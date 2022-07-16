Один из авторов издания Windows Central считает, что Windows 12 может выйти в 2024 году
Англоязычное издание Windows Central, основной фокус которого, как название честно намекает, направлен на всё то, что связано с разработками Microsoft, утверждает, что раздобыло эксклюзивные подробности внутренних планов компании касательно развития операционных систем Windows на ближайшие годы.
В статье заявляется следующее:
- Планы Microsoft касательно количества будущих обновлений для Windows, их масштабов, частоты их выпуска - речь идёт и про небольшие, отдельные улучшения внешности или функциональности, и про крупные сборки этих самых улучшений (ранее протестированных участниками программы предварительной оценки), и про выход совершенно новых версий Windows - недавно изменились.
- Обновления с мелкими улучшениями теперь будут поступать на компьютеры пользователей по миру чаще. Крупных подборок с подобными улучшениями будет делаться до 4 ежегодно. Касаются оба замечания только наиболее актуальной ОС, то есть, вышедшей в конце прошлого года Windows 11.
- Не так уж и маловероятно, что в 2024 году выйдет замена для Windows 11. Но пока про неё почти ничего не известно, кроме кодового имени, да и оно ещё не окончательно. "Next Valley".
В конце текста помещена не слишком обнадёживающая приписка, что всё это - совершенно не официальная информация, которую никто не подтвердит, обрисовывающая далеко не сформированные чётко и окончательно внутренние планы Microsoft. Иначе говоря, автор снимает с себя ответственность. Имейте это в виду.
Источник(и)
Microsoft moves to new Windows development cycle with major release every three years, feature drops in between - Windows Central, 15 июля 2022 года