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Против всякой интуиции, GMK NucBox 9 использует процессор серии Ryzen 5

NucBox 9 - ровно одна конфигурация, ровно один вариант окраса (Изображение: GMKtec)
NucBox 9 - ровно одна конфигурация, ровно один вариант окраса (Изображение: GMKtec)
Новый симпатичный мини-компьютер из КНР располагает процессором Ryzen 5 5600U и 16 ГБ оперативной памяти
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Помимо приятного, по меркам последних лет, внешнего вида (явно навеянного Apple Mac Studio), этот мини-компьютер даст в распоряжение своего нового владельца SSD на четырёх линиях PCIe 3 вместительностью 512 ГБ, достаточный для абсолютного большинства дел процессор и достаточный для многих современный игр на минимальных настройках встроенный графический процессор серии Vega. Всё это - за $429, которые получаются, если на финальных этапах оформления заказа применить предлагаемый на странице товара купон.

Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивается сетевой карточкой от MediaTek. Есть предустановленная лицензионная Windows 11, гнездо Ethernet на 2.5 гигабита, USB-C с поддержкой DisplayPort и PowerDelivery. Последнее, видимо, означает возможность запитать NucBox 9 от любого ЗУ с выходом USB-C и мощностью больше 60 ватт в случае потери родного адаптера питания.

Прочие параметры:

  • 124.5 на 112 на 41 миллиметра при весе 339 грамм
  • Два HDMI 2.0 с поддержкой 2160p при 60 герцах (такое же разрешение должно быть доступно при подключении по USB-C), аудиовыход 3.5 мм
  • Несколько полноразмерных USB и картридер micro-SD

Производитель обещает начать отправлять заказы, сделанные на его сайте, в начале декабря.

(Изображение: GMKtec)
(Изображение: GMKtec)

Источник(и)

AMD Ryzen™ 5 5600U Mini PC--NucBox 9 - GMKtec, дата не указана

GMK NucBox 9 mini PC features a Ryzen 5 5600U processor - liliputing, 23 ноября 2022 года

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Alex Alderson, 2022-11-26 (Update: 2022-11-26)