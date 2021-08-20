Никакого больше ПОРНО: OnlyFans меняет правила пользования сервисом
Британская компания OnlyFans - некая помесь между Patreon и социальной сетью - набрала серьёзную популярность за последнюю пару лет и сейчас собирается привлекать сторонний капитал, чтобы помочь дальнейшему росту. Вот только потенциальные инвесторы не хотят видеть на этой платформе тех людей, которым она, в значительной степени, обязана своим успехом.
OnlyFans пользуется популярностью у людей, непрофессионально снимающих порнографию и зарабатывающих на ней, в качестве платформы для получения платежей от поклонников. Но владельцы сервиса вынуждены считаться с пожеланиями потенциальных инвесторов и собираются привести свои правила использования в большее соответствие с традиционными социальными сетями. В итоге, по всей видимости, откровенная порнография будет изгнана, а останутся исключительно люди благочестивых профессий. Спортивные инструкторы, набирающие известность музыканты и все подобные.
Вероятно, этой новости порадуются конкуренты OnlyFans по части откровенных материалов, например, Clips4Sale.
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OnlyFans to Bar Sexually Explicit Videos Starting in October - Bloomberg, 19 августа 2021 года