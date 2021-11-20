Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Новый, почти готовый эмулятор позволит запускать игры от PS 2 на Android БЕСПЛАТНО

AetherSX2, проект с открытым исходным кодом, сейчас проходит закрытое тестирование. Свежее видео от одного из пользователей YouTube показывает, как несколько популярных игр работают на смартфонах с разным железом
Sam Medley, 🇺🇸
Android игры и всё, что связано с ними Софт смартфоны и всё, что связано с ними ARM игровая консоль планшеты сенсорный
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

На планете остаётся немало тех, кто обожает игры от PlayStation 2 - но самой приставки под рукой не имеет. Эмуляторы создаются как раз для подобных случаев; так, для Windows уже давно существует PCSX2. Тем, кто хочет играть на смартфоне или планшете с Android, повезло меньше. До сих пор существовало всего два приложения подобной направленности, оба - с внушительным списком недостатков. Ситуация скоро изменится.

AetherSX2 сейчас проходит предварительное, закрытое тестирование - обещается, что через пару недель начнётся бета-тестирование уже через Google Play Store. Разработчик этого эмулятора, некто Tahlreth, собирается сделать своё детище бесплатным (лицензия LGPL), и даже опубликовать его исходный код.

Источник этой новости (видео от YouTube-пользователя Taki Udon) демонстрирует, что AetherSX2 прилично работает на самых разных смартфонах, и не только с дорогими процессорами Qualcomm. То ли ещё будет, если проект получит достаточный интерес от сообщества?

Источник(и)

This Free Android PS2 Emulator is AMAZING! - AetherSX2 Alpha Showcase - YouTube, 18 ноября 2021 года

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
Грядущие Android-флагманы получат п...
Sam Medley
Автор исходного текста: Sam Medley - Автор материалов - 1136 статей на Notebookcheck c 2016 года
Я обожал компьютеры всю жизнь.... до неприличной степени! Для учёбы в университете выбрал направление математики, после чего работал пару лет в финансовой и банковской отрасли. В дальнейшем я работал администратором баз данных. Я пишу обзоры и новости для Notebookcheck с октября 2016 года (ещё писал для UltrabookReview и GeeksWorldWide, темы - правильный выбор электроники и всё про видеоигры). Стараюсь следить за бизнес-стороной мира технологий, быть в курсе новостей ретро-игр, Linux, всяческих портативных инноваций. В те часы, когда я не занят изучением очередной электронной штуковины или написанием материала, я выхожу в свет с семьёй, играю в ретро-игры, играю на барабанах и пианино.
contact me via: @samuel_medley
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2052 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 11 > Новый, почти готовый эмулятор позволит запускать игры от PS 2 на Android БЕСПЛАТНО
Sam Medley, 2021-11-20 (Update: 2021-11-20)

 