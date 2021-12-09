Oppo выпустит свой первый смартфон с гибким дисплеем 15 декабря

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За последние годы Oppo успела создать целый ряд мощных и качественных флагманских смартфонов на Android. Больше всего выделялись среди них модели серии Oppo Find X - за счет премиального качества и дизайна. Судя по короткому тизеру, новый Oppo Find N вобрал в себя лучшие черты всех ранее представленных смартфонов производителя.

Анонс новинки произошел в блоге компании, где Пит Лау (Pete Lau, исполнительный директор Oppo) поделился видео-тизером Oppo Find N. Чтобы сходство с Samsung Galaxy Z Fold не казалось столь очевидным, Лау сообщил, что компания трудилась над разработкой новинки на протяжении четырех лет и за это время было выпущено 6 разных прототипов, прежде чем появилась финальная версия.

Характеристики грядущей новинки неизвестны, но для равной конкуренции с Galaxy Z Fold понадобится тяжелая артиллерия - как минимум, чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Дополнительно смартфон Oppo, судя по всему, будет более компактным в сравнении с Galaxy Z Fold3. Внешний дисплей у Find N также будет немного шире, чем у Fold, что сделает его более удобным в использовании.

Вторым наиболее важным аспектом является программное обеспечение - в этом плане Oppo придется сильно потрудиться, чтобы обогнать Samsung, которая много усилий потратила на оптимизацию One UI под Z Fold. Впрочем для Oppo эта задача может оказаться проще, ведь Google недавно анонсировала Android 12L - версию ОС, лучше оптимизированную для устройств с большими экранами. Официальный релиз Oppo Find N должен состоятся 15 декабря.