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Ногти фанатов съедены подчистую, но NAVI - победители PGL Major Stockholm 2021

Русскоговорящая команда выиграла в финале, не позволив соперникам урвать ни единой карты. Особено накалённой оказалась вторая карта - Nuke
Сергей Тарасов,
игры и всё, что связано с ними
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Поклонники обеих команд обеспечили шумную поддержку своим любимцам (Изображение: Twitch / PGL)
Поклонники обеих команд обеспечили шумную поддержку своим любимцам (Изображение: Twitch / PGL)

Большая победа Natus Vincere была разыграна ровно на двух картах - Ancient и Nuke. Первый матч из двух прошёл не слишком ярко, доминирование NAVI было заметно как по развитию самой игры, так и по итоговому счёту. Зато вторая карта заставила поволноваться каждого фаната обеих команд! Начав очень, очень мощно, G2 смогли довести дело до решающей точки - счёт на тот момент был 15 на 10 в их пользу. После чего волна пошла в другую сторону, и NAVI стали выгрызать раунд за раундом. В итоге, после двух дополнительных таймов, их европейские соперники сломались. Победа - за нашими! Наши - лучшие в мире CS:GO.

Приз для команды, победившей в этом чемпионате, составил один миллион долларов США, или около 71 с половиной миллионов российских рублей, если брать валютный курс на день выхода материала.

Смотреть матч на YouTube: Карта Ancient | Карта Nuke

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Источник(и)

Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2045 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Сергей Тарасов, 2021-11- 8 (Update: 2021-11- 8)

 