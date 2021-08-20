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Никакого больше ПОРНО: OnlyFans меняет правила пользования сервисом

(Изображение: Samantha Flair @XVideos.com)
(Изображение: Samantha Flair @XVideos.com)
Популярная, в частности, у пользователей XVideos платформа запретит зарабатывать на секс-сценах, начиная с октября 2021 года
Enrico Frahn, 🇺🇸
бизнес кринж и фэйспалм
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Британская компания OnlyFans - некая помесь между Patreon и социальной сетью - набрала серьёзную популярность за последнюю пару лет и сейчас собирается привлекать сторонний капитал, чтобы помочь дальнейшему росту. Вот только потенциальные инвесторы не хотят видеть на этой платформе тех людей, которым она, в значительной степени, обязана своим успехом.

OnlyFans пользуется популярностью у людей, непрофессионально снимающих порнографию и зарабатывающих на ней, в качестве платформы для получения платежей от поклонников. Но владельцы сервиса вынуждены считаться с пожеланиями потенциальных инвесторов и собираются привести свои правила использования в большее соответствие с традиционными социальными сетями. В итоге, по всей видимости, откровенная порнография будет изгнана, а останутся исключительно люди благочестивых профессий. Спортивные инструкторы, набирающие известность музыканты и все подобные.

Вероятно, этой новости порадуются конкуренты OnlyFans по части откровенных материалов, например, Clips4Sale.

Источник(и)

OnlyFans to Bar Sexually Explicit Videos Starting in October - Bloomberg, 19 августа 2021 года

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TSMC начнет производство 3-нм чипов...
Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Автор материалов - 106 статей на Notebookcheck c 2021 года
Моя любовь к цифровым технологиям светилась ярким светом уже во времена Pentium II. Делать моды, разгонять, собирать редкие компьютерные железки - с тех пор и по сей день эти занятия составляют немалую часть моей жизни. После поступления в университет мне стали особо интересны мобильные технологии, что могли облегчить непростую жизнь студента. Закончив учёбу, я сперва работал в сфере маркетинга, занимаясь созданием цифровых материалов, а ныне исследую все уголки Сети в поисках самых зажигательных и важных новостей для вас, читателей. Вне рабочего времени я интересуюсь мотоспортом, особенно - горным.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2007 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Enrico Frahn, 2021-08-20 (Update: 2021-08-20)

 