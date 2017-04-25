Обзор защищённого ноутбука Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme

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Dell Latitude 14 7414 Rugged Extreme - это прочный, защищённый ноутбук, который разработан для использования в тяжёлых, технологически агрессивных средах. Для нас он не в новинку - 3 года назад мы уже познакомились с его собратом на Haswell, который сконструирован аналогично. В новой модели Dell всего лишь обновила конфигурацию до более современной, на базе семейства Skylake. В нашей базе данных конкурентов этому ноутбуку до сих пор не найти.

Поскольку конструкция обоих ноутбуков одинаковая - мы не будем подробно заостряться на корпусе, устройствах ввода, и динамиках. Об этом можно почитать в обзоре Latitude 14 7404.

Вариант конфигурации, которая отличается от нашей лишь твердотельным диском на 256 ГБ, стоит около 4250 долларов. На момент работы над обзором, восстановленную конфигурацию с твердотельным диском 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти можно было купить намного дешевле, за 1350 долларов.