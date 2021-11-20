Новый, почти готовый эмулятор позволит запускать игры от PS 2 на Android БЕСПЛАТНО
На планете остаётся немало тех, кто обожает игры от PlayStation 2 - но самой приставки под рукой не имеет. Эмуляторы создаются как раз для подобных случаев; так, для Windows уже давно существует PCSX2. Тем, кто хочет играть на смартфоне или планшете с Android, повезло меньше. До сих пор существовало всего два приложения подобной направленности, оба - с внушительным списком недостатков. Ситуация скоро изменится.
AetherSX2 сейчас проходит предварительное, закрытое тестирование - обещается, что через пару недель начнётся бета-тестирование уже через Google Play Store. Разработчик этого эмулятора, некто Tahlreth, собирается сделать своё детище бесплатным (лицензия LGPL), и даже опубликовать его исходный код.
Источник этой новости (видео от YouTube-пользователя Taki Udon) демонстрирует, что AetherSX2 прилично работает на самых разных смартфонах, и не только с дорогими процессорами Qualcomm. То ли ещё будет, если проект получит достаточный интерес от сообщества?
Источник(и)
This Free Android PS2 Emulator is AMAZING! - AetherSX2 Alpha Showcase - YouTube, 18 ноября 2021 года