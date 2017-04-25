Обзор защищённого ноутбука Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Прочный, как скала. Собираетесь в дорогу? Защищённый 14-дюймовый ноутбук Dell выдержит пылевую бурю, дождь, падения и жару. Кроме интересного внешнего вида, у него достойная производительность, приличный набор портов и похвальное время автономной работы.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - это прочный, защищённый ноутбук, который разработан для использования в тяжёлых, технологически агрессивных средах. Для нас он не в новинку - 3 года назад мы уже познакомились с его собратом на Haswell, который сконструирован аналогично. В новой модели Dell всего лишь обновила конфигурацию до более современной, на базе семейства Skylake. В нашей базе данных конкурентов этому ноутбуку до сих пор не найти.
Поскольку конструкция обоих ноутбуков одинаковая - мы не будем подробно заостряться на корпусе, устройствах ввода, и динамиках. Об этом можно почитать в обзоре Latitude 14 7404.
Вариант конфигурации, которая отличается от нашей лишь твердотельным диском на 256 ГБ, стоит около 4250 долларов. На момент работы над обзором, восстановленную конфигурацию с твердотельным диском 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти можно было купить намного дешевле, за 1350 долларов.
1 | Дизайн и особенности корпуса
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
155.7 MB/s ∼100% +14%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
136.2 MB/s ∼87%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
237.5 MB/s ∼100%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
234 MB/s ∼99% -1%
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
639 Мбит ∼100% +30%
|Acer TravelMate X349-G2
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
|
542 Мбит ∼85% +10%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
|
492 Мбит ∼77%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Acer TravelMate X349-G2
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
|
672 Мбит ∼100% +2%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
|
661 Мбит ∼98%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
297 Мбит ∼44% -55%
2 | Дисплей
В новом Latitude установлен такой же 14-дюймовый экран с поддержкой прикосновений, что и у его предшественника на Haswell. Экран яркий, с очень высоким контрастом и стабильными углами обзора. Его разрешение по современным меркам невысокое: 1366x768 пикселей. Наши замеры показали незначительные расхождения - которые всегда возникают даже у двух матриц из одной и той же серии.
К сожалению, на уровне яркости 20% и ниже для регулировки яркости используется ШИМ/PWM, причём с довольно низкой частотой 200 Гц. Такое мерцание может быть заметно, поэтому у пользователей с чувствительными глазами могут уставать глаза или болеть голова.
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
IPS, 1366x768, 14
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
IPS, 1920x1080, 14
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
LED, UWVA, 1366x768, 14
|Response Times
-16%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
49
-14%
|Response Time Black / White *
27
36
-33%
|PWM Frequency
200
198
-1%
|Параметры экрана
10%
-2%
|Brightness
456
1067
134%
482
6%
|Brightness Distribution
81
86
6%
83
2%
|Уровень чёрного *
0.53
1.08
-104%
0.61
-15%
|Контрастность
930
1067
15%
867
-7%
|Colorchecker DeltaE *
11.08
10.04
9%
10.64
4%
|DeltaE для серого *
11.99
10.47
13%
11.79
2%
|Гамма
4.03 60%
2.42 99%
2.73 88%
|CCT
10872 60%
5576 117%
6893 94%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
36
35
-3%
34.85
-3%
|Color Space (Percent of sRGB)
56
63
13%
|Среднее значение
-3% / 3%
-2% / -2%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|200 Hz
|20 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 200 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 20 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 200 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|27 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 17 ms стадия 1
|↘ 10 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 50% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 23 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.1 миллисек.)
3 | Производительность
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme задуман довольно производительным 14-дюймовым ноутбуком.
Процессор
В новой модели Latitude используется двухъядерный Core i5-6300U (Intel Skylake). Этот ультра-низковольтный (ULV) процессор с нормой тепловыделения 15 Вт весьма популярный и хорошо проявляет себя во всех основных областях применений. Его базовая частота составляет 2.4 ГГц. В турбо-режиме она поднимается до 2.9 ГГц (оба ядра) или 3 ГГц (одно ядро), даже при работе от аккумулятора.
Можно лично убедиться в этом, посмотрев результаты 30-минутного многопоточного теста Cinebench R15: хотя во втором цикле производительность незначительно падает, начиная с третьего - стабилизируется и держится на этом уровне в течение всех остальных циклов. Падения производительности не видно.
По результатам наших тестов новый Latitude явно производительнее предшественника, который работал на более медленном Haswell.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
125 Points ∼56% +13%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
111 Points ∼50%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
|
108 Points ∼48% -3%
|CPU Multi 64Bit
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
310 Points ∼17%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
308 Points ∼17% -1%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
|
252 Points ∼14% -19%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
4728 Points ∼62% 0%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
4715 Points ∼62%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
|
4083 Points ∼53% -13%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
10575 Points ∼26%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
10571 Points ∼26% 0%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-4300U
|
8601 Points ∼21% -19%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
6196 Points ∼20%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
6093 Points ∼20% -2%
|32 Bit Single-Core Score
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
2853 Points ∼61%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
2758 Points ∼59% -3%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
6756 Points ∼25%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
6614 Points ∼25% -2%
|64 Bit Single-Core Score
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U
|
3547 Points ∼65% 0%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
3532 Points ∼64%
|Geekbench 4.1
|64 Bit Multi-Core Score
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
7043 Points ∼91%
|64 Bit Single-Core Score
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U
|
3652 Points ∼93%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Intel Core i5-6300U (Edge 38)
|
207.07 Points ∼1% 0%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel Core i5-6300U (Edge 40)
|
206.94 Points ∼1%
Общая производительность системы
Достойный процессор и быстрый твердотельный диск в сумме гарантируют быстро работающую систему. Это подтверждается в тесте PC Mark (который тестирует работу в офисных и интернет-приложениях). Если добавить второй модуль памяти (что активирует двухканальный режим), то можно ещё немного повысить производительность.
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3655 баллов
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
HD Graphics 520, 6300U, Liteonit CV3-8D128
|
3655 Points ∼61%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Radeon R7 M360, 6300U, Liteonit CV3-8D128
|
3507 Points ∼59% -4%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
HD Graphics 4400, 4300U, Liteon IT LCS-256L9S-11
|
2688 Points ∼45% -26%
Хранение данных
Для этой модели Dell выбрала твердотельный диск LiteOn формата M.2 2880, размером 128 ГБ. При первой загрузке пользователю доступно 80 ГБ (остальное занято Windows и разделом восстановления). Твердотельный диск работает быстро, но не ставит рекордов.
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Liteonit CV3-8D128
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
Liteonit CV3-8D128
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Liteon IT LCS-256L9S-11
|CrystalDiskMark 3.0
11%
62%
|Write 4k QD32
176.1
158.2
-10%
328.9
87%
|Read 4k QD32
304.5
267.8
-12%
329.5
8%
|Write 4k
60.07
62.52
4%
95.04
58%
|Read 4k
26.98
27.72
3%
35.85
33%
|Write 512
167.2
185.8
11%
423.3
153%
|Read 512
265.2
351
32%
385.1
45%
|Write Seq
207.4
316.7
53%
419.9
102%
|Read Seq
474.3
487.7
3%
504.4
6%
Видеоадаптер
В качестве видеоадаптера используется встроенный Intel HD Graphics 520. Он поддерживает DirectX 12, и работает на частотах до 950 МГц. В тесте 3D-Mark-11 видна лишь посредственная производительность. Её можно чуть улучшить, поставив второй модуль памяти (что активирует двухканальный режим).
|3DMark 11 Performance
|1502 баллов
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
AMD Radeon R7 M360, Intel Core i5-6300U
|
2029 Points ∼4% +48%
|Acer TravelMate X3 X349-M-7261
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1481 Points ∼3% +8%
|Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1410 Points ∼3% +3%
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
1369 Points ∼3%
Игры
Этот Latitude вполне можно использовать и для игр, если, конечно, они не слишком требовательные. В большинство игр можно будет плавно играть лишь в низких разрешениях и со скромными настройками. Если добавить второй модуль памяти, это активирует двухканальный режим и немного повысить производительность - но даже в этом случае об играх вроде “Mass Effect Andromeda” придётся забыть.
Тем, кому нужна более производительная графика, могут выбрать конфигурацию с дискретным видеоадаптером Radeon R7 M360 (в интернет-магазине Dell она стоит на 220 долларов дороже).
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|46.8
|25.9
|21.5
|fps
4 | Нагрев и шум
Шум
В режиме простоя вентилятор Latitude обычно выключен; и даже под нагрузкой он включается не сразу. В нашем нагрузочном тесте пришлось ждать 8 минут, после чего он, наконец, включился. Работающий вентилятор довольно тихий.
К сожалению, сам ноутбук издаёт дополнительные звуки. Время от времени слышен высокочастотный электронный шум, особенно во время интенсивной работы диска (тесты CrystalDiskMark, AS SSD).
Уровень шума
|Ожидание
|
30.2 / 30.2 / 30.2 дб
|Нагрузка
|
|30.2 / 31.7 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.2 dB(A)
Нагрев
Наши нагрузочные тесты (работа Prime95 и FurMark в течение минимум 1 часа) показали одинаковый результат что от сети, что от аккумулятора. В течение нескольких секунд процессор работает на частоте 2.9 ГГц, после чего падает до стабильной 1.5 ГГц. После нескольких минут нагрева запускается вентилятор и частота увеличивается до 2 GHz. При этом, видеопроцессор работает на полной мощности (частота 950 МГц). Во время теста он изредка падает до 200 МГц.
С другой стороны, ноутбук особенно не нагревается: уровень в 30 градусов был зафиксирован только во время стресс-теста.
5 | Акустическая система
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
(-) | невысокий уровень макс. громкости (71 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14.6% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 10% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 84% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 11% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 85% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
6 | Энергопотребление и автономная работа
В режиме ожидания максимальное энергопотребление составило 16.8 Вт - это довольно много, и вызвано ярким экраном. Во время нагрузочного теста потребление выросло до 36.3 Вт. Номинал штатного блока питания составляет 90 Вт.
|Выкл.
|0.44 / 0.84 Вт
|Ожидание
| 6.8 / 13.4 / 16.8 Вт
|Нагрузка
|
35.2 / 36.3 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
Время автономной работы
Наш реалистичный тест чтения веб-сайтов по Wi-Fi эмулирует повседневное использование интернета. В этом режиме используется план электропитания “Сбалансированный”, яркость экрана устанавливается в 150 Кд/м², а опции энергосбережения отключаются. В этом режиме Latitude смог продержаться 10 часов 28 минут.
В ноутбуке установлен аккумулятор ёмкостью 97 Вт⋅ч. Dell предлагает также меньшие номиналы (58, 65 или 87 Вт⋅ч).
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 40)
|10час. 28мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme
6300U, HD Graphics 520, 97 Вт⋅ч (Edge 40)
|
628 min ∼52%
|Dell Latitude 14 Rugged 5414
6300U, Radeon R7 M360, 97 Вт⋅ч (Edge 38)
|
553 min ∼46% -12%
За
Против
Вердикт
Защищённый ноутбук Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - специальная 14-дюймовая модель, созданная для работы в особо сложных условиях. Его компоненты надёжно защищены от пыли, жидкостей, падений и жары. По сравнению с предшественником, внешне ничего не изменилось, и изменения видны только внутри. Вместо Haswell установили процессор Skylake, который добавил производительности. Несмотря на это, ноутбук работает тихо и не нагревается. Этот Latitude почти всегда бесшумный и прохладный, при этом время автономной работы - отличное.
Защищённый ноутбук Latitude 14 7414 разработан для работы в агрессивных окружениях.
Твердотельный диск обеспечивает быструю работу программ и ОС, причём его можно заменить на другой без особых сложностей: мы уже проделывали это с клавиатурой (у которой есть подсветка) его предшественника. Кстати, печатать на клавиатуре довольно удобно.
В ноутбуке тот же яркий, очень контрастный экран с отличными углами обзора, что был у предшественника. Набор портов тоже не изменился: о Thunderbolt 3, DisplayPort или Type-C USB можно даже не мечтать.
Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - 20/04/2017 v6
Sascha Mölck