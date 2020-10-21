Официально вышла новая версия Windows 10

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Windows 10 снова, в очередной раз, обновилась. Релиз по имени October Update не приносит с собой существенного редизайна, кардинально меняющих жизнь новых функций или подобного. Вместо этого перед нами предстал очередной Service Pack, то есть, крупная сборка всех последних обновлений, собранная в единый образ. Все, у кого корректно работает обновление операционной системы через Windows Update, уже имеют на своём ноутбуке или компьютере основную часть того, что включено в новый образ, а недостающие части будут в ближайшие дни загружены. Зато образ пригодится тем, кто собирает новый компьютер или планирует сделать чистую установку Windows на своей текущей системе. Загрузить его можно по ссылке, приведённой ниже - как и всегда, Microsoft предлагает скачать образ ISO только тем пользователям, кто открывает страницу загрузки с Android-смартфона, или планшета с iOS, или компьютера с Linux, в общем, не сидит в данный конкретный момент под Windows. Пользователям Windows предлагается скачать только официальное средство создания установочного устройства. Это весьма задумчивая программа весом около 20 МБ. Обход этого ограничения при помощи изменения браузерного User Agent вроде бы возможен, но у нас не получилось.