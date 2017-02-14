Обзор ноутбука Alienware 13 R3

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В последнее время явно заметна тенденция к уменьшению размеров ноутбуков. Но среди ноутбуков для игр с размером менее 15 дюймов до сих пор не так много выбора - если, конечно, нужна производительность. В нашем февральском списке 10 лучших игровых ноутбуков есть только 2 14-дюймовые модели: MSI GS43VR 6RE, и прошлогодняя модель Razer Blade. Alienware, дочерняя компания Dell, теперь разрабатывает мобильные игровые ноутбуки, и в модели Alienware 13 R3 (уже 3-е поколение 13-дюймовых игровых ноутбуков) снова сделаны кардинальные улучшения.

По сравнению с пред-предшественником из 2015 года есть существенные изменения - низковольтный процессор с тепловыделением 15 Вт заменили на обычный 4-ядерный Intel Kaby Lake с втрое большим энергопотреблением 45 Вт (Core i7-7700HQ или Core i5-7300HQ). Производительность видеоадаптера тоже сильно выросла. Вместо Maxwell GeForce GTX 960M установлен видеоадаптер архитектуры Pascal. В зависимости от конфигурации, это будет либо GeForce GTX 1050 (2 ГБ GDDR5), GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ GDDR5), либо GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) в сочетании с 8-32 ГБ памяти DDR4. Игры и другие приложения можно хранить на твердотельном диске 180-1000 ГБ (SATA-III или PCIe/NVMe). Второй диск тоже поддерживается.

Самым заметным нововведением стал OLED-экран высокого разрешения (QHD), хоть он и с глянцевой поверхностью (из-за поддержки касаний). Более дешёвая модель оборудована "всего лишь" IPS-экраном Full HD, или TN-экраном разрешения HD. В ряде стран на сайте Dell можно детально изменить конфигурацию, выбрав, например, операционную систему (Windows 10 домашняя либо профессиональная), раскладку клавиатуры (английская или другая), а также беспроводной адаптер WiFi (Killer 1435 или 1535). Цена минимальной конфигурации начинается от 1479 евро; модель, которую мы рассматриваем в данном обзоре, максимальной конфигурации, в данный момент в продаже за 2179 евро.