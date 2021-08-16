OPPO патентует сканер рисунка вен руки пользователя
Компания OPPO зарегистрировала в государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) довольно интересный новый патент (CN110298944B). В документе описывает метод "разблокировки по уникальному рисунку вен" в руке пользователя. При этом сама технология не нова и ранее применялась в смартфонах, но в Oppo решили использовать ее в собственных носимых устройствах.
Такой необычный способ аутентификации пользователя ранее применяла LG в своих смартфонах. В частности, этот метод назывался Hand ID и позволял владельцам таких моделей, как G8 ThinQ, разблокировать устройство, просто поднеся руку на близкое расстояние к фронтальной камере.
Возвращаясь к OPPO, сложно сказать как именно будет работать данная технология применимо к носимым устройствам, ведь в патенте CNIPA таковых подробностей нет. Вполне возможно, что для пользователя работа нового сканера будет попросту незаметной - вы просто одеваете фитнес трекер или смарт часы и они автоматически распознают владельца.
Как бы там ни было, патент был зарегистрирован совсем недавно (10 августа) и потому появление носимых устройств нового поколения может произойти очень нескоро.