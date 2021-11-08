Ноутбук с GeForce RTX 3080 Ti протестирован в Geekbench, производительность настораживает
Двенадцатое поколение Intel Core для настольных компьютеров отпущено в плавание. Теперь до официального выхода мобильных разновидностей этих процессоров осталось совсем недолго. Не так давно Core i9-12900H был замечен в базе тестов AoTS; тогда стало понятно, что в этот ЦП заложено 14 ядер, 20 потоков. Теперь пришло время Core i7-12700H, который засветился в ноутбуке HP вместе с видеокартой RTX 3080 Ti, потенциальное существование которой предполагалось ещё в первой половине нынешнего года и о предположительном скором выходе которой мы писали на днях.
Итак, в тестах Vulkan и OpenCL эта самая RTX 3080 Ti (для ноутбука) заработала 90 с небольшим тысяч и 127 с небольшим тысяч баллов, соответственно. Эти цифры не радуют - они не дотягивают даже до результатов настольной RTX 3070. Вероятно, мобильная RTX 3080 Ti станет продолжением неприятной политики NVIDIA, согласно которой производитель ноутбука получает безграничную свободу в определении порога энергопотребления/тепловыделения видеокарты. То есть, в толстом, тяжёлом ноутбуке с ревущими вентиляторами производительность формально одной и той же карты будет раза в полтора больше, чем в тонком и тихом.
Из известных на настоящий момент сведений, RTX 3080 Ti (для ноутбука) будет использовать 7424 ядра CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR6.
Теперь вернёмся к 12700H. Похоже, этот процессор будет располагать 14 ядрами и 20 потоками, представляя собой смесь 6 производительных и 8 экономных ядер. Рабочие частоты? Не менее 2 ГГц, точнее сказать пока не получается, ведь нет информации о том, все ядра или только производительные ядра были активны во время работы Geekbench.
Мы ожидаем, что официальный запуск новых мобильных GeForce RTX и Intel Core состоится в январе будущего года на CES. Кстати, кое-какие записи из базы PCI Device ID намекают, что, помимо мобильной RTX 3080, обновление с приставкой Ti получит ещё и мобильная RTX 3070, и, возможно, даже мобильная RTX 3060.
Источник(и)
HP OMEN by HP Laptop 17-ck1xxx Vulkan Score 90114 - Geekbench Browser, 8 ноября 2021 года
HP OMEN by HP Laptop 17-ck1xxx OpenCL Score 127392 - Geekbench Browser, 8 ноября 2021 года
Intel Core i7-12700H Alder Lake-P CPU & NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU Powered HP Omen Laptop Spotted - WCCFTech, 8 ноября 2021 года