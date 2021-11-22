Биткоин теперь - и имя города, спасибо властям этой центральноамериканской страны
Итак. В сáмом юго-восточном департаменте Сальвадора, La Unión - это на границе с Гондурасом - предполагается создать город Биткоин. Новый город сможет, согласно задумкам руководства Сальвадора, привлечь в себя множество крипто-энтузиастов со всего мира; возможно, в связи с недавними ограничениями на крипто-транзакции в КНР, сальвадорцы надеются привлечь немало китайцев.
La Unión - относительно малонаселённый департамент Сальвадора. В нём проживает лишь около 5% населения страны. Тем не менее, именно здесь планируется возвести инновационный город с обширным применением геотермальной энергетики (с задействованием вулканического тепла). Помимо "зелёности" города, другим называемым достоинством должна стать умеренность в налоговом плане - кроме НДС, никаких других налогов с жителей города брать не планируется. Источник не упоминает, будет ли последнее распространяться на всех обитателей Биткоина, или только на тех, кто является гражданами Сальвадора.
Для создания города и обеспечения его потребностей предполагается организовать, в начале 2022 года, огромный выпуск долговых облигаций, которые можно будет купить при помощи биткоина. В новом городе обязательно построят огромный торговый центр, сверху выглядящий, как символ самой успешной криптовалюты в мире.
Источник новости отмечает инновационность всей задумки и нестандартность мышления президента Сальвадора, Букеле.
Инновационность - под вопросом
Вне зависимости от степени успешности этого проекта, Сальвадор не станет первой страной в мире, возлагающей большие надежды на блокчейн, криптовалюты и подобные инновационные технологии последних лет. В 2017 и 2018 годах Венесуэла, находясь под давлением от широкого списка санкций США, выпустила специальную цифровую валюту - Петро, стабильность и привлекательность которой, предположительно, должны были быть обеспечены природными богатствами этой южноамериканской страны. К настоящему моменту очевидно, что эта инициатива правительства Венесуэлы не оказала большого влияния на развитие страны и стабилизацию её экономики, которая по-прежнему, на конец 2021 года, страдает от огромной инфляции и прочих проблем. Как и всегда, призываем наших читателей к осторожности и принятию взвешенных решений.
Источник(и)
El Salvador plans first 'Bitcoin City', backed by bitcoin bonds - Reuters, 22 ноября 2021 года