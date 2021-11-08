Ногти фанатов съедены подчистую, но NAVI - победители PGL Major Stockholm 2021
Большая победа Natus Vincere была разыграна ровно на двух картах - Ancient и Nuke. Первый матч из двух прошёл не слишком ярко, доминирование NAVI было заметно как по развитию самой игры, так и по итоговому счёту. Зато вторая карта заставила поволноваться каждого фаната обеих команд! Начав очень, очень мощно, G2 смогли довести дело до решающей точки - счёт на тот момент был 15 на 10 в их пользу. После чего волна пошла в другую сторону, и NAVI стали выгрызать раунд за раундом. В итоге, после двух дополнительных таймов, их европейские соперники сломались. Победа - за нашими! Наши - лучшие в мире CS:GO.
Приз для команды, победившей в этом чемпионате, составил один миллион долларов США, или около 71 с половиной миллионов российских рублей, если брать валютный курс на день выхода материала.
Смотреть матч на YouTube: Карта Ancient | Карта Nuke
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NAVI WIN PGL MAJOR STOCKHOLM OVER G2; MAKE HISTORY BY GOING UNDEFEATED - HLTV.org, 7 ноября 2021 года