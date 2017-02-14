Обзор ноутбука Alienware 13 R3
Компактный супер-ноутбук для игр. Если Alienware 15 R3 в ряде тестов сильно нагревался, то эта 13-дюймовая модель нас по-настоящему впечатлила - как высокой производительностью при компактном корпусе, так и отличным экраном OLED.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
В последнее время явно заметна тенденция к уменьшению размеров ноутбуков. Но среди ноутбуков для игр с размером менее 15 дюймов до сих пор не так много выбора - если, конечно, нужна производительность. В нашем февральском списке 10 лучших игровых ноутбуков есть только 2 14-дюймовые модели: MSI GS43VR 6RE, и прошлогодняя модель Razer Blade. Alienware, дочерняя компания Dell, теперь разрабатывает мобильные игровые ноутбуки, и в модели Alienware 13 R3 (уже 3-е поколение 13-дюймовых игровых ноутбуков) снова сделаны кардинальные улучшения.
По сравнению с пред-предшественником из 2015 года есть существенные изменения - низковольтный процессор с тепловыделением 15 Вт заменили на обычный 4-ядерный Intel Kaby Lake с втрое большим энергопотреблением 45 Вт (Core i7-7700HQ или Core i5-7300HQ). Производительность видеоадаптера тоже сильно выросла. Вместо Maxwell GeForce GTX 960M установлен видеоадаптер архитектуры Pascal. В зависимости от конфигурации, это будет либо GeForce GTX 1050 (2 ГБ GDDR5), GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ GDDR5), либо GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) в сочетании с 8-32 ГБ памяти DDR4. Игры и другие приложения можно хранить на твердотельном диске 180-1000 ГБ (SATA-III или PCIe/NVMe). Второй диск тоже поддерживается.
Самым заметным нововведением стал OLED-экран высокого разрешения (QHD), хоть он и с глянцевой поверхностью (из-за поддержки касаний). Более дешёвая модель оборудована "всего лишь" IPS-экраном Full HD, или TN-экраном разрешения HD. В ряде стран на сайте Dell можно детально изменить конфигурацию, выбрав, например, операционную систему (Windows 10 домашняя либо профессиональная), раскладку клавиатуры (английская или другая), а также беспроводной адаптер WiFi (Killer 1435 или 1535). Цена минимальной конфигурации начинается от 1479 евро; модель, которую мы рассматриваем в данном обзоре, максимальной конфигурации, в данный момент в продаже за 2179 евро.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Alienware очень жёстко соблюдает традиции дизайнa своих ноутбуков, поэтому этот 13-дюймовый вариант очень похож на модели с 15- и 17-дюймовым экраном. У этого есть как преимущества, так и недостатки. Как и в случае с Alienware 15 R3, корпус очень тонкий (2.2-2.4 см), но из-за огромной глубины (27 см) общие габариты намного больше тех, что обычно ожидаешь от 13-дюймового ноутбука. Крышка выступает на несколько сантиметров (видно на фотографии), чтобы улучшить охлаждение мощных компонентов. "Выступающая задняя часть", на наш взгляд, в этом случае не очень хорошо смотрится, при том что в целом дизайн можно считать первоклассным (хотя дизайн - дело вкуса).
В плане качества критиковать особо нечего. Уже в который раз Alienware использует комбинацию из металла (крышка, нижняя часть корпуса) и пластика области для рук, обработка которого создаёт ощущение мягкости при прикосновениях. Прикасаться к такому пластику очень приятно, но, как и все прорезиненные поверхности, он собирает грязь. Самая чувствительная часть - это глянцевые рамки экрана (OLED в нашей конфигурации).
Одной из лучших характеристик Alienware 13 R3 является отличная стабильность. Любую часть - экран, или корпус - почти невозможно деформировать (даже приложив приличные усилия). Качество сборки выше большинства конкурентов, что верно даже для элементов подсветки. Помимо светящегося логотипа Alienware в нижней части экрана, и двух изображений инопланетян (на крышке и блоке питания), подсвечены также клавиатура и тачпад.
У Alienware 13 R3 средний вес. 2.5 кг нельзя считать слишком большим, если речь идёт об игровом ноутбуке, но некоторые соперники весят меньше: Schenker XMG P406 весит 2.2 кг, а Razer Blade почти 2.0 кг; как MSI GS43VR, так и Aorus X3 Plus v5 ещё легче (1.9 и 1.8 кг), соответственно.
Качество сборки на очень высоком уровне, что типично для продуктов Alienware. Все поверхности в нашем тестовом образце хорошо подогнаны друг к другу; претензий к петлям тоже нет. Несмотря на довольно прочный механизм, крышка нормально открывается одной рукой. Мы считаем, что качество корпуса этого 13-дюймового ноутбука - непревзойдённое. Среди ноутбуков для игр, только Razer Blade находится на том же уровне.
2 | Порты и коммуникации
Порты
Выбор портов не оставляет желать чего-то ещё, если учесть размер ноутбука. Alienware расположила большинство портов в задней части, поэтому внешнюю мышь можно подключить с обеих сторон. Доступны не только 2 цифровых видео порта с поддержкой HDMI 2.0 (4K @60 Гц) и Mini-DisplayPort, но ещё и разъём питания, RJ45 Ethernet и Thunderbolt 3 (который также поддерживает USB 3.1 Gen2 и DisplayPort).
Плюс, есть фирменный коннектор Alienware для подключения внешних видеоадаптеров Graphics Amplifier. Это дополнительный корпус для внешних видеоадаптеров, которые могут добавить производительности, заменив встроенный GeForce. Другие варианты eGPU можно подключить через Thunderbolt 3.
В Alienware 13 R3 также достаточное количество портов USB. Слева находится классический USB 3.0 Type-A, а справа - комбинация из USB 3.0 Type-A и 3.0 Type-C. Микрофоны, наушники и громкоговорители можно подключать через стерео разъёмы на левой стороне. Нас расстроило только отсутствие адаптера карт памяти. Дисковода оптических дисков тоже нет, но это решение вполне понятно.
Коммуникации
Производительность WiFi вполне нормальная. Мы замерили в среднем 571 Мбит/с (передача) и 667 Мбит/с (приём) на расстоянии 1 метра от роутера, что напомнило Razer Blade, в котором используется адаптер Killer 1535 вместо 1435. В обоих адаптерах есть Bluetooth 4.1, а также поддержка стандартов WLAN 802.11 a/b/g/n/ac с максимальной скоростью 867 Мбит/с. Контроллер Gigabit Ethernet (E2500) также производится Rivet Networks. Предустановленная утилита настроек Killer Control Center очень удобна, и в ней есть монитор передачи данных.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Alienware 13 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
667 Мбит ∼100%
|Razer Blade (2016)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
646 Мбит ∼97% -3%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Razer Blade (2016)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
591 Мбит ∼100% +4%
|Alienware 13 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
571 Мбит ∼97%
Аксессуары
В комплекте этого ноутбука Alienware есть только инструкция, и адаптер питания на 180 Вт (весит 660 грамм). Он не особо маленький: габариты 15 x 7.5 x 3 см.
Обслуживание
В этом плане Alienware 13 R3 оставляет смешанные впечатления. Можно достаточно просто заменить беспроводной адаптер, память (2x DDR4), или диск (2x M.2 2280). После отвинчивания 5 шурупов, крышка снимается после приложения некоторого усилия. Доступ к системе охлаждения и аккумулятору гораздо сложнее, поскольку для этого нужно разбирать весь корпус.
Программное обеспечение
Настройка элементов подсветки корпуса, как и раньше, контролируется в стильной утилите Command Center (AlienFX), в котором также можно изменить планы электропитания (AlienFusion). В третьей закладке (AlienAdrenaline) можно выбрать режим игр, отслеживать производительность, или проверить статус внешнего видеоадаптера Graphics Amplifier. Есть также специальные инструменты для тачпада и динамиков.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Ощущения от печати в любой из 4х частей этой клавиатуры с подсветкой очень напоминают клавиатуру Alienware 15 R3 с мягким ходом. Dell удалось сделать клавиши очень большими, устранив промежутки между ними. В то время как у других игровых ноутбуков клавиши обычно размером 15 x 15 мм, в случае Alienware 13 R3 они больше - 18 x 18 мм. При печати они издают едва заметный звук; он не привлекает внимания, так что можно использовать эту 13-дюймовую модель в тихих помещениях (например, в библиотеке).
Раскладка этой клавиатуры нам понравилась больше (чем в модели с 15-дюймовым экраном). Dell не реализовала макро-область, так что к ней намного быстрее привыкаешь, и перестаёшь нажимать не на те кнопки. Также нужно радоваться, что в играх можно использовать (немного смещённые) клавиши управления курсором, а не клавиши WASD. Маркировка клавиш крупная, и её хорошо видно без подсветки (по крайней мере, при дневном освещении). Область для рук нормального размера, как и должно быть в случае 13-дюймового ноутбука.
Тачпад
Тачпад расположен в центре области для рук, и идентичен используемому в Alienware 15 R3. Его поверхность гладкая, размеры 10 x 5.7 см, и скольжение такое же. Программа управления тачпадом подтверждает, что при управлении жестами распознаётся до 4х пальцев. Мы не заметили никаких проблем с прокруткой или изменением масштаба (веб-сайты), и команды обычно отрабатывались хорошо. Точность тачпада в целом хорошая, а отдельные (и относительно мягкие) клавиши - не кликпад - работали как следует. Единственное, что можно было бы улучшить - это глубину; тачпад слишком сильно вдавлен в корпус.
4 | Дисплей
Самой уникальной отличительной чертой ноутбука Alienware 13 R3 является OLED экран. После того, как в течение последних нескольких лет TN-матрицы были в большинстве случаев вытеснены IPS-вариантами (даже несмотря на то что этот тренд немного замедляется - "благодаря" матрицам с поддержкой 120 Гц), технология OLED является следующим эволюционным шагом в сегменте ноутбуков. Может, даже лучше сказать - революцией, поскольку даже матрицы IPS не всегда выигрывали TN (например, по скорости отклика), то в случае OLED пользователь получает одни улучшения.
Начать можно с потрясающего времени отклика, настолько низкого, что наши измерительные приборы могут дать только приблизительную оценку. Менее чем 1.2 мс (включение) и 1.6 мс (выключение) для переключения чёрный-чёрный - это одни из лучших значений, что мы когда-либо видели. Тест серый-серый, к сожалению, не получился, поскольку колебания были слишком высокими из-за мерцания (около 240 Гц; один из немногих минусов экранов с технологией OLED).
|Alienware 13 R3
JJT6C_133KL05 (SDCA029), 2560x1440, 13.3
|Razer Blade (2016)
Sharp LQ140Z1JW01 (SHP1401), 3200x1800, 14
|MSI GS43VR 6RE-006US
1920x1080, 14
|Schenker XMG P406
LG Philips 140WF1 (LGD040A), 1920x1080, 14
|Aorus X3 Plus v5
3200x1800, 13.9
|Response Times
-619%
-771%
-971%
-802%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
41
31.6
56
52.4
|Response Time Black / White *
2.8
37
-1221%
24.4
-771%
30
-971%
47.2
-1586%
|PWM Frequency
240
200
-17%
198
-17%
|Параметры экрана
-5%
-7%
-58%
-58%
|Brightness
310
328
6%
282
-9%
266
-14%
370
19%
|Brightness Distribution
87
69
-21%
83
-5%
81
-7%
79
-9%
|Уровень чёрного *
0.22
0.57
0.22
0.293
|Colorchecker DeltaE *
2.54
1.91
25%
2.61
-3%
4.98
-96%
4.8
-89%
|DeltaE для серого *
1.43
1.69
-18%
1.18
17%
4.08
-185%
5.04
-252%
|Гамма
2.3 104%
2.3 104%
2.24 107%
2.51 96%
2.26 106%
|CCT
6337 103%
6418 101%
6506 100%
5877 111%
7343 89%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
78
63
-19%
56.4
-28%
54
-31%
63.4
-19%
|Color Space (Percent of sRGB)
97
97
0%
86.4
-11%
83
-14%
98.1
1%
|Контрастность
1491
506
1282
1347
|Среднее значение
-312% / -158%
-389% / -116%
-515% / -188%
-430% / -244%
* ... меньше = лучше
Другой проблемой является глянцевая поверхность экрана с поддержкой прикосновений. Несмотря на хорошую яркость (в среднем 310 Кд/м²), на открытом пространстве этот 13.3-дюймовый экран (матрица SDCA029) очень сильно бликует - так, что сложно что-либо разобрать. Блики могут мешать даже внутри зданий. Для обычных любителей игр, которым не нужен экран с поддержкой прикосновений, будет лучше матовый экран.
За исключением этого момента, экран OLED производит прекрасное впечатление. Распределение яркости в 87% на первый взгляд не впечатляет, но изображение выглядит однородным, и мы не смогли разглядеть никакой засветки. Также радует, что на этом экране чёрный - настоящий чёрный, 0.0 Кд/м²; также на грани возможностей наших измерительных приборов. Так что, в теории, контраст бесконечный. На панелях TN и IPS чёрные цвета всегда выглядят немного сероватыми, так что технологию экрана можно быстро распознать, посмотрев на экран со стороны рамок. Но только не в случае нашего Alienware 13 R3.
То, что тёмная заливка может выглядеть немного по-другому с краёв экрана, вызвано искажениями лучей света, которые создают отражения. Технология OLED позволяет обеспечить стабильность при максимальных углах обзора, которой в сегменте ноутбуков нет равных. Цвета очень естественные, даже с максимальных углов.
В конечном итоге: экраны с технологией OLED обеспечивают яркие цвета и точное изображение, независимо от наличия глянцевой поверхности. Это подтверждается результатами измерений в наших тестах CalMAN, где значения Alienware 13 R3 находятся ниже уровня 3 (в тестах оттенков серого, и ColorChecker). Так что калибровка не требуется. Мы всё равно попробовали её сделать, и результатом стала жуткая фиолетовая засветка. Это может быть вызвано особенностями ПО, и объясняется в специальной статье (на английском).
Цветовая гамма также не оставляет шансов большинству конкурентов. 97% sRGB и 78% AdobeRGB отлично походят не только игрокам, но также и профессиональным пользователям (редактирование фотографий). В любом случае, замена дисплея IPS/TN на OLED так же заметна, как в случае замены жёсткого диска на твердотельный: никто не захочет вернуться обратно и использовать технологию предыдущего поколения.
Оцените ли вы по достоинству разрешение в 2560 x 1440 пикселей на экране 33.3 см (плотность 221 точек на дюйм) - зависит от вашего зрения. Можно также спорить о необходимости камеры с поддержкой отслеживания траектории взгляда (Tobii).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|2.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 1.2 ms стадия 1
|↘ 1.6 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 1% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|240 Hz
|100 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 240 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 100 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 240 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
5 | Производительность
Относительно небольшие размеры корпуса Alienware 13 R3 - не повод, чтобы отказываться от производительных компонентов. Процессор и видеоадаптер тоже могут быть из конфигураций 15 и 17-дюймовых моделей. То же самое касается 16 ГБ памяти DDR4, а также совместного использования тверотельного и обычного дисков.
Процессор
В этой модели, Dell решила не идти на компромиссы не только в плане экрана, но и процессора. Встроить процессор с нормой тепловыделения 45 Вт в 13-дюймовый корпус - решение такой задачи заслуживает уважения. Вы можете выбрать Core i5-7300HQ (от 2.5 до 3.5 ГГц) или Core i7-7700HQ (от 2.8 до 3.8 ГГц), в зависимости от ваших потребностей, и используемых приложений.
Процессор i7-7700HQ может обрабатывать вдвое больше потоков одновременно (8 вместо 4) благодаря технологии Hyper Threading, польза от которой в будущем только повысится. Тем не менее, надо отметить, что в большинстве игр бутылочным горлышком обычно становится видеоадаптер. Процессора Core i5-7300HQ вполне можно хватить, если принять во внимание доступные видеоадаптеры в Alienware 13 R3. Мы определённо рекомендуем выбрать i7-7700HQ для использования вместе с как минимум GeForce GTX 1070 (Alienware 15 R3 & 17 R4).
Процессор Kaby Lake показал очень хорошие результаты в тестах. Ноутбук Alienware 13 R3 примерно на 10% быстрее предшественника на базе Skylake Core i7-6700HQ, как в Cinebench R15, так и в R11.5.
Ноутбук хорошо использует возможности режима Turbo Boost: при работе от сети частота держалась на уровне 3.4-3.8 ГГц; в автономном режиме она будет зависеть от загрузки видеоадаптера – как и в случае с Alienware 15 R3. Если запустить тест, который нагружает только процессор, то рабочая частота составит 3.4-3.8 ГГц в случае Core i7-7700HQ, но будет снижена до примерно 2.3 ГГц (плюс минус) при работе 3D приложений.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Alienware 13 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
159 Points ∼100%
|Razer Blade (2016)
Intel Core i7-6700HQ
|
146 Points ∼92% -8%
|Schenker XMG P406
Intel Core i7-6700HQ
|
141 Points ∼89% -11%
|Aorus X3 Plus v5
Intel Core i7-6700HQ
|
141 Points ∼89% -11%
|MSI GS43VR 6RE-006US
Intel Core i7-6700HQ
|
130 Points ∼82% -18%
|CPU Multi 64Bit
|Alienware 13 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
737 Points ∼100%
|Aorus X3 Plus v5
Intel Core i7-6700HQ
|
682 Points ∼93% -7%
|Schenker XMG P406
Intel Core i7-6700HQ
|
680 Points ∼92% -8%
|MSI GS43VR 6RE-006US
Intel Core i7-6700HQ
|
675 Points ∼92% -8%
|Razer Blade (2016)
Intel Core i7-6700HQ
|
671 Points ∼91% -9%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Alienware 13 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
1.81 Points ∼100%
|Aorus X3 Plus v5
Intel Core i7-6700HQ
|
1.63 Points ∼90% -10%
|Schenker XMG P406
Intel Core i7-6700HQ
|
1.6 Points ∼88% -12%
|MSI GS43VR 6RE-006US
Intel Core i7-6700HQ
|
1.48 Points ∼82% -18%
|CPU Multi 64Bit
|Alienware 13 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
8.1 Points ∼100%
|Aorus X3 Plus v5
Intel Core i7-6700HQ
|
7.49 Points ∼92% -8%
|Schenker XMG P406
Intel Core i7-6700HQ
|
7.45 Points ∼92% -8%
|MSI GS43VR 6RE-006US
Intel Core i7-6700HQ
|
7.45 Points ∼92% -8%
Данный 13-дюймовый ноутбук поддерживает технологию Nvidia Optimus, поэтому можно динамически переключаться между видеоадаптером GeForce и встроенным в процессор (HD Graphics 630). При этом, Dell не реализовала G-Sync, что могло бы согласовывать частоту экрана с частотой обновления кадров в видеоадаптере. Это не удивляет, поскольку наличие Optimus (и, как следствие, потребление энергии и соответствующее время автономной работы) более важно, чем G-Sync, ведь мы говорим о ноутбуке.
Общая производительность
Результаты тестов производительности полностью оправдали наши ожидания. В тесте PCMark 8 Alienware 13 R3 находится на одном уровне с 14-дюймовым MSI GS43VR (Core i7-6700HQ, GeForce GTX 1060, твердотельный диск 1 ТБ). В тесте PCMark 7, 13-дюймовый ноутбук находится между Aorus X3 Plus v5 (i7-6700HQ, GTX 970M, твердотельный диск 512 ГБ) и Schenker XMG P406 (i7-6700HQ, GTX 970M, твердотельный диск 256 ГБ). Ноутбук работает без каких-либо задержек в интерфейсе, загружается очень быстро, и так же быстро копирует файлы.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZHPV256HDGL m.2 PCI-e
|
5023 Points ∼100% +5%
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4799 Points ∼96%
|MSI GS43VR 6RE-006US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
4796 Points ∼95% 0%
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
4319 Points ∼86% -10%
|Razer Blade (2016)
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
4214 Points ∼84% -12%
|Home Score Accelerated v2
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
4033 Points ∼100% +4%
|MSI GS43VR 6RE-006US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ, SanDisk SD8SN8U1T001122
|
4016 Points ∼100% +3%
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3894 Points ∼97%
|Razer Blade (2016)
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
3417 Points ∼85% -12%
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZHPV256HDGL m.2 PCI-e
|
3371 Points ∼84% -13%
|PCMark 7 - Score
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZHPV256HDGL m.2 PCI-e
|
6147 Points ∼100% +12%
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
5482 Points ∼89%
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
5396 Points ∼88% -2%
|PCMark 7 Score
|5482 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3894 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|5200 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4799 баллов
Хранение данных
Самая дорогая конфигурация укомплектована твердотельным диском 256 ГБ производства Toshiba (THNSN5256GPUK), и Windows 10. Благодаря интерфейсу PCIe/NVMe, диск легко опережает соперников с интерфейсом SATA-III. Результаты в 1373 МБ/с для последовательного чтения и 789 МБ/с для последовательной записи (CrystalDiskMark) не могут сравниться с Samsung SM951 в Schenker XMG P406 и Aorus X3 Plus v5, а вот Samsung PM951 в Razer Blade отстаёт. В конце списка находится довольно медленный диск SanDisk в MSI GS43VR.
Мы не приводим результаты теста AS SSD, поскольку результаты скорости записи (как часто бывает для дисков с интерфейсом PCIe/NVMe без специальных драйверов) некорректны. Совет: у вас есть второй свободный слот M.2 (2280), куда можно установить дополнительный диск.
|Alienware 13 R3
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Razer Blade (2016)
Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|MSI GS43VR 6RE-006US
SanDisk SD8SN8U1T001122
|Schenker XMG P406
Samsung SM951 MZHPV256HDGL m.2 PCI-e
|Aorus X3 Plus v5
Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|CrystalDiskMark 3.0
5%
-62%
31%
57%
|Write 4k QD32
311.2
480
54%
156.3
-50%
287.3
-8%
421.4
35%
|Read 4k QD32
593.1
573.4
-3%
247.4
-58%
320.5
-46%
635.5
7%
|Write 4k
140.2
139.6
0%
35.31
-75%
110.3
-21%
147.2
5%
|Read 4k
37.65
42.22
12%
17.68
-53%
43.82
16%
51.66
37%
|Write 512
405.6
603.5
49%
246.7
-39%
1285
217%
1536
279%
|Read 512
1070
654.8
-39%
223
-79%
1149
7%
928.5
-13%
|Write Seq
789.4
603.4
-24%
299
-62%
1290
63%
1565
98%
|Read Seq
1373
1296
-6%
335.3
-76%
1634
19%
1529
11%
Видеоадаптер
Видеоадаптер обычно выбрать сложнее всего. GeForce GTX 1050 с 2 ГБ VRAM предназначен для тех, кто играет время от времени. Тем же, кто играет в игры по-серьёзному, нужен по меньшей мере GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ GDDR5-VRAM. Владельцам мониторов QHD мы настоятельно советуем GeForce GTX 1060, поскольку 6 ГБ GDDR5-VRAM обеспечивает больший задел на будущее. Самым лучшим выбором будут поддерживающие DirectX 12 видеоадаптеры от Nvidia (архитектура Pascal 3-го поколения): GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1070.
Видеоадаптеры GeForce можно автоматически "разгонять", так же, как и процессоры Intel Core. Для режима Turbo GPU-Z показывает диапазон 1405-1671 МГц, причём при работе от сети реальные частоты были выше (до 1900 МГц). В 3D-приложениях средняя частота держалась в районе 1550-1650 МГц (Unigine Heaven 4.0 и Battelfield 1). В автономном режиме частота падает до 1200 МГц, и колеблется сильнее.
|3DMark
|2560x1440 Time Spy Graphics
|Alienware 13 R3
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
3574 Points ∼100%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|MSI GS43VR 6RE-006US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
11776 Points ∼100% +4%
|Alienware 13 R3
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
11323 Points ∼96%
|Razer Blade (2016)
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
10890 Points ∼92% -4%
|Schenker XMG P406
NVIDIA GeForce GTX 970M
|
7436 Points ∼63% -34%
|Aorus X3 Plus v5
NVIDIA GeForce GTX 970M
|
7335 Points ∼62% -35%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|MSI GS43VR 6RE-006US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
14977 Points ∼100% +5%
|Alienware 13 R3
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
14275 Points ∼95%
|Razer Blade (2016)
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
13891 Points ∼93% -3%
|Schenker XMG P406
NVIDIA GeForce GTX 970M
|
9649 Points ∼64% -32%
|Aorus X3 Plus v5
NVIDIA GeForce GTX 970M
|
9615 Points ∼64% -33%
|Unigine Heaven 4.0 - Extreme Preset DX11
|Alienware 13 R3
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
|
72.9 fps ∼100%
Тесты видеоадаптера Alienware 13 R3 показали весьма хорошую производительность, где-то посередине между Razer Blade и MSI GS43VR (оба работают на GTX 1060) в тестах 3DMark 11 и 3DMark 13 Fire Strike. Он обогнал GeForce GTX 970M из XMG P406 и Aorus X3 Plus v5 почти на 50%.
|3DMark 11 Performance
|12319 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|21924 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|9584 баллов
|3DMark Time Spy Score
|3630 баллов
Игры
На GeForce GTX 1060 пойдёт почти любая игра (в разрешении 1920 x 1080 и максимальным уровнем детализации), но только если не включать максимальные настройки сглаживания. Очень многие игры идут вполне плавно даже в родном разрешении QHD. Наш набор тестов из Battlefield 1 в случае Alienware 13 R3 показал среднюю частоту кадров в 52 к/с – при установках Ultra. Все нижеприведённые тесты выполнялись в режиме Full HD, с новейшим драйвером видеоадаптера от Nvidia версии 378.49.
|The Division
|1920x1080 Ultra Preset AF:16x
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
52.2 fps ∼100%
|Razer Blade (2016) FHD
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|
48.2 fps ∼92% -8%
|1920x1080 High Preset AF:8x
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
67.4 fps ∼100%
|Razer Blade (2016) FHD
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|
61.2 fps ∼91% -9%
|XCOM 2
|1920x1080 Maximum Preset (8xMSAA instead of FXAA) AA:8xMS AF:16x
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
29.1 fps ∼100%
|Razer Blade (2016) FHD
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|
27.8 fps ∼96% -4%
|1920x1080 High Preset AA:FX AF:8x
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
56.8 fps ∼100%
|Razer Blade (2016) FHD
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|
52.8 fps ∼93% -7%
|Battlefield 1
|1920x1080 Ultra Preset AA:T
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
72.9 fps ∼100%
|1920x1080 High Preset AA:T
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
77.7 fps ∼100%
|Mirror's Edge Catalyst
|1920x1080 Ultra Preset AF:16x
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
63.9 fps ∼100%
|1920x1080 High Preset AF:16x
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
69.7 fps ∼100%
|Resident Evil 7
|1920x1080 Very High / On AA:FXAA+T
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
82 fps ∼100%
|1920x1080 High / On AA:FXAA+T
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
101 fps ∼100%
|Watch Dogs 2
|1920x1080 Ultra Preset
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
41.7 fps ∼100%
|1920x1080 High Preset
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
58.1 fps ∼100%
|Call of Duty Infinite Warfare
|1920x1080 Ultra / On AA:T2X SM
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
84.4 fps ∼100%
|1920x1080 High / On AA:FX
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
94.7 fps ∼100%
|Mafia 3 - 1920x1080 High Preset
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
40.1 fps ∼100%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|XCOM 2 (2016)
|56.8
|29.1
|fps
|The Division (2016)
|67.4
|52.2
|fps
|Need for Speed 2016 (2016)
|80
|63.1
|fps
|Mirror's Edge Catalyst (2016)
|69.7
|63.9
|fps
|Mafia 3 (2016)
|40.1
|fps
|Battlefield 1 (2016)
|77.7
|72.9
|fps
|Farming Simulator 17 (2016)
|144
|139
|fps
|Call of Duty Infinite Warfare (2016)
|94.7
|84.4
|fps
|Watch Dogs 2 (2016)
|58.1
|41.7
|fps
|Resident Evil 7 (2017)
|101
|82
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Для такого маленького игрового ноутбука как Alienware 13 R3, уровень шума более чем приемлемый. Да, под максимальной нагрузкой вентиляторы шумят на уровне 49 дБ (если вы играете в очень ресурсоёмкие игры), но так же ведут себя и большие по размеру 15 и 17-дюймовые ноутбуки. Непосредственно во время игрового процесса шум обычно тише; к примеру, в тесте 3DMark 06 мы замерили ~36 дБ, что даже тише, чем на Razer Blade. Как Schenker XMG P406, так и MSI GS43VR под нагрузкой шумят гораздо сильнее.
Во время простоя кулеры работают очень скромно. Очень радует, что в простых задачах вроде работы с документами, просмотра видео, или чтения сайтов, вентиляторы полностью выключались. Мы не обнаружили раздражающего пульсирующего шума, поскольку в 3D-задачах изменение оборотов происходит медленно.
Уровень шума
|Ожидание
|
29 / 30 / 31 дб
|Нагрузка
|
|36 / 49 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29 dB(A)
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|Razer Blade (2016)
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|MSI GS43VR 6RE-006US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ
|Уровень шума
-8%
-14%
-15%
-9%
|Мин. в простое *
29
31
-7%
32
-10%
30
-3%
32.1
-11%
|В простое, сред. *
30
33
-10%
32
-7%
32
-7%
32.4
-8%
|В простое, макс. *
31
35
-13%
33.5
-8%
40
-29%
32.5
-5%
|Нагрузка, сред. *
36
39
-8%
50
-39%
47
-31%
40.1
-11%
|Нагрузка, макс. *
49
51
-4%
51.5
-5%
51
-4%
54.6
-11%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Помня опыт с 15-дюймовым братом данного ноутбука, нас приятно удивило распределение температуры. Во время нагрузочного теста в FurMark и Prime95 процессор грелся меньше (до 95 вместо 100 °C), а все ядра работали со сравнимой температурой. В Alienware 15 R3 мы заметили очень подозрительные колебания в температуре процессора.
После чтения ряда форумов может создаться впечатление, что у Dell определённые проблемы с термопастой (количеством, или качеством), а также с системой охлаждения в целом - на всех моделях Alienware. На уровне индивидуальных устройств колебания весьма значительные, так что после покупки имеет смысл провести такие измерения самостоятельно.
Но вернемся обратно к "железу": Хотя процессор Core i7-7700HQ нагревается до 90 °C, на этом уровне всё ещё нет принудительного снижения частоты (если закрыть глаза на редкие кратковременные падения до 1 ГГц). в случае GeForce GTX 1060, ситуация не так хороша: в течение теста, видеоадаптер снижает частоту до 540 МГц. Тем не менее, "нормальные" 3D-приложения не представляют никакой проблемы для Alienware 13 R3. Ни процессор (~80 °C), ни видеоадаптер (~86 °C) не снизили частоту в процессе 30 минут работы Battlefield 1.
Температура корпуса этого 13-дюймового ноутбука не заслуживает упоминания. В простое, большая его часть нагревается менее чем до 30 °C, а при нагрузочном тесте поднялась до 49 °C (верх) and 60 °C (вниз). На первый взгляд эти значения могут показаться высокими, но у соперников они даже выше. Можно долго играть в игры, если только не держать ноутбук на коленях. Области для рук всегда довольно прохладные, даже в 3D-задачах.
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|Razer Blade (2016)
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|MSI GS43VR 6RE-006US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ
|Нагрев
7%
-10%
-15%
18%
|Нагрузка, макс. сверху *
48.8
52.7
-8%
55.6
-14%
55
-13%
44.6
9%
|Нагрузка, макс. на дне *
60.4
48.4
20%
62.4
-3%
58.7
3%
49.8
18%
|В простое сверху *
33.1
29.3
11%
33.2
-0%
36.9
-11%
24.8
25%
|В простое на дне *
30.1
28.4
6%
37.2
-24%
41.7
-39%
24.8
18%
* ... меньше = лучше
7 | Акустическая система
Качество звука в этом 13-дюймовом ноутбуке - очень хорошее. Тесты динамиков, расположенных по краям, не выявили никаких существенных недостатков. Средние и высокие частоты вполне сбалансированы и ровные. По ощущениям, качество звука весьма приличное и может конкурировать с 15 и 17-дюймовыми собратьями. Настройки звука можно настроить в приложении Alienware Sound Center, которое предлагает несколько профилей и стандартных настроек. Тем не менее, мы всё же рекомендуем внешние наушники, или комплект внешних колонок, чтобы по-настоящему наслаждаться музыкой, фильмами и играми.
Анализ АЧХ аудиосистемы Alienware 13 R3
(±) | неплохой уровень макс. громкости (79 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (16.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 48% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 44% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 22% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 71% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Razer Blade (2016)
(±) | неплохой уровень макс. громкости (79 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 8.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (15.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 37% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 56% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 16% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 80% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency Comparison (Checkboxes select/deselectable!)
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Технология Nvidia Optimus снижает энергопотребление во время простоя при работе с простыми задачами, для которых вполне хватает процессора Intel. Потребляя от 7 до 18 Вт, Alienware 13 R3 даже более скромен, чем 14-дюймовые конкуренты. При использовании GTX 1060 ноутбуку, разумеется, потребуется больше энергии: 76 Вт во время теста 3DMark 06 - примерно равно Razer Blade; до 161 Вт во время нагрузочного теста - примерно равно MSI GS43VR. Комплектный адаптер питания номиналом 180 Вт вполне достаточен для этого ноутбука.
|Выкл.
|0.2 / 0.8 Вт
|Ожидание
| 7 / 12 / 18 Вт
|Нагрузка
|
76 / 161 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|Razer Blade (2016)
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|MSI GS43VR 6RE-006US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ
|Энергопотребление
-8%
-36%
-30%
|В простое, мин. *
7
9
-29%
12.1
-73%
12
-71%
|В простое, сред. *
12
14
-17%
19
-58%
16
-33%
|В простое, макс. *
18
22
-22%
19.5
-8%
22
-22%
|Нагрузка, сред. *
76
72
5%
106.7
-40%
90
-18%
|Нагрузка, макс. *
161
124
23%
159
1%
170
-6%
* ... меньше = лучше
Автономная работа
Ноутбук Alienware 13 R3 может занять достойное место в ряду тех, что долго работают от аккумулятора. Почти 5,5 часов чтения веб-сайтов и ~6 часов просмотра HD- фильмов (подсветка выставлена в 150 Кд/м² в каждом случае) - для игрового ноутбука это очень много. При слабой нагрузке он смог проработать более 8,5 часов (минимальная яркость). Под нагрузкой аккумулятора хватает на ~1 час, что вполне нормально. Ёмкость аккумулятора в 76 Вт⋅ч по сравнению с Alienware 15 R3 уменьшилась (99 Вт⋅ч), но всё равно превышает те, что установлены в соперниках на базе GTX 1060: Razer Blade (70 Вт⋅ч) и MSI GS43VR (61 Вт⋅ч).
|Без нагрузки
|8час. 44мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|5час. 20мин.
|1080p-видео
|5час. 58мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 30мин.
|Alienware 13 R3
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, 76 Вт⋅ч
|Razer Blade (2016)
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ, 70 Вт⋅ч
|MSI GS43VR 6RE-006US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 6700HQ, 61 Вт⋅ч
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ, 45 Вт⋅ч
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, 73 Вт⋅ч
|Время работы
-24%
-7%
-35%
-17%
|В простое
524
577
10%
275
-48%
481
-8%
|Нагрузка и 100% яркости
90
78
-13%
72
-20%
55
-39%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
320
243
-24%
261
-18%
197
-38%
305
-5%
|Воспр. видео H.264
358
За
Против
Вердикт
Когда мы тестировали старшего брата нашего ноутбука, Alienware 15 R3, у него обнаружились проблемы с охлаждением (меняющаяся и очень высокая температура процессора, ненужный при малой нагрузке вентилятор издавал пульсирующий звук в режиме простоя, и очень высокий шум под нагрузкой), но ничего из перечисленного нет у нашего более компактного 13-дюймового варианта. Конечно, Alienware 13 R3 тоже может как следует нагреться и пошуметь (в условиях экстремальной нагрузки), но в остальных случаях он довольно прохладный и тихий.
Корпус заслуживает отдельных похвал. Аналогично старым ноутбукам Alienware, он очень стильный, продуманный, стабильный, и качественно собранный. У этого ноутбука много светящихся элементов, которые видны в темноте, и довольно полезны. Клавиатура и тачпад тоже соответствуют высоким ожиданиям. Но больше всего в этом ноутбуке впечатляет OLED-экран с разрешением QHD (2560 x 1440). Не имеет значения, какую характеристику выбрать - углы обзора, уровень чёрного, контраст, или время отклика - обычные матрицы TN и IPS останутся далеко позади по всем параметрам. Единственным минусом является глянцевое покрытие экрана (поскольку экран с поддержкой прикосновений), и поэтому очень бликует.
В этой конфигурации производитель предлагает самые лучшие и современные компоненты, которые доступны на сегодняшний день. Начиная со сканера траектории движений глаз, продолжая твердотельным диском M.2 с интерфейсом NVMe, полнофункциональным процессором Kaby Lake, и завершая мощным видеоадаптером Nvidia с архитектурой Pascal: дочерняя компания Dell приложила немало усилий, чтобы оправдать высокую розничную цену. Настоящим геймерам может не хватать разве что поддержки G-Sync и более высокой частоты кадров (нет опции 120 Гц). Тем не менее, можно подключить соответствующий монитор через порты HDMI 2.0 и mini-DisplayPort. Внешние видеоадаптеры легко подключить через порты Thunderbolt 3 и Alienware Graphics Amplifier.
В конечном итоге, Alienware 13 R3 не только один из лучших 13-дюймовых ноутбуков на рынке, но и один из лучших ноутбуков для игр. По большому счёту, сложно найти, к чему придраться - поэтому это однозначно лучший ноутбук в нашем рейтинге Топ 10. Даже рейтинг высококачественного Razer Blade на несколько пунктов ниже (общий рейтинг: 85 вместо 88%).
Alienware 13 R3 - 14/02/2017 v6
Florian Glaser