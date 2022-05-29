Neo Air Plus - портативная игровая приставка с Windows и RDNA2 за $289
Итак, в растущей семье товаров AYA - пополнение. Neo Air+ станет карманной игровой консолью с 6-дюймовой диагональю экрана [15.24 сантим.] и не указываемым пока процессором семейства AMD Mendocino, что обещает совместить до четырёх ядер совершенно приличной архитектуры Zen 2 со встроенным графическим адаптером новейшей архитектуры RDNA2.
Экран с разрешением 1080p наверняка будет выполнен по технологии IPS, не OLED. Корпус почти наверняка будет пластиковым; аккумулятор почти наверняка будет крохотным, немногим более 20 ватт-часов. Зато впечатляет заявленная цена за базовую конфигурацию, 289 долларов США или чуть более 19 тысяч российских рублей по курсу на 29 мая. Или:
- 129 тысяч армянских драмов
- 735 белорусских рублей
- 122 тысячи казахских тенге
- 23 тысячи киргизских сомов
- 3300 таджикских сомони
- 8500 украинских гривен
- 3.2 миллиона узбекских сумов
Столь скромные, по меркам рынка электроники последних лет, расценки способны сделать этот AYA первым реально популярным в мире товаром подобной направленности. Если подключить к нему беспроводную клавиатуру и мышь, а то ещё и монитор, выйдет вполне себе замена неттопу или ноутбуку.
Помимо Windows, заявлена поддержка Steam OS и AYA Neo OS, обе являют собой переработанный Linux. Прочих ключевых характеристик не сообщается, за исключением наличия внутри накопителя формата M.2 22 на 80 и присутствия картридера micro-SD. Последний, вероятно, будет задействовать шину USB 2.0 и давать скорости не более 30 МБ/с; встроенный адаптер Wi-Fi, скорее всего, будет соответствовать стандарту Wi-Fi 5 вместо наиболее актуального Wi-Fi 6E. В общем, чтобы обеспечить мощную производительность при заявленной цене, компании-разработчику придётся в той или иной мере сэкономить практически на всём, кроме процессора и его интегрированной графики.
Последняя, вероятно, в родном для применённого здесь экрана разрешении сможет справиться лишь с самыми минимальными настройками качества в большинстве игр. Но ведь и диагональ тоже мала, до той степени, что неприятные мелочи просто не будет видно.
Точной даты, когда покупатели начнут получать свои Neo Air Plus, не называется. Скорее всего, на это потребуется не менее двух-трёх месяцев с нынешнего момента.
Источник(и)
AYA Neo Air Plus is a $289 gaming handheld with an AMD Mendocino processor - liliputing, 28 мая 2022 года