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Протокол SATA ещё повоюет, считают в Samsung

870 EVO (Изображение: Samsung)
Новые SSD корейской компании на протоколе SATA III получили название 870 EVO. Они доступны в ёмкости до 4 ТБ. Цена за модель ёмкостью 1 ТБ = 129 долларов США
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Модели 870 EVO ориентированы как на домашнее, так и на профессиональное применение. Они будут доступны в вариантах ёмкостью от 250 ГБ до 4 ТБ, причём предложения на американской торговой площадке Amazon можно найти уже здесь и сейчас. Официальные материалы упоминают некий прирост производительности относительно 860 и 850 серий (по отдельным и не важным рядовому покупателю метрикам), но здесь важно понимать, что главным ограничением будут выступать не контроллер и не чипы памяти, а протокол передачи данных.

Шина SATA в её последней, третьей ревизии даже в теории обеспечивает не более 4.8 гигабит/сек пропускной способности, иначе говоря, 600 мегабайт/сек и меньше. Для сравнения: Более современный протокол NVMe обеспечивает вплоть до 7800 мегабайт/сек при использовании четырёх линий PCI-Express 4.0. Но такие накопители стоят намного дороже, а максимальная скорость работы с данными важна не для всех задач. По этой причине производители ноутбуков и неттопов продолжают ставить 2.5-дюймовые отсеки под накопители SATA III в некоторые модели, а производители твердотельных накопителей продолжают выпускать соответствующие жёсткие диски и SSD.

Источник(и)

Samsung

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Deirdre O'Donnell, 2021-01-21 (Update: 2021-01-21)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 