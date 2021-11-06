Gambit x Natus Vincere, Heroic x G2 - так выглядят полуфиналы PGL Major Stockholm 2021
Русскоговорящие команды продолжают добиваться потрясающих успехов в мире CS:GO. За последние несколько дней коллектив Gambit оставил позади бразильскую команду FURIA, обыграл шведскую NIP, и выиграл много, у кого ещё, и теперь по праву заходит в полуфинал чемпионата PGL Major Stockholm 2021. Противостоять им в полуфинале будут NAVI, которые, подобно Gambit, за последние несколько дней уже показали многим и многим, что отказываться от звания лучшей команды мира раньше срока не собираются.
Матч между этими двумя русскоговорящими командами состоится сегодня, шестого ноября, вечером. Победитель этой пары сразится с победителем пары Heroic и G2. Именно датская команда Heroic на днях озаботилась тем, чтобы в полуфинале не оказалась ещё одна команда из могучих стран бывшего СССР - Virtus.pro, которая, несмотря на временную замену не слишком-то любимого поклонниками игрока SANJI, так и не сумела прыгнуть выше головы. Что же, впереди будут другие игры и другие чемпионаты!
Источник(и)
NIP vs. Gambit at PGL Major Stockholm 2021 - HLTV.org, 1 ноября 2021 года
HEROIC ELIMINATE VIRTUS.PRO; ADVANCE TO SEMI-FINALS OF PGL MAJOR STOCKHOLM - HLTV.org, 4 ноября 2021 года
GAMBIT THROUGH TO SEMI-FINALS OF PGL MAJOR OVER FURIA - HLTV.org, 5 ноября 2021 года
NAVI OVERCOME VITALITY TO SET UP PGL MAJOR STOCKHOLM SEMI-FINAL MATCH AGAINST GAMBIT - HLTV.org, 5 ноября 2021 года