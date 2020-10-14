Новые iPhone 12 подозрительно похожи на iPhone 4s
Очередной ежегодный релиз смартфонов Apple проходил под нависающей тенью многих вопросов, бередящих души международного потребителя. Встроят ли поддержку 5G в новые телефоны? Будут ли доступны жизнерадостные цвета, или, по стопам MacBook Pro, дизайнеры ограничатся строгим белым и ещё более строгим чёрным вариантами? Запрыгнут ли новинки за морально важную ценовую отметку в тысячу американских долларов? (5G есть; да, любителям цвета будет, из чего выбрать; да, новинки будут ещё более дорогими, чем и так дорогое прошлое поколение.)
Всего было представлено 4 телефона. Это iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Первый продаётся по цене от 70 тысяч российских рублей, последний от 110 тысяч рублей.
Новое поколение продолжает курс на большие дисплеи и размеры корпуса. Если вертикально поставить на столе самую компактную из новинок, iPhone 12 mini, и рядом с ней последний действительно компактный телефон Apple - модель SE первого поколения, то 12 mini займёт на 6% больше места по вертикали и на 9% больше места по горизонтали. Весит он тоже заметно больше.
Предзаказ открывается через неделю для iPhone 12 и 12 Pro и через три недели для iPhone 12 mini и 12 Pro Max.
Стоит отметить ещё продолжение неспешного возврата к стилю, разработанному под командованием Джобса в конце прошлого десятилетия. Эти плоские, бескомпромиссные грани, сочетание стекла и железа.... На те золотые принципы дизайна сейчас в той или иной мере уже переведены iPad Pro, iPad Air, MacBook Pro, а теперь и новые iPhone. То, что новые iPhone навевают прямые ассоциации с iPhone 4s - это, скорее, хорошо, нежели иначе. Кстати, предлагаемые для новых iPhone варианты окраса более-менее совпадают с цветами представленных недавно iPad Air. Вопрос сочетания цветов между собой в этом поколении снимается с повестки.
Новые телефоны поставляются без ЗУ и без наушников.
У многих из нас действительно лежат без дела хотя бы одни наушники и хотя бы одно модульное ЗУ, но забирать из коробки эти аксессуары просто нечестно. Вероятно, в Apple пошли на этот шаг больше из меркантильных целей, а не ради чистоты планеты.
Битва компактных телефонов
|iPhone SE
|iPhone 12 mini
|iPhone SE 2
|цена в росс. рублях
|уже не продаётся
|69990-84990
|39990-53990
|процессор
|A9
|A14
|A13
|ROM в ГБ
|32, 128
|64, 128, 256
|64, 128, 256
|5G
|нет
|да
|нет
|экран
|IPS 4" 640p
|OLED 5.4" 1080p
|IPS 4.7" 750p
|осн. камера
|одна
|две
|одна
|вес в граммах
|113
|133
|148
|влагозащита
|нет
|да
|да
|биометрия
|палец
|лицо
|палец
Сравнение iPhone 11 и iPhone 12: В новинке используется OLED
|iPhone 11
|iPhone 12
|цена в росс. рублях
|54990-69990
|79990-94990
|процессор
|A13
|A14
|ROM в ГБ
|64, 128, 256
|64, 128, 256
|5G
|нет
|да
|экран
|IPS 6.1" 828p
|OLED 6.1" 1170p
|осн. камера
|две
|две
|вес в граммах
|194
|162
|влагозащита
|да
|да
|биометрия
|лицо
|лицо
Сравнение моделей Pro. По-прежнему тройная основная камера
|iPhone 11 Pro
|iPhone 12 Pro
|цена в росс. рублях
|от 79990
|99990-129990
|процессор
|A13
|A14
|ROM в ГБ
|64, 256, 512
|128, 256, 512
|5G
|нет
|да
|экран
|OLED 5.8" 1125p
|OLED 6.1" 1170p
|осн. камера
|три
|три
|вес в граммах
|188
|187
|влагозащита
|да
|да
|биометрия
|лицо
|лицо
11 Pro Max супротив 12 Pro Max: Таблица
|iPhone 11 Pro Max
|iPhone 12 Pro Max
|цена в росс. рублях
|уже не продаётся
|109990-139990
|процессор
|A13
|A14
|ROM в ГБ
|64, 256, 512
|128, 256, 512
|5G
|нет
|да
|экран
|OLED 6.5" 1242p
|OLED 6.7" 1284p
|осн. камера
|три
|три
|вес в граммах
|226
|226
|влагозащита
|да
|да
|биометрия
|лицо
|лицо