Notebookcheck

Обзор защищённого ноутбука Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme

Sascha Mölck (перевод - Andrei Manzhov), 25/04/2017

Прочный, как скала. Собираетесь в дорогу? Защищённый 14-дюймовый ноутбук Dell выдержит пылевую бурю, дождь, падения и жару. Кроме интересного внешнего вида, у него достойная производительность, приличный набор портов и похвальное время автономной работы.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - это прочный, защищённый ноутбук, который разработан для использования в тяжёлых, технологически агрессивных средах. Для нас он не в новинку - 3 года назад мы уже познакомились с его собратом на Haswell, который сконструирован аналогично. В новой модели Dell всего лишь обновила конфигурацию до более современной, на базе семейства Skylake. В нашей базе данных конкурентов этому ноутбуку до сих пор не найти.

Поскольку конструкция обоих ноутбуков одинаковая - мы не будем подробно заостряться на корпусе, устройствах ввода, и динамиках. Об этом можно почитать в обзоре Latitude 14 7404.

Вариант конфигурации, которая отличается от нашей лишь твердотельным диском на 256 ГБ, стоит около 4250 долларов. На момент работы над обзором, восстановленную конфигурацию с твердотельным диском 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти можно было купить намного дешевле, за 1350 долларов.

Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme (Latitude 14 Серия)
Процессор
Intel Core i5-6300U 2.4 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 520, Ядро: 300-950 МГц, одноканальная, 21.20.16.4590
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4-2134, одноканальная, 1 из 2 слотов свободно
Дисплей
14 дюйм. 16:9, 1366x768 пикс. 112 точек/дюйм, резистивный, поддерживает прикосновения пальцем и ввод стилусом, Sharp LQ140K1, IPS, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel Skylake-U Premium PCH
Хранение данных
Liteonit CV3-8D128, 128 Гбайт 
, 80 Гбайт свободно
Звуковая плата
Realtek ALC293 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
1 Express Card 54мм, 2 USB 2.0, 3 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, 2 последовательный порт, 1 порт док-станции, Аудиоразъёмы: 3.5-мм комбинированный аудиопорт, картридер: SD, 1 SmartCard, 1 сканер подушечки пальца, NFC, TPM 2.0
Коммуникации
Intel Ethernet Connection I219-LM (10/100/1000MBit), Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, модем мобильных сетей Dell Wireless 5808E Gobi 4G LTE, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 52 x 356 x 247
Аккумулятор
97 Вт⋅ч литий-ион., с возможностью замены
Операционная система
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD
Дополнительно
акустическая система: стерео, клавиатура: островная, подсветка клавиатуры: да, MS Office 365 (пробная версия), 12 мес. гарантии в Европе, защита от падений
Вес
3.69 Кг, адаптер питания: 372 г
Стоимость
4100 Euro
Ссылки
Dell - сайт производителя
Dell (сайт производителя)

 

1 | Дизайн и особенности корпуса


SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Dell Latitude 14 Rugged 5414
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
155.7 MB/s ∼100% +14%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
136.2 MB/s ∼87%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
237.5 MB/s ∼100%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
234 MB/s ∼99% -1%
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
639 Мбит ∼100% +30%
Acer TravelMate X349-G2
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
542 Мбит ∼85% +10%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
492 Мбит ∼77%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Acer TravelMate X349-G2
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
672 Мбит ∼100% +2%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
661 Мбит ∼98%
Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
297 Мбит ∼44% -55%

2 | Дисплей

Массив пикселей
Массив пикселей

В новом Latitude установлен такой же 14-дюймовый экран с поддержкой прикосновений, что и у его предшественника на Haswell. Экран яркий, с очень высоким контрастом и стабильными углами обзора. Его разрешение по современным меркам невысокое: 1366x768 пикселей. Наши замеры показали незначительные расхождения - которые всегда возникают даже у двух матриц из одной и той же серии.

К сожалению, на уровне яркости 20% и ниже для регулировки яркости используется ШИМ/PWM, причём с довольно низкой частотой 200 Гц. Такое мерцание может быть заметно, поэтому у пользователей с чувствительными глазами могут уставать глаза или болеть голова. 

458
cd/m²		485
cd/m²		426
cd/m²
475
cd/m²		493
cd/m²		417
cd/m²
488
cd/m²		462
cd/m²		397
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 493 cd/m² В среднем: 455.7 cd/m² Minimum: 1.8 cd/m²
Равномерность подсветки: 81 %
От батареи: 493 cd/m²
Контрастность: 930:1 (Уровень чёрного: 0.53 cd/m²)
ΔE Color 11.08 | - Ø
ΔE Greyscale 11.99 | - Ø
56% sRGB (Argyll) 36% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 4.03
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
IPS, 1366x768, 14		Dell Latitude 14 Rugged 5414
IPS, 1920x1080, 14		Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
LED, UWVA, 1366x768, 14
Response Times
-16%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
49
-14%
Response Time Black / White *
27
36
-33%
PWM Frequency
200
198
-1%
Параметры экрана
10%
-2%
Brightness
456
1067
134%
482
6%
Brightness Distribution
81
86
6%
83
2%
Уровень чёрного *
0.53
1.08
-104%
0.61
-15%
Контрастность
930
1067
15%
867
-7%
Colorchecker DeltaE *
11.08
10.04
9%
10.64
4%
DeltaE для серого *
11.99
10.47
13%
11.79
2%
Гамма
4.03 60%
2.42 99%
2.73 88%
CCT
10872 60%
5576 117%
6893 94%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
36
35
-3%
34.85
-3%
Color Space (Percent of sRGB)
56
63
13%
Среднее значение
-3% / 3%
-2% / -2%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 200 Hz20 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 200 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 20 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 200 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

CalMAN - ColorChecker
CalMAN - ColorChecker
CalMAN - оттенки серого
CalMAN - оттенки серого
CalMAN - насыщенность
CalMAN - насыщенность

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
27 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 17 ms стадия 1
↘ 10 ms стадия 2
Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 50% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 20 ms стадия 1
↘ 23 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.1 миллисек.)

3 | Производительность

Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme задуман довольно производительным 14-дюймовым ноутбуком.

Процессор

В новой модели Latitude используется двухъядерный Core i5-6300U (Intel Skylake). Этот ультра-низковольтный (ULV) процессор с нормой тепловыделения 15 Вт весьма популярный и хорошо проявляет себя во всех основных областях применений. Его базовая частота составляет 2.4 ГГц. В турбо-режиме она поднимается до 2.9 ГГц (оба ядра) или 3 ГГц (одно ядро), даже при работе от аккумулятора.

Можно лично убедиться в этом, посмотрев результаты 30-минутного многопоточного теста Cinebench R15: хотя во втором цикле производительность незначительно падает, начиная с третьего - стабилизируется и держится на этом уровне в течение всех остальных циклов. Падения производительности не видно.

0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320Tooltip
Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit

По результатам наших тестов новый Latitude явно производительнее предшественника, который работал на более медленном Haswell.

Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
4715
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
10575
Cinebench R10 Shading 32Bit
7696
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
111 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
310 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
39.69 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.7 %
?
Cinebench R15 | Cinebench R10 | Geekbench 3 | Geekbench 4.0 | Geekbench 4.1 | JetStream 1.1
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
125 Points ∼56% +13%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
111 Points ∼50%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
108 Points ∼48% -3%
CPU Multi 64Bit
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
310 Points ∼17%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
308 Points ∼17% -1%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
252 Points ∼14% -19%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
4728 Points ∼62% 0%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
4715 Points ∼62%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
4083 Points ∼53% -13%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
10575 Points ∼26%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
10571 Points ∼26% 0%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
8601 Points ∼21% -19%
Geekbench 3
32 Bit Multi-Core Score
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
6196 Points ∼20%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
6093 Points ∼20% -2%
32 Bit Single-Core Score
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
2853 Points ∼61%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
2758 Points ∼59% -3%
Geekbench 4.0
64 Bit Multi-Core Score
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
6756 Points ∼25%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
6614 Points ∼25% -2%
64 Bit Single-Core Score
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
3547 Points ∼65% 0%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
3532 Points ∼64%
Geekbench 4.1
64 Bit Multi-Core Score
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
7043 Points ∼91%
64 Bit Single-Core Score
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
3652 Points ∼93%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U (Edge 38)
207.07 Points ∼1% 0%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U (Edge 40)
206.94 Points ∼1%

Общая производительность системы

Достойный процессор и быстрый твердотельный диск в сумме гарантируют быстро работающую систему. Это подтверждается в тесте PC Mark (который тестирует работу в офисных и интернет-приложениях). Если добавить второй модуль памяти (что активирует двухканальный режим), то можно ещё немного повысить производительность. 

PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3655 баллов
?
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
HD Graphics 520, 6300U, Liteonit CV3-8D128
3655 Points ∼61%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
Radeon R7 M360, 6300U, Liteonit CV3-8D128
3507 Points ∼59% -4%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
HD Graphics 4400, 4300U, Liteon IT LCS-256L9S-11
2688 Points ∼45% -26%

Хранение данных

Для этой модели Dell выбрала твердотельный диск LiteOn формата M.2 2880, размером 128 ГБ. При первой загрузке пользователю доступно 80 ГБ (остальное занято Windows и разделом восстановления). Твердотельный диск работает быстро, но не ставит рекордов.

hddimg
Liteonit CV3-8D128
Sequential Read: 474.3 MB/s
Sequential Write: 207.4 MB/s
512K Read: 265.2 MB/s
512K Write: 167.2 MB/s
4K Read: 26.98 MB/s
4K Write: 60.07 MB/s
4K QD32 Read: 304.5 MB/s
4K QD32 Write: 176.1 MB/s
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Liteonit CV3-8D128		Dell Latitude 14 Rugged 5414
Liteonit CV3-8D128		Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Liteon IT LCS-256L9S-11
CrystalDiskMark 3.0
11%
62%
Write 4k QD32
176.1
158.2
-10%
328.9
87%
Read 4k QD32
304.5
267.8
-12%
329.5
8%
Write 4k
60.07
62.52
4%
95.04
58%
Read 4k
26.98
27.72
3%
35.85
33%
Write 512
167.2
185.8
11%
423.3
153%
Read 512
265.2
351
32%
385.1
45%
Write Seq
207.4
316.7
53%
419.9
102%
Read Seq
474.3
487.7
3%
504.4
6%

Видеоадаптер

В качестве видеоадаптера используется встроенный Intel HD Graphics 520. Он поддерживает DirectX 12, и работает на частотах до 950 МГц. В тесте 3D-Mark-11 видна лишь посредственная производительность. Её можно чуть улучшить, поставив второй модуль памяти (что активирует двухканальный режим). 

3DMark 11 Performance
1502 баллов
?
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Dell Latitude 14 Rugged 5414
AMD Radeon R7 M360, Intel Core i5-6300U
2029 Points ∼4% +48%
Acer TravelMate X3 X349-M-7261
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
1481 Points ∼3% +8%
Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
1410 Points ∼3% +3%
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
1369 Points ∼3%

Игры

Этот Latitude вполне можно использовать и для игр, если, конечно, они не слишком требовательные. В большинство игр можно будет плавно играть лишь в низких разрешениях и со скромными настройками. Если добавить второй модуль памяти, это активирует двухканальный режим и немного повысить производительность - но даже в этом случае об играх вроде Mass Effect Andromeda” придётся забыть. 

Тем, кому нужна более производительная графика, могут выбрать конфигурацию с дискретным видеоадаптером Radeon R7 M360 (в интернет-магазине Dell она стоит на 220 долларов дороже).

мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 46.825.921.5fps

4 | Нагрев и шум

Шум

В режиме простоя вентилятор Latitude обычно выключен; и даже под нагрузкой он включается не сразу. В нашем нагрузочном тесте пришлось ждать 8 минут, после чего он, наконец, включился. Работающий вентилятор довольно тихий.

К сожалению, сам ноутбук издаёт дополнительные звуки. Время от времени слышен высокочастотный электронный шум, особенно во время интенсивной работы диска (тесты CrystalDiskMark, AS SSD).

Уровень шума

Ожидание
30.2 / 30.2 / 30.2 дб
Нагрузка
30.2 / 31.7 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.2 dB(A)

Нагрев

Нагрузочный тест
Нагрузочный тест

Наши нагрузочные тесты (работа Prime95 и FurMark в течение минимум 1 часа) показали одинаковый результат что от сети, что от аккумулятора. В течение нескольких секунд процессор работает на частоте 2.9 ГГц, после чего падает до стабильной 1.5 ГГц. После нескольких минут нагрева запускается вентилятор и частота увеличивается до 2 GHz. При этом, видеопроцессор работает на полной мощности (частота 950 МГц). Во время теста он изредка падает до 200 МГц. 

С другой стороны, ноутбук особенно не нагревается: уровень в 30 градусов был зафиксирован только во время стресс-теста.

Макс.
 30.2 °C28.1 °C25.2 °C 
 26.5 °C27.6 °C25.3 °C 
 25.2 °C25.5 °C24.1 °C 
Максимум: 30.2 °C
В среднем: 26.4 °C
25.8 °C30 °C29.1 °C
25.4 °C28.7 °C28 °C
24.4 °C24.6 °C25.1 °C
Максимум: 30 °C
В среднем: 26.8 °C
Блок питания (макс)  45.5 °C | Темп. воздуха 20.2 °C | FIRT 550-Pocket
нагрев в режиме ожидания(сверху)
нагрев в режиме ожидания(сверху)
режим ожидания (снизу)
режим ожидания (снизу)
нагрузочный тест (сверху)
нагрузочный тест (сверху)
нагрузочный тест (снизу)
нагрузочный тест (снизу)

5 | Акустическая система

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2042.736.742.72540.933.740.9313931.1394039.231.139.25041.629.941.66342.432.142.48043.129.843.110044.529.444.512546.925.246.916048.425.248.420049.924.949.925054.423.254.43155622.55640057.921.257.950060.820.760.863066.119.666.180069.719.269.7100070.918.470.9125069.517.969.5160069.917.669.920007116.971250068.116.968.1315067.817.167.8400066.416.966.4500065.916.765.9630068.916.868.9800063.516.663.51000059.716.659.71250064.516.464.51600062.616.462.6SPL80.130.280.1N47.71.447.7median 64.5Dell Latitude 14 7414 Rugged Extrememedian 17.9median 64.5Delta6.13.26.135.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme

(-) | невысокий уровень макс. громкости (71 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 14.6% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 10% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 84% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 11% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 85% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

6 | Энергопотребление и автономная работа

В режиме ожидания максимальное энергопотребление составило 16.8 Вт - это довольно много, и вызвано ярким экраном. Во время нагрузочного теста потребление выросло до 36.3 Вт. Номинал штатного блока питания составляет 90 Вт. 

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.44 / 0.84 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 6.8 / 13.4 / 16.8 Вт
Нагрузка midlight 35.2 / 36.3 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy

Время автономной работы

Наш реалистичный тест чтения веб-сайтов по Wi-Fi эмулирует повседневное использование интернета. В этом режиме используется план электропитания “Сбалансированный”, яркость экрана устанавливается в 150 Кд/м², а опции энергосбережения отключаются. В этом режиме Latitude смог продержаться 10 часов 28 минут.

В ноутбуке установлен аккумулятор ёмкостью 97 Вт⋅ч. Dell предлагает также меньшие номиналы (58, 65 или 87 Вт⋅ч).

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Edge 40)
10час. 28мин.
Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
6300U, HD Graphics 520, 97 Вт⋅ч (Edge 40)
628 min ∼52%
Dell Latitude 14 Rugged 5414
6300U, Radeon R7 M360, 97 Вт⋅ч (Edge 38)
553 min ∼46% -12%

За

+ Неубиваемый корпус
+ Официально сертифицирован
+ IPS-экран
+ Можно конфигурировать под свои нужды
+ Тихий
+ Едва нагревается
+ Можно апгрейдить
+ Поддерживает обслуживание
+ Очень хорошее время автономной работы
+ Хорошая клавиатура

Против

- Тяжёлый
- Высокая цена

Вердикт

Защищённый ноутбук Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme, Предоставлен Dell (Германия)
Защищённый ноутбук Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme, Предоставлен Dell (Германия)

Защищённый ноутбук Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - специальная 14-дюймовая модель, созданная для работы в особо сложных условиях. Его компоненты надёжно защищены от пыли, жидкостей, падений и жары. По сравнению с предшественником, внешне ничего не изменилось, и изменения видны только внутри. Вместо Haswell установили процессор Skylake, который добавил производительности. Несмотря на это, ноутбук работает тихо и не нагревается. Этот Latitude почти всегда бесшумный и прохладный, при этом время автономной работы - отличное.

Защищённый ноутбук Latitude 14 7414 разработан для работы в агрессивных окружениях.

Твердотельный диск обеспечивает быструю работу программ и ОС, причём его можно заменить на другой без особых сложностей: мы уже проделывали это с клавиатурой (у которой есть подсветка) его предшественника. Кстати, печатать на клавиатуре довольно удобно.

В ноутбуке тот же яркий, очень контрастный экран с отличными углами обзора, что был у предшественника. Набор портов тоже не изменился: о Thunderbolt 3, DisplayPort или Type-C USB можно даже не мечтать.

Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - 20/04/2017 v6
Sascha Mölck

Внешний вид
91 / 98 → 92%
Клавиатура
91%
Сенсорная панель
76%
Интерфейсы
67 / 80 → 84%
Портативность
52 / 67 → 68%
Автономность
93%
Дисплей
83%
Игры и 3D
55 / 68 → 81%
Процессор
83 / 92 → 91%
Охлаждение
96%
Бесшумность
95%
Аудиосистема
75%
Камера
42 / 85 → 50%
Средний балл
77%
87%
Office - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор защищённого ноутбука Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Sascha Mölck, 2017-04-25 (Update: 2017-04-28)

 