCI-P3

Экран, боковые края которого плавно переходят в тыловую сторону, позволяет этой разработке конкурировать по внешности с некоторыми в разы более дорогими телефонами. В частности, представителями серии Samsung Galaxy. В целях борьбы с главным недостатком OLED-экранов, мерцанием, разработчики решили увеличить частоту подачи-отключения тока на бесчисленные светодиоды матрицы. Она должна равняться 2160 герцам заместо распространённых двухсот с небольшим, а то и шестидесяти, герц. Полностью это проблему не решит, но глаза должны уставать заметно меньше.

Внутренний аккумулятор готов принимать ток мощностью до 67 ватт-часов. В комплектацию входит соответствующее ЗУ. Операционная система - Android 13 с фирменным графическим интерфейсом поверх. Есть Wi-Fi 6, 5G, NFC, как и подобает приличному смартфону в 2022 году.

Размеры: 161.5 x 73.9 x 7.95 миллим.

Из трёх тыловых фотосенсоров, ведущий воспринимает мир в разрешении 108 мегапикселей, плюс есть 8 МП (сверхширокий угол) и 2 МП (макро). Разрешение лицевой камеры = 16 МП. Зарядка и передача данных выполняются по USB-C.

На роли процессора установлен MediaTek Dimensity 1080, выполненный на 6-нанометровом производстве. За младшую комплектацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в Китае просят 1699 юаней, или немногим более 14 тысяч рублей по нынешнему курсу. Средняя версия с 8 ГБ и 256 ГБ обойдётся в 1999 юаней, самая нафаршированная (12 ГБ плюс 256 ГБ) - в 2399.