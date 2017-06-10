Обзор смартфона HP Elite x3 и Lap Dock

HP Elite x3 выглядит огромным, но из-за своих закруглённых углов он неплохо лежит в руке. Вес смартфона меньше, чем ожидает воображение при первом знакомстве с этой моделью. Задняя крышка из чёрного поликарбоната - довольно практичная; она хоть и собирает отпечатки пальцев - тем не менее, за время тестирования на ней не появилось ни одной царапины...

Экран покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 4, а в целом этот фаблет выглядит основательно защищённым. Ему не страшна пыль, брызги (согласно стандарту IP67), а кроме этого HP подвергла Elite x3 различным тестам на соответствие американскому военному стандарту MIL-STG 810G, так что уровень защиты сравним с тем, что есть у LG G6. По заявлению производителя, устройство прошло тесты на падение, удары и вибрацию, и может без каких-либо ограничений использоваться в условиях влажности до 95%. Хотя номинальный диапазон рабочих температур заявлен в интервале от 0 до 45 °C, ему удалось успешно выдержать температурные стресс-тесты 60 °C в течение 4 часов и -29 °C в течение 4 часов. Работа в условиях высокогорья (до 5000 метров) также не составит труда для x3. Тем не менее, для того, чтобы работа в данных условиях в случае какого-либо повреждения была бы признана гарантийным случаем, требуется докупать дополнительную гарантию HP Accidental Damage Protection Care Pack.

В целом Elite x3 выглядит очень прочным. Он не поддаётся попыткам скручивания, а скрип слышен на совершенно минимальном уровне. Стыки очень узкие и равномерные, их внешний вид не вызывает никаких сомнений. Аккумулятор закреплён внутри корпуса, но лоток для сим-карты и карты памяти (Nano SIM, microSD) может быть вынут без каких-либо инструментов.