Обзор смартфона HP Elite x3 и Lap Dock
Бизнес-фаблет на Windows. HP - единственный производитель, который решил выпустить фаблет высокого класса на ОС Windows 10 Mobile. Он предназначен в основном для применения в сфере бизнеса. Помимо большого экрана, у HP Elite x3 ёмкий аккумулятор, крепкий корпус, куча функций безопасности, а также есть возможность запуска программ x86 через дополнительный платный сервис HP Workspace.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
В настоящее время HP Elite x3 является единственным дорогим смартфоном на базе Windows 10 Mobile, у которого при этом весьма обширный набор характеристик, включая процессор Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ памяти для хранения данных. Аккумулятор номиналом 4150 мАч - довольно ёмкий (что вполне уместно, если учесть почти 6-дюймовую диагональ экрана). Разъём USB Type-C позволяет использовать Microsoft Continuum и является одним из основополагающих элементов, формирующих концепцию этого смартфона. Формально он использует ту же "начинку", что и Lumia 950 XL, но на уровне ПО в этом аппарате был сделан шаг вперёд, чтобы лучше задействовать возможности Windows 10 Mobile.
Смартфон HP Elite x3 явно предназначен не для обычных потребителей, а для бизнеса, что существенно затрудняет выбор потенциальных конкурентов для данного обзора. Учитывая ценник и размер экрана, мы рискнули посчитать таковыми Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8+, Apple iPhone 7 Plus, и Lumia 950 XL. (В США HP Elite x3 сейчас можно купить за 480 долл.)
фронт. камера: 8 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
HP Elite x3 выглядит огромным, но из-за своих закруглённых углов он неплохо лежит в руке. Вес смартфона меньше, чем ожидает воображение при первом знакомстве с этой моделью. Задняя крышка из чёрного поликарбоната - довольно практичная; она хоть и собирает отпечатки пальцев - тем не менее, за время тестирования на ней не появилось ни одной царапины...
Экран покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 4, а в целом этот фаблет выглядит основательно защищённым. Ему не страшна пыль, брызги (согласно стандарту IP67), а кроме этого HP подвергла Elite x3 различным тестам на соответствие американскому военному стандарту MIL-STG 810G, так что уровень защиты сравним с тем, что есть у LG G6. По заявлению производителя, устройство прошло тесты на падение, удары и вибрацию, и может без каких-либо ограничений использоваться в условиях влажности до 95%. Хотя номинальный диапазон рабочих температур заявлен в интервале от 0 до 45 °C, ему удалось успешно выдержать температурные стресс-тесты 60 °C в течение 4 часов и -29 °C в течение 4 часов. Работа в условиях высокогорья (до 5000 метров) также не составит труда для x3. Тем не менее, для того, чтобы работа в данных условиях в случае какого-либо повреждения была бы признана гарантийным случаем, требуется докупать дополнительную гарантию HP Accidental Damage Protection Care Pack.
В целом Elite x3 выглядит очень прочным. Он не поддаётся попыткам скручивания, а скрип слышен на совершенно минимальном уровне. Стыки очень узкие и равномерные, их внешний вид не вызывает никаких сомнений. Аккумулятор закреплён внутри корпуса, но лоток для сим-карты и карты памяти (Nano SIM, microSD) может быть вынут без каких-либо инструментов.
2 | Порты и коммуникации
В нижней части HP Elite x3 расположен единственный разъём USB 3.1 Type-C (Gen. 1). Он поддерживает не только подключение внешних устройств (OTG), но и мониторов с помощью DisplayPort 1.2 или HDMI (нужен опциональный адаптер). С учётом заявленной поддержки Microsoft Continuum, меньшего мы и не ожидали.
Помимо NFC ещё есть поддержка Bluetooth 4.0 LE (производительность согласно class 2 - и номинальному расстоянию 10 метров, которое на открытом воздухе может превратиться в 50 метров). В теории, чипсет поддерживает передачу звука с использованием высококачественного аудио кодека aptX HD, но HP не указала, что Elite x3 обладает такой возможностью.
Размер внутренней памяти можно расширить с помощью карты памяти microSD (поддерживаются стандарты SDHC и SDXC, так что на момент обзора карты до 256 ГБ точно должны работать). Весьма радует, что практически для любого типа данных можно указать место хранения - сразу на карте microSD, или во внутренней памяти Elite x3. Приложения также без проблем можно устанавливать во внешнюю память. К сожалению, Windows 10 Mobile не обладает каким-либо инструментом оценки производительности карт памяти. На уровне ощущений, наша эталонная карта Toshiba Exceria Pro M401 (макс. чтение: 95 МБ/с, запись 80 МБ/с) работала вполне быстро.
3 | Программное обеспечение
HP Elite x3 один из немногих смартфонов, работающих на ОС Windows 10 Mobile. В плане меню и оформления в нём не заметно никаких изменений по сравнению с любым другим смартфоном на Windows 10 Mobile, поскольку производитель никак не модифицировал настройки ОС по умолчанию. В ходе работы над обзором наше устройство получило обновление Creators Update, которое добавило много нововведений. К примеру, появилась поддержка Bluetooth API, карту памяти теперь можно шифровать, Windows Hello улучшили, и т.д. Более того, появилось приложение 3D Viewer, которое позволяет просматривать 3D-модели прямо на смартфоне (поддерживаются форматы fbx, obj, stl, и 3mf - детально можно почитать на английском на WinCentral).
На смартфоне Elite x3 можно запускать приложения x86. Правда, физически они работают не на самом смартфоне, а на виртуальной машине в облаке. Для этих целей HP предлагает услугу Workspace (англ.) в двух вариантах, отличающихся производительностью виртуальной машины и количеством одновременно поддерживаемых приложений. Для запуска приложения нужно сначала разместить его в облаке HP, где (после проверки) оно будет добавлено в окружение "Workspace". Как и в случае обычных виртуальных машин, поддерживаются печать, обмен данными, итп. Заявляется, что пользователь "может не беспокоиться о необходимости обслуживать оборудование, рассчитывать на высокий уровень безопасности, и сфокусироваться собственно на работе".
HP Workspace - это продукт, который не входит в стоимость смартфона, и его нужно покупать дополнительно. Базовый вариант (Essential package) включает среду с 2х-ядерным vCPU, 4 ГБ памяти и поддержкой неограниченного использования до 10 программ. В премиум-варианте количество памяти вдвое больше, и количество программ не ограничено. Цены на услугу HP Workspace начинаются от 579 долларов в год - это недорого?? Те, у кого уже есть собственная серверная инфраструктура, могут пользоваться обычным подключением к удалённому рабочему столу, что поддерживается Windows 10 Mobile и в наших тестах нормально работало.
4 | Безопасность
В смартфоне Elite x3 HP уделила довольно много внимания безопасности, так что помимо наличия сканера отпечатков пальцев (обязательного для устройства этого класса), в нём есть также iris-сканер, который работает чуть быстрее и надёжней, чем в Lumia 950 XL.
Помимо биометрических функций безопасности, x3 поддерживает Secure Boot и шифрование загрузочных образов, а также функцию запрета отката на более старую версию. В дополнение, есть поддержка TPM 2.0, аппаратное шифрование, и Bitlocker (128 бит). Всё это дополняет VPN SSL и поддержка американского стандарта криптографии FIPS 140.2.
5 | Коммуникации и GPS
HP Elite x3 работает с мобильными сетями 3G HSPA+ или 4G LTE Cat. 6 (получение до 300 Мбит/с, передача до 50 Мбит/с, что по современным меркам довольно слабо). В условиях крупного города никаких проблем с приёмом мы не заметили (устройство работало в немецких сетях O2 и Vodafone). Надо отметить, что x3 поддерживает использование 2х сим-карт (но в этом случае придётся пожертвовать картой расширения памяти).
Для беспроводных коммуникаций используется WLAN-адаптер Intel dual band wireless AC 7260AN, который поддерживает все основные беспроводные стандарты, а также 2x2 MIMO. К сожалению, мы не смогли оценить производительность, поскольку приложение iperf не смогло запуститься. На уровне ощущений, дальность и стабильность приёма Wi-Fi при ежедневном использовании была нормальной.
Для определения местоположения HP Elite x3 может использовать системы GPS, GLONASS и BeiDou. Хотя чипсет Snapdragon поддерживает ещё и Galileo, производитель почему-то её не указывает.
Чтобы оценить точность навигации, мы взяли фаблет на велопрогулку в компании профессионального GPS-навигатора Garmin Edge 500. По результатам тестов, Elite x3 оказался вполне на уровне, его маршрут оказался точно зафиксирован (хотя был чуть смещён в сторону). Точки фиксировались довольно часто, так что этот смартфон можно без каких-либо сомнений рекомендовать для навигации.
6 | Телефон и качество голоса
Качество голосовых звонков нам понравилось в HP Elite x3 больше всего. Если разговаривать по нему в режиме обычного телефона (прижимая к уху), то и микрофон, и динамик обеспечивают отличное качество голоса. Более того - в устройстве есть механизм шумоподавления, который полностью удаляет фоновые звуки (вроде автомагистрали), и работает очень надёжно. Покритиковать можно только режим громкой связи: хотя нашего собеседника было хорошо слышно, на другой стороне жаловались на выпадения слов. Эхо было практически не заметно.
7 | Камеры
Фронтальная камера HP Elite x3 обладает разрешением 8 МП и может записывать видео в формате Full HD (1080p, 16:9). Несмотря на сравнительно маленький размер диафрагмы (апертура f/2.2), ей удаётся захватывать приличный объём светового потока даже во внутренних комнатах, и в итоге делать хорошие снимки.
Основная камера разрешением 16 МП (4:3) обладает такой же апертурой f/2.2. В условиях хорошего освещения она характеризуется хорошим динамическим диапазоном (хотя чёткость снимков могла бы быть и получше). Для эпизодической съёмки фотографий и документов она прекрасно подходит. В условиях слабого освещения камера будет работать на пределах своих возможностей, и снимки получатся темноватыми. Авто-фокус работает быстро; есть светодиодная вспышка.
Нам понравились видеоролики - которые можно снимать с максимальным качеством до Ultra HD. Частота кадров может быть 15, 24, или 30 FPS. Кроме этого, цифровая стабилизация работает даже в разрешении 4K.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Мы также протестировали основную камеру HP Elite x3 в лаборатории с контролируемым уровнем освещения. Фотография эталонного теста ColorChecker Passport показывает, что цвета получаются немного слишком яркими, а в балансе белого заметен небольшой уклон в сторону зелёного. Кроме этого, чёрный цвет выглядит скорее тёмно-серым.
Центр тестовой таблицы весьма резок, и даже тонкие линии видны вполне чётко. Ближе к углам снимка чёткость падает совсем незначительно, но в целом фотография выглядит немного слишком тёмной.
8 | Аксессуары и док-станция HP Lap Dock
Помимо собственно смартфона HP Elite x3, в комплект поставки входит док-станция для подключения к монитору. Она весит 452 грамма, и вполне ощутимо давит на стол. Нижняя часть подставки покрыта прорезиненным материалом, так что она уверенно держится на любой поверхности. В ней есть даже разъём для замка Kensington lock. Набор портов включает в себя сетевой кабель, монитор, и 2 разъёма USB для подключения внешних устройств. Верхняя крышка держится на магнитах и может меняться на другой вариант с кабелем-удлинителем, чтобы можно было разместить Continuum dock под столом. Третий вариант обладает достаточным пространством для того, чтобы разместить в док-станции Elite x3 с надетым чехлом.
Также есть модульный блок питания (для путешествий) и дополнительный блок питания для док-станции. Также присутствуют OTG-адаптер (в варианте из USB Type-C в Type-A) и наушники, что делает комплект аксессуаров одним из самых впечатляющих среди современных смартфонов.
Мы смогли также протестировать ноутбучный корпус HP Lap Dock для Elite x3. Этот аксессуар (Lap Dock) выглядит суб-ноутбуком, но в реальности представляет собой лишь внешний экран с клавиатурой, несколькими портами (3x USB Type-C, 1x Micro-HDMI, 1x аудио), а также ёмким аккумулятором (46.5 Вт⋅ч). Он не только питает сам аксессуар, но и может заряжать смартфон. Эта портативная док-станция "Continuum display dock" предназначена создать более комфортную среду для работы. За собственно производительность отвечает смартфон Elite x3, который подключается к док-станции Lap Dock либо кабелем, либо с помощью Miracast. Стоимость этого "глупого" ноутбука без начинки составляет 713 евро, то есть фактически ещё одну цену смартфона. Смысл в использовании этого аксессуара есть при работе с виртуальными машинами, или работе с почтой и документами. Если для подключения используется провод, то Continuum работает намного быстрее (хотя через Miracast работать вполне возможно). Кстати, в конце мая "пришло" обновление, которое явно улучшило этот функционал.
У HP есть ещё куча аксессуаров для этого бизнес-фаблета. Среди них - различные USB-адаптеры, пассивный стилус, различные чехлы, аксессуар для беспроводной зарядки (стандарт Qi), защитные наклейки на экран, а также моно- и стереофонические беспроводные наушники для Unified communications.
На задней крышке планшета есть несколько электрических контактов, предназначение которых - подключать дополнительные устройства вроде сканеров штрих-кодов и платёжных терминалов (поскольку HP также комплектует Elite x3 некоторые кассы для точек розничных продаж).
9 | Устройства ввода
У HP Elite x3 почти 6-дюймовый экран с поддержкой прикосновений. Он защищён стеклом Corning Gorilla Glass, благодаря которому пальцы очень хорошо скользят по поверхности, и её легко чистить от жира и грязи. Экран точно и быстро реагирует на ввод. Используется стандартная экранная клавиатура Microsoft, которая ничем не отличается от тех, что используются в смартфонах Lumia. Она вполне хорошо структурирована, поддерживает swipe- и голосовой ввод, а также автокоррекцию.
Сканер отпечатков пальцев работает быстро и надёжно, а iris-сканер, похоже, работает даже быстрее, чем в Lumia 950 XL или Galaxy S8+.
Клавиатура в дополнительном аксессуаре Lap Dock оставила хорошее впечатление, у клавиш вполне хороший ход. Размер клавиш составляет 1.50 x 1.53 см; основание под клавишами непрочное, а при нажатии клавиш слышен громкий клик. Зато есть и плюс: клавиши подсвечиваются. Размер тачпада составляет 9.5 x 5.5 см; по нему довольно удобно скользить, но чувствительность могла бы быть и получше. Щелчки клавиш мыши довольно громкие (хотя нажатие хорошее). Наша клавиатура была со стандартной раскладкой QWERTY.
10 | Дисплей
У HP Elite x3 5.96-дюймовый экран AMOLED, что гарантирует кристально чёткое изображение при разрешении 2560x1440 пикселей, а также идеальный чёрный (благодаря - в теории - бесконечному контрасту). Что касается яркости, то она немного не дотягивает до уровня современных флагманов вроде Galaxy S8+, в ручном режиме максимальный уровень составляет 357 Кд/м² (APL 50: 402 Кд/м²). При включенной автоматической регулировке максимальная яркость может достигать 550 Кд/м² (в теории), но мы не смогли увидеть это на практике. При уровне яркости 90%, распределение яркости оказалось хорошим. К сожалению, для регулировки яркости этот экран использует ШИМ/PWM для регулировки яркости (что типично для OLED), так что пользователи могут заметить мерцание.
Мы также внимательно посмотрели на IPS-экран аксессуара HP Lap Dock. У него есть матовое покрытие, но яркость посредственная (в центре экрана мы замерили всего лишь 268 Кд/м². Уровень чёрного в 0.25 Кд/м² - очень хороший, благодаря чему обеспечивается отличный контраст в 1072:1. Мы не заметили никаких дефектов вроде утечки подсветки, а ШИМ/PWM не используется. Распределение яркости очень равномерное.
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|357.1 Hz
|31 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 357.1 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 31 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 357.1 Гц достаточно высока. Поэтому мерцание экрана вряд ли будет иметь негативное влияние на самочувствие.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 2286 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).
AMOLED-экран HP Elite x3 отображает яркие и сочные цвета. Замеры профессиональным комплексом CalMAN показали, что на оттенках серого заметна небольшая синеватость, благодаря чему изображения выглядят немного холодными. Значения DeltaE в норме, но не настолько, чтобы служить примером. В частности, синие оттенки слишком насыщены.
У IPS-экрана аксессуара Lap Dock заметно, что он плохо откалиброван. Оттенки серого отдают зеленоватостью, что делает большие белые области менее привлекательными. Цвета с высоким уровнем синего компонента тоже выглядят не очень (например, синие плитки Windows смотрятся бирюзовыми). Остальные цвета выглядят тусклыми и унылыми. Аксессуар Lap Dock явно мало подходит для тех, кому важна точность отображения цветов; это не более чем инструмент для ежедневной коммуникации.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 3 ms стадия 1
|↘ 3 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 3 ms стадия 1
|↘ 3 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.8 миллисек.)
На открытом воздухе HP Elite x3 производит хорошее впечатление, поскольку его экран хорошо читаем даже под прямыми солнечными лучами. В случае, если рядом много ярких объектов, то блики на экране могут мешать.
Хотя экран аксессуара Lap Dock покрыт антибликовым покрытием, он не очень подходит для работы на открытом воздухе (для этого просто не хватит яркости). Тем не менее, для путешествий (например, работы в поезде или самолёте) в нём есть смысл.
Стабильность углов обзора HP Elite x3 очень хорошая. С какой стороны ни посмотри - цветовых искажений не происходит, разве что заметна небольшая зеленоватость. В этом плане HP Lap Dock показывает себя даже лучше, хотя в целом этот экран отображает цвета хуже, чем экран смартфона.
11 | Производительность
HP Elite x3 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 820 в комплекте с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Этот чипсет в 2015-м году был продуктом высшей категории, но в 2017-м уже не является таковым. Тем не менее, на момент обзора не существовало более мощных смартфонов на Windows 10 Mobile, так что критиковать выбор этой платформы не за что.
В повседневных задачах операционная система работала в целом быстро, и в большинстве случаев довольно плавно. В том небольшом наборе тестов производительности, существующих для этой ОС, Elite x3 показывает хорошие результаты. Хотя смартфон Lumia 950 XL работает на более медленном процессоре Snapdragon 810 (и показывает меньшие результаты в AnTuTu), существуют Android-смартфоны на Snapdragon 820, которые показывают такие же слабые результаты (например, Axon 7 или Xiaomi Mi 5). И это явно вызвано не бета-версией тестов. Другие устройства-конкуренты показывают, что эта платформа способна на большее. Тест Basemark OS II показывает аналогичные результаты, из которых видно, что в основном Windows виновна в снижении производительности.
Видеоадаптер Adreno 530 тоже очень хороший. Приложение 3D View работало плавно, равно как и игры из Microsoft store.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|HP Elite x3 (Version 6.0.5 UWP Beta5)
|
115867 Points ∼51%
|Huawei Mate 9
|
124087 Points ∼54% +7%
|Microsoft Lumia 950 XL (v6.0.5 UWP Beta5)
|
94122 Points ∼41% -19%
|Lenovo Moto Z
|
129197 Points ∼57% +12%
|LG G6
|
151751 Points ∼67% +31%
|Apple iPhone 7 Plus
|
165399 Points ∼73% +43%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
165382 Points ∼73% +43%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|HP Elite x3
|
47.19 fps ∼4%
|Huawei Mate 9
|
80 fps ∼6% +70%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
27.11 fps ∼2% -43%
|Lenovo Moto Z
|
77 fps ∼6% +63%
|LG G6
|
75 fps ∼6% +59%
|Apple iPhone 7 Plus
|
91.96 fps ∼7% +95%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
104 fps ∼8% +120%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|HP Elite x3
|
26.42 fps ∼6%
|Huawei Mate 9
|
60 fps ∼13% +127%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
18.75 fps ∼4% -29%
|Lenovo Moto Z
|
53 fps ∼12% +101%
|LG G6
|
46 fps ∼10% +74%
|Apple iPhone 7 Plus
|
57.71 fps ∼13% +118%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
58 fps ∼13% +120%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Huawei Mate 9
|
34 fps ∼6%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
17.54 fps ∼3%
|Lenovo Moto Z
|
41 fps ∼8%
|LG G6
|
38 fps ∼7%
|Apple iPhone 7 Plus
|
58.71 fps ∼11%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
50 fps ∼9%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Huawei Mate 9
|
37 fps ∼16%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
11.81 fps ∼5%
|Lenovo Moto Z
|
26 fps ∼11%
|LG G6
|
27 fps ∼12%
|Apple iPhone 7 Plus
|
55.17 fps ∼24%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
38 fps ∼17%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|HP Elite x3
|
34.02 fps ∼8%
|Huawei Mate 9
|
24 fps ∼6% -29%
|Lenovo Moto Z
|
27 fps ∼6% -21%
|LG G6
|
29 fps ∼7% -15%
|Apple iPhone 7 Plus
|
41.3 fps ∼10% +21%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
42 fps ∼10% +23%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|HP Elite x3
|
16.09 fps ∼9%
|Huawei Mate 9
|
28 fps ∼16% +74%
|Lenovo Moto Z
|
15 fps ∼9% -7%
|LG G6
|
16 fps ∼9% -1%
|Apple iPhone 7 Plus
|
41.5 fps ∼24% +158%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
23 fps ∼13% +43%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|HP Elite x3
|
458 Points ∼30%
|Huawei Mate 9
|
1076 Points ∼70% +135%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
837 Points ∼54% +83%
|Lenovo Moto Z
|
959 Points ∼62% +109%
|LG G6
|
1073 Points ∼70% +134%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1542 Points ∼100% +237%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
1163 Points ∼75% +154%
|Graphics (по убыванию)
|HP Elite x3
|
3974 Points ∼46%
|Huawei Mate 9
|
3939 Points ∼46% -1%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
2040 Points ∼24% -49%
|Lenovo Moto Z
|
4321 Points ∼50% +9%
|LG G6
|
5138 Points ∼60% +29%
|Apple iPhone 7 Plus
|
6875 Points ∼80% +73%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
6126 Points ∼71% +54%
|Memory (по убыванию)
|HP Elite x3
|
2003 Points ∼47%
|Huawei Mate 9
|
3850 Points ∼90% +92%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
1945 Points ∼45% -3%
|Lenovo Moto Z
|
2190 Points ∼51% +9%
|LG G6
|
1930 Points ∼45% -4%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1319 Points ∼31% -34%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3135 Points ∼73% +57%
|System (по убыванию)
|HP Elite x3
|
1384 Points ∼21%
|Huawei Mate 9
|
3616 Points ∼55% +161%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
1386 Points ∼21% 0%
|Lenovo Moto Z
|
3398 Points ∼52% +146%
|LG G6
|
3646 Points ∼55% +163%
|Apple iPhone 7 Plus
|
6582 Points ∼100% +376%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
5319 Points ∼81% +284%
|Overall (по убыванию)
|HP Elite x3
|
1499 Points ∼45%
|Huawei Mate 9
|
2772 Points ∼84% +85%
|Microsoft Lumia 950 XL
|
1465 Points ∼44% -2%
|Lenovo Moto Z
|
2356 Points ∼71% +57%
|LG G6
|
2496 Points ∼76% +67%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3097 Points ∼94% +107%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3301 Points ∼100% +120%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|HP Elite x3 (Edge 1.14393)
|
8664 Points ∼17%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
11897 Points ∼24% +37%
|Microsoft Lumia 950 XL (Edge 13.10586)
|
8059 Points ∼16% -7%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
7771 Points ∼16% -10%
|LG G6 (Chrome 57)
|
9113 Points ∼18% +5%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
26053 Points ∼53% +201%
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
14050 Points ∼28% +62%
|WebXPRT 2015 - Overall Score (по убыванию)
|HP Elite x3 (Edge 1.14393)
|
130 Points ∼22%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
152 Points ∼26% +17%
|Microsoft Lumia 950 XL (Edge 13.10586)
|
113 Points ∼19% -13%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
112 Points ∼19% -14%
|LG G6 (Chrome 57)
|
122 Points ∼21% -6%
|Apple iPhone 7 Plus
|
204 Points ∼35% +57%
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
154 Points ∼27% +18%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|HP Elite x3 (Edge 1.14393)
|
4398.3 ms * ∼7%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
2733.7 ms * ∼5% +38%
|Microsoft Lumia 950 XL (Edge 13.10586)
|
5552.9 ms * ∼9% -26%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
3154.7 ms * ∼5% +28%
|LG G6 (Chrome 57)
|
2464.2 ms * ∼4% +44%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
1102.7 ms * ∼2% +75%
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
2236.7 ms * ∼4% +49%
* ... меньше = лучше
12 | Нагрев и шум
Нагрев
Нагрев корпуса HP Elite x3 небольшой: при долговременной нагрузке передняя часть нагревается до 44 °C. Хотя это заметно, но едва ли не комфортно.
Мы поподробнее посмотрели на производительность этой платформы в тесте GFXBench battery (в котором сцена рендеринга динозавра выполняется 30 раз подряд, при этом фиксируется уровень аккумулятора и частота кадров). После примерно 6 циклов производительность немного упала и стала держаться в диапазоне от 15% до 26% меньшем, чем в начале.
13 | Акустическая система
В смартфоне HP Elite x3 есть 2 динамика: один рядом с наушником для голосовых звонков, а другой снизу экрана (также на корпусе есть заметный логотип B&O). При среднем уровне громкости динамики формируют приличное звуковое пространство, но на максимальном уровне громкости звук начинает искажаться и приобретает металлический оттенок, что может быть вызвано задранным диапазоном между 1 и 2 кГц.
В качестве альтернативы, звук можно выводить через Bluetooth (кодек aptX) или 3.5-мм аудиопорт. В обеих случаях качество было отличным.
Анализ АЧХ аудиосистемы HP Elite x3
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.46 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (23.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 34% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 57% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 60% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 33% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Mate 9
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.86 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 10.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 39% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 50% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 64% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 29% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple iPhone 7 Plus
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.45 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 10% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 79% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 45% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление HP Elite x3 находится на достойном уровне, и здесь сложно что-то критиковать. При увеличении нагрузки оно вырастает пропорционально.
x3 поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, и полностью заряжается от комплектного блока питания по прошествии 2 1/2 часов. Также поддерживается беспроводная Qi-зарядка, но для неё нужно покупать дополнительный аксессуар.
|Выкл.
|0.06 / 0.27 Вт
|Ожидание
| 0.86 / 1.46 / 1.59 Вт
|Нагрузка
|
8.1 / 9.35 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|HP Elite x3
4150 мА⋅ч
|Microsoft Lumia 950 XL
3340 мА⋅ч
|Huawei Mate 9
4000 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S8 Plus
3500 мА⋅ч
|LG G6
3300 мА⋅ч
|Apple iPhone 7 Plus
2915 мА⋅ч
|Lenovo Moto Z
2600 мА⋅ч
|Энергопотребление
-90%
-4%
31%
11%
-4%
29%
|В простое, мин. *
0.86
2.85
-231%
0.78
9%
0.68
21%
0.62
28%
0.77
10%
0.66
23%
|В простое, сред. *
1.46
2.95
-102%
2.13
-46%
1.13
23%
1.43
2%
2.04
-40%
1.01
31%
|В простое, макс. *
1.59
3.26
-105%
2.17
-36%
1.16
27%
1.48
7%
2.24
-41%
1.09
31%
|Нагрузка, сред. *
8.1
8.92
-10%
6.32
22%
4.69
42%
5.52
32%
4.69
42%
3.97
51%
|Нагрузка, макс. *
9.35
9.39
-0%
6.49
31%
5.24
44%
10.47
-12%
8.66
7%
8.34
11%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Аккумулятор HP Elite x3 номиналом 4150 мАч (15.98 Вт⋅ч) - один из самых ёмких среди смартфонов нашей тестовой группы. К сожалению, нельзя сказать то же самое про автономность. В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi (когда яркость экрана устанавливается на 150 Кд/м²) полученный результат нас разочаровал - смартфон продержался лишь 7 часов. Возможно, это вызвано увеличенным энергопотреблением под нагрузкой (поскольку в наш тест включены несколько тестов производительности броузеров). В повседневных задачах смартфон работает довольно долго.
Время работы от одной зарядки может быть увеличено использованием режима экономии энергии (а те, кто купит Lap Dock, в теории могут полностью зарядить от него смартфон 3 раза подряд).
|Без нагрузки
|36час. 45мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|7час. 02мин.
|1080p-видео
|12час. 40мин.
|Макс. расход энергии
|3час. 05мин.
|HP Elite x3
4150 мА⋅ч
|Microsoft Lumia 950 XL
3340 мА⋅ч
|Huawei Mate 9
4000 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S8 Plus
3500 мА⋅ч
|Apple iPhone 7 Plus
2915 мА⋅ч
|LG G6
3300 мА⋅ч
|Lenovo Moto Z
2600 мА⋅ч
|Время работы
-22%
23%
23%
13%
21%
7%
|В простое
2205
1078
-51%
1538
-30%
1565
-29%
1835
-17%
1789
-19%
1371
-38%
|Нагрузка и 100% яркости
185
179
-3%
219
18%
275
49%
225
22%
252
36%
320
73%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
422
369
-13%
758
80%
736
74%
587
39%
692
64%
407
-4%
|Воспр. видео H.264
760
611
-20%
947
25%
742
-2%
813
7%
779
3%
724
-5%
За
Против
Вердикт
HP Elite x3 - это массивный фаблет, который сама HP рекламирует в качестве планшета (в общем-то, небезосновательно). В нём сочетаются функциональность, гибкость дизайна и характеристики, которые сегодня ожидаешь найти в удачном инструменте для бизнеса). Этот продукт предназначен для применения в здравоохранении, логистике, точках розничных продаж, промышленности, а также задуман как инструмент для мобильных работников, которым всегда нужен простой доступ к данным - и желательно с минимального количества устройств.
Для последней сферы применения HP Elite x3 подходит особенно хорошо, ведь его можно использовать не только как смартфон, но также и как тонкий клиент, а с аксессуаром Lap Dock - ещё и как ноутбук (разумеется, с определёнными ограничениями). Впрочем, лично нас использование его как ноутбука не вполне убедило. Экран довольно тусклый, и цвета могли бы быть посочнее. Тем не менее, нам понравились дополнительные порты, которые могут превратить Elite x3 в многофункциональный инструмент для презентаций. Ёмкий аккумулятор, который встроен в этот дополнительный аксессуар (Lap Dock) также является плюсом.
HP Elite x3 - гибкий фаблет, построенный на удачной платформе, который может стать интересным бизнес-инструментом для многих сфер корпоративного бизнеса.
У HP Elite x3 нет особых минусов, к тому же он сочетает широчайший набор функций безопасности с относительно безопасной ОС: Windows 10 Mobile. Хотя вес этой операционной системы среди конечных пользователей - микроскопический, для средних и крупных предприятий это устройство будет довольно просто добавить и затем администрировать в своих корпоративных сетях. Более того, оно будет получать регулярные обновления безопасности. Но даже для малого бизнеса (и индивидуальных предпринимателей) HP предлагает относительно доступный облачный сервис Workspace, который может сделать покупку дополнительного оборудования ненужным. Цена смартфона начинается от 790 фунтов (почти 60 тысяч рублей).
В качестве продукта для конечных потребителей этот смартфон подойдёт лишь самым закоренелым фанатам Windows.
HP Elite x3 - 02/06/2017 v6
Daniel Schmidt