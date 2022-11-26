Против всякой интуиции, GMK NucBox 9 использует процессор серии Ryzen 5

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Помимо приятного, по меркам последних лет, внешнего вида (явно навеянного Apple Mac Studio), этот мини-компьютер даст в распоряжение своего нового владельца SSD на четырёх линиях PCIe 3 вместительностью 512 ГБ, достаточный для абсолютного большинства дел процессор и достаточный для многих современный игр на минимальных настройках встроенный графический процессор серии Vega. Всё это - за $429, которые получаются, если на финальных этапах оформления заказа применить предлагаемый на странице товара купон.

Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивается сетевой карточкой от MediaTek. Есть предустановленная лицензионная Windows 11, гнездо Ethernet на 2.5 гигабита, USB-C с поддержкой DisplayPort и PowerDelivery. Последнее, видимо, означает возможность запитать NucBox 9 от любого ЗУ с выходом USB-C и мощностью больше 60 ватт в случае потери родного адаптера питания.

Прочие параметры:

124.5 на 112 на 41 миллиметра при весе 339 грамм

Два HDMI 2.0 с поддержкой 2160p при 60 герцах (такое же разрешение должно быть доступно при подключении по USB-C), аудиовыход 3.5 мм

Несколько полноразмерных USB и картридер micro-SD

Производитель обещает начать отправлять заказы, сделанные на его сайте, в начале декабря.