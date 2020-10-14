Notebookcheck

Новые iPhone 12 подозрительно похожи на iPhone 4s

Взятые из Сети снимки iPhone 4s рядом с официальным снимком iPhone 12 Pro. Родство очевидно!
Взятые из Сети снимки iPhone 4s рядом с официальным снимком iPhone 12 Pro. Родство очевидно!
Но времена уже не те, что были раньше, и новинки поставляются без наушников и без ЗУ. Всё ради борьбы с изменениями климата, разумеется
Сергей Тарасов,
сенсорный телефоны планшетофоны iOS iPhone ARM Apple 5G

Очередной ежегодный релиз смартфонов Apple проходил под нависающей тенью многих вопросов, бередящих души международного потребителя. Встроят ли поддержку 5G в новые телефоны? Будут ли доступны жизнерадостные цвета, или, по стопам MacBook Pro, дизайнеры ограничатся строгим белым и ещё более строгим чёрным вариантами? Запрыгнут ли новинки за морально важную ценовую отметку в тысячу американских долларов? (5G есть; да, любителям цвета будет, из чего выбрать; да, новинки будут ещё более дорогими, чем и так дорогое прошлое поколение.)

Всего было представлено 4 телефона. Это iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Первый продаётся по цене от 70 тысяч российских рублей, последний от 110 тысяч рублей.

Новое поколение продолжает курс на большие дисплеи и размеры корпуса. Если вертикально поставить на столе самую компактную из новинок, iPhone 12 mini, и рядом с ней последний действительно компактный телефон Apple - модель SE первого поколения, то 12 mini займёт на 6% больше места по вертикали и на 9% больше места по горизонтали. Весит он тоже заметно больше.

Предзаказ открывается через неделю для iPhone 12 и 12 Pro и через три недели для iPhone 12 mini и 12 Pro Max.

Стоит отметить ещё продолжение неспешного возврата к стилю, разработанному под командованием Джобса в конце прошлого десятилетия. Эти плоские, бескомпромиссные грани, сочетание стекла и железа.... На те золотые принципы дизайна сейчас в той или иной мере уже переведены iPad Pro, iPad Air, MacBook Pro, а теперь и новые iPhone. То, что новые iPhone навевают прямые ассоциации с iPhone 4s - это, скорее, хорошо, нежели иначе. Кстати, предлагаемые для новых iPhone варианты окраса более-менее совпадают с цветами представленных недавно iPad Air. Вопрос сочетания цветов между собой в этом поколении снимается с повестки.

Хотели iPad и iPhone в одном цвете? Семейство 2020 года даёт такую возможность (Изображение: Apple)
Хотели iPad и iPhone в одном цвете? Семейство 2020 года даёт такую возможность (Изображение: Apple)

Новые телефоны поставляются без ЗУ и без наушников.

У многих из нас действительно лежат без дела хотя бы одни наушники и хотя бы одно модульное ЗУ, но забирать из коробки эти аксессуары просто нечестно. Вероятно, в Apple пошли на этот шаг больше из меркантильных целей, а не ради чистоты планеты.

Битва компактных телефонов

Цветовые опции для самых маленьких iPhone (Изображение: Apple)
Цветовые опции для самых маленьких iPhone (Изображение: Apple)
iPhone SE iPhone 12 mini iPhone SE 2
цена в росс. рублях уже не продаётся 69990-84990 39990-53990
процессор A9 A14 A13
ROM в ГБ 32, 128 64, 128, 256 64, 128, 256
5G нет да нет
экран IPS 4" 640p OLED 5.4" 1080p IPS 4.7" 750p
осн. камера одна две одна
вес в граммах 113 133 148
влагозащита нет да да
биометрия палец лицо палец

Сравнение iPhone 11 и iPhone 12: В новинке используется OLED

Сравниваем два смартфона с самыми короткими именами (Изображение: Apple)
Сравниваем два смартфона с самыми короткими именами (Изображение: Apple)
iPhone 11 iPhone 12
цена в росс. рублях 54990-69990 79990-94990
процессор A13 A14
ROM в ГБ 64, 128, 256 64, 128, 256
5G нет да
экран IPS 6.1" 828p OLED 6.1" 1170p
осн. камера две две
вес в граммах 194 162
влагозащита да да
биометрия лицо лицо

Сравнение моделей Pro. По-прежнему тройная основная камера

Новый Pro мало отличается от старого - потому последний уже изъяли из официального магазина Apple. (Изображение: Apple)
Новый Pro мало отличается от старого - потому последний уже изъяли из официального магазина Apple. (Изображение: Apple)
iPhone 11 Pro iPhone 12 Pro
цена в росс. рублях от 79990 99990-129990
процессор A13 A14
ROM в ГБ 64, 256, 512 128, 256, 512
5G нет да
экран OLED 5.8" 1125p OLED 6.1" 1170p
осн. камера три три
вес в граммах 188 187
влагозащита да да
биометрия лицо лицо

11 Pro Max супротив 12 Pro Max: Таблица

Количественный прирост устроили почти каждому компоненту (Изображение: Apple)
Количественный прирост устроили почти каждому компоненту (Изображение: Apple)
iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max
цена в росс. рублях уже не продаётся 109990-139990
процессор A13 A14
ROM в ГБ 64, 256, 512 128, 256, 512
5G нет да
экран OLED 6.5" 1242p OLED 6.7" 1284p
осн. камера три три
вес в граммах 226 226
влагозащита да да
биометрия лицо лицо

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Сергей Тарасов, 2020-10-14 (Update: 2020-10-14)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 