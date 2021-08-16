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OPPO патентует сканер рисунка вен руки пользователя

OPPO сделала то, что ранее показывала LG (Изображение: LG)
OPPO сделала то, что ранее показывала LG (Изображение: LG)
OPPO патентует новый способ авторизации пользователя для своих грядущих носимых устройств. Судя по описанию, устройство будет способно распознавать уникальный рисунок вен в руке пользователя, что станет новым распространенным способом биометрической защиты в ближайшем будущем
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇮🇹 ...
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Компания OPPO зарегистрировала в государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) довольно интересный новый патент (CN110298944B). В документе описывает метод "разблокировки по уникальному рисунку вен" в руке пользователя. При этом сама технология не нова и ранее применялась в смартфонах, но в Oppo решили использовать ее в собственных носимых устройствах.

Такой необычный способ аутентификации пользователя ранее применяла LG в своих смартфонах. В частности, этот метод назывался Hand ID и позволял владельцам таких моделей, как G8 ThinQ, разблокировать устройство, просто поднеся руку на близкое расстояние к фронтальной камере.

Возвращаясь к OPPO, сложно сказать как именно будет работать данная технология применимо к носимым устройствам, ведь в патенте CNIPA таковых подробностей нет. Вполне возможно, что для пользователя работа нового сканера будет попросту незаметной - вы просто одеваете фитнес трекер или смарт часы и они автоматически распознают владельца.

Как бы там ни было, патент был зарегистрирован совсем недавно (10 августа) и потому появление носимых устройств нового поколения может произойти очень нескоро.

Патент OPPO на "разблокировку по рисунку вен" (Изображение: CNIPA)
Патент OPPO на "разблокировку по рисунку вен" (Изображение: CNIPA)

Источник(и)

CNIPA, OYPrice

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Senior Tech Writer - 4090 статей на Notebookcheck c 2018 года
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Deirdre O'Donnell, 2021-08-16 (Update: 2021-08-16)

 