Новый, почти готовый эмулятор позволит запускать игры от PS 2 на Android БЕСПЛАТНО

AetherSX2, проект с открытым исходным кодом, сейчас проходит закрытое тестирование. Свежее видео от одного из пользователей YouTube показывает, как несколько популярных игр работают на смартфонах с разным железом

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На планете остаётся немало тех, кто обожает игры от PlayStation 2 - но самой приставки под рукой не имеет. Эмуляторы создаются как раз для подобных случаев; так, для Windows уже давно существует PCSX2. Тем, кто хочет играть на смартфоне или планшете с Android, повезло меньше. До сих пор существовало всего два приложения подобной направленности, оба - с внушительным списком недостатков. Ситуация скоро изменится.

AetherSX2 сейчас проходит предварительное, закрытое тестирование - обещается, что через пару недель начнётся бета-тестирование уже через Google Play Store. Разработчик этого эмулятора, некто Tahlreth, собирается сделать своё детище бесплатным (лицензия LGPL), и даже опубликовать его исходный код.

Источник этой новости (видео от YouTube-пользователя Taki Udon) демонстрирует, что AetherSX2 прилично работает на самых разных смартфонах, и не только с дорогими процессорами Qualcomm. То ли ещё будет, если проект получит достаточный интерес от сообщества?