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Gambit x Natus Vincere, Heroic x G2 - так выглядят полуфиналы PGL Major Stockholm 2021

Игроки Gambit хорошо показывают себя на этом турнире (Изображение: HLTV)
Игроки Gambit хорошо показывают себя на этом турнире (Изображение: HLTV)
Сегодня вечером за право пробиться в финал престижного чемпионата по CS:GO будут сражаться Gambit и NAVI
Сергей Тарасов,
игры и всё, что связано с ними
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Русскоговорящие команды продолжают добиваться потрясающих успехов в мире CS:GO. За последние несколько дней коллектив Gambit оставил позади бразильскую команду FURIA, обыграл шведскую NIP, и выиграл много, у кого ещё, и теперь по праву заходит в полуфинал чемпионата PGL Major Stockholm 2021. Противостоять им в полуфинале будут NAVI, которые, подобно Gambit, за последние несколько дней уже показали многим и многим, что отказываться от звания лучшей команды мира раньше срока не собираются.

Матч между этими двумя русскоговорящими командами состоится сегодня, шестого ноября, вечером. Победитель этой пары сразится с победителем пары Heroic и G2. Именно датская команда Heroic на днях озаботилась тем, чтобы в полуфинале не оказалась ещё одна команда из могучих стран бывшего СССР - Virtus.pro, которая, несмотря на временную замену не слишком-то любимого поклонниками игрока SANJI, так и не сумела прыгнуть выше головы. Что же, впереди будут другие игры и другие чемпионаты!

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Источник(и)

Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2044 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Сергей Тарасов, 2021-11- 6 (Update: 2021-11- 6)

 