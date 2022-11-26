Против всякой интуиции, GMK NucBox 9 использует процессор серии Ryzen 5
Помимо приятного, по меркам последних лет, внешнего вида (явно навеянного Apple Mac Studio), этот мини-компьютер даст в распоряжение своего нового владельца SSD на четырёх линиях PCIe 3 вместительностью 512 ГБ, достаточный для абсолютного большинства дел процессор и достаточный для многих современный игр на минимальных настройках встроенный графический процессор серии Vega. Всё это - за $429, которые получаются, если на финальных этапах оформления заказа применить предлагаемый на странице товара купон.
Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивается сетевой карточкой от MediaTek. Есть предустановленная лицензионная Windows 11, гнездо Ethernet на 2.5 гигабита, USB-C с поддержкой DisplayPort и PowerDelivery. Последнее, видимо, означает возможность запитать NucBox 9 от любого ЗУ с выходом USB-C и мощностью больше 60 ватт в случае потери родного адаптера питания.
Прочие параметры:
- 124.5 на 112 на 41 миллиметра при весе 339 грамм
- Два HDMI 2.0 с поддержкой 2160p при 60 герцах (такое же разрешение должно быть доступно при подключении по USB-C), аудиовыход 3.5 мм
- Несколько полноразмерных USB и картридер micro-SD
Производитель обещает начать отправлять заказы, сделанные на его сайте, в начале декабря.
Источник(и)
AMD Ryzen™ 5 5600U Mini PC--NucBox 9 - GMKtec, дата не указана
GMK NucBox 9 mini PC features a Ryzen 5 5600U processor - liliputing, 23 ноября 2022 года