Биткоин теперь - и имя города, спасибо властям этой центральноамериканской страны

В Сальвадоре хотят создать Bitcoin City, город со всего одним налогом для его будущих жителей. Абсолютно всё, включая общественный транспорт и вывоз мусора, планируется финансировать за счёт криптовалюты

Итак. В сáмом юго-восточном департаменте Сальвадора, La Unión - это на границе с Гондурасом - предполагается создать город Биткоин. Новый город сможет, согласно задумкам руководства Сальвадора, привлечь в себя множество крипто-энтузиастов со всего мира; возможно, в связи с недавними ограничениями на крипто-транзакции в КНР, сальвадорцы надеются привлечь немало китайцев.

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La Unión - относительно малонаселённый департамент Сальвадора. В нём проживает лишь около 5% населения страны. Тем не менее, именно здесь планируется возвести инновационный город с обширным применением геотермальной энергетики (с задействованием вулканического тепла). Помимо "зелёности" города, другим называемым достоинством должна стать умеренность в налоговом плане - кроме НДС, никаких других налогов с жителей города брать не планируется. Источник не упоминает, будет ли последнее распространяться на всех обитателей Биткоина, или только на тех, кто является гражданами Сальвадора.

Для создания города и обеспечения его потребностей предполагается организовать, в начале 2022 года, огромный выпуск долговых облигаций, которые можно будет купить при помощи биткоина. В новом городе обязательно построят огромный торговый центр, сверху выглядящий, как символ самой успешной криптовалюты в мире.

Источник новости отмечает инновационность всей задумки и нестандартность мышления президента Сальвадора, Букеле.

Инновационность - под вопросом

Вне зависимости от степени успешности этого проекта, Сальвадор не станет первой страной в мире, возлагающей большие надежды на блокчейн, криптовалюты и подобные инновационные технологии последних лет. В 2017 и 2018 годах Венесуэла, находясь под давлением от широкого списка санкций США, выпустила специальную цифровую валюту - Петро, стабильность и привлекательность которой, предположительно, должны были быть обеспечены природными богатствами этой южноамериканской страны. К настоящему моменту очевидно, что эта инициатива правительства Венесуэлы не оказала большого влияния на развитие страны и стабилизацию её экономики, которая по-прежнему, на конец 2021 года, страдает от огромной инфляции и прочих проблем. Как и всегда, призываем наших читателей к осторожности и принятию взвешенных решений.