Notebookcheck
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На днях фирменное приложение Tesla отказалось работать...

(Изображение: Tesla)
(Изображение: Tesla)
... и, как результат, машины Tesla по всему миру временно стали бесполезными
Fawad Murtaza, 🇺🇸 🇫🇷 ...
транспортные средства кринж и фэйспалм Софт смартфоны и всё, что связано с ними безопасность Internet of Things (IoT)
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На днях - в пятницу прошлой недели, если говорить конкретно - владельцы автомобилей Tesla в самых разных странах мира потеряли всякий контроль над своими машинами. Причина выяснилась не сразу, но быстро. Приложение Tesla для смартфонов, которое для многих пользователей является основным, наиболее удобным способом разблокировать двери автомобиля и привести его в движение, не смогло связаться с серверами компании и временно стало бесполезным. Список стран, из которых доносилось больше всего жалоб, примерно совпадает с ареалом распространённости продукции Tesla по миру. По большей части, речь идёт о северной Америке и западной/северной Европе.

Судя по всему, в пятницу серверы Tesla оказались особенно загружены логами использования и функционирования, которые каждый автомобиль Tesla периодически передаёт в компанию. Чрезмерная загрузка серверов и стала причиной нерабочести приложения. Предположительно, компания уже приняла меры, чтобы подобного не повторилось никогда.

Именно такие инциденты в очередной раз подвешивают в воздухе вопрос - как сильно человечество зависит от Интернета и цифровой электроники? Что случится, если вдруг в какой-то день, в результате непредвиденного ЧП, вся электроника и Интернет на планете перестанут работать?

Источник(и)

App outage leaves Tesla owners stranded, unable to start their vehicles - TechSpot, 20 ноября 2021 года

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Биткоин теперь - и имя города, спас...
Fawad Murtaza
Автор исходного текста: Fawad Murtaza - Tech Writer - 26 статей на Notebookcheck c 2021 года
contact me via: LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2054 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Fawad Murtaza, 2021-11-22 (Update: 2021-11-23)

 