На днях фирменное приложение Tesla отказалось работать...

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На днях - в пятницу прошлой недели, если говорить конкретно - владельцы автомобилей Tesla в самых разных странах мира потеряли всякий контроль над своими машинами. Причина выяснилась не сразу, но быстро. Приложение Tesla для смартфонов, которое для многих пользователей является основным, наиболее удобным способом разблокировать двери автомобиля и привести его в движение, не смогло связаться с серверами компании и временно стало бесполезным. Список стран, из которых доносилось больше всего жалоб, примерно совпадает с ареалом распространённости продукции Tesla по миру. По большей части, речь идёт о северной Америке и западной/северной Европе.

Судя по всему, в пятницу серверы Tesla оказались особенно загружены логами использования и функционирования, которые каждый автомобиль Tesla периодически передаёт в компанию. Чрезмерная загрузка серверов и стала причиной нерабочести приложения. Предположительно, компания уже приняла меры, чтобы подобного не повторилось никогда.

Именно такие инциденты в очередной раз подвешивают в воздухе вопрос - как сильно человечество зависит от Интернета и цифровой электроники? Что случится, если вдруг в какой-то день, в результате непредвиденного ЧП, вся электроника и Интернет на планете перестанут работать?