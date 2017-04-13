Краткий обзор ноутбука Asus X555DA (A10-8700P, Full HD)
Медленный и устаревший. Платформа AMD Carrizo устарела. Её производительность ниже, чем у Intel U-серии, а время автономной работы скромное.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском языке.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
71.2 MB/s ∼100% +186%
|Asus X555DA-BB11
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
24.9 MB/s ∼35%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.7 MB/s ∼32% -9%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
90.4 MB/s ∼100% +237%
|Asus X555DA-BB11
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26.8 MB/s ∼30%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26.6 MB/s ∼29% -1%
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
635 Мбит ∼100% +86%
|Asus X555DA-BB11
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
|
341 Мбит ∼54%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
310 Мбит ∼49% -9%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
532 Мбит ∼100% +170%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
341 Мбит ∼64% +73%
|Asus X555DA-BB11
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
|
197 Мбит ∼37%
|Asus X555DA-BB11
TN LED, 15.6, 1920x1080
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Toshiba, TN LED, 15.6, 1366x768
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
BOE NT156WHM-N32, TN LED, 15.6, 1366x768
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
AU Optronics AUO41ED, IPS, 15.6, 1920x1080
|Asus X555LN-XO112H
AU Optronics B156XW04 V6, TN LED, 15.6, 1366x768
|Response Times
-39%
-21%
-14%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
42
68
-62%
58
-38%
44.4
-6%
|Response Time Black / White *
22.4
26
-16%
23
-3%
27.2
-21%
|PWM Frequency
217
200
|Параметры экрана
-51%
-43%
-5%
-95%
|Brightness
232
217
-6%
246
6%
193
-17%
184
-21%
|Brightness Distribution
88
91
3%
86
-2%
75
-15%
92
5%
|Уровень чёрного *
0.52
0.58
-12%
0.44
15%
0.19
63%
2.2
-323%
|Контрастность
467
390
-16%
575
23%
1104
136%
86
-82%
|Colorchecker DeltaE *
4.9
9.84
-101%
9.2
-88%
7.8
-59%
7.77
-59%
|DeltaE для серого *
2.7
11.1
-311%
11.05
-309%
7.3
-170%
8.82
-227%
|Гамма
2.34 103%
2.35 102%
2.55 94%
2.39 100%
2.43 99%
|CCT
6876 95%
11979 54%
11451 57%
5771 113%
9275 70%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
33.5
39
16%
36
7%
39.3
17%
48
43%
|Color Space (Percent of sRGB)
52.5
61
16%
56
7%
56.5
8%
|Среднее значение
-45% / -49%
-32% / -38%
-10% / -6%
-95% / -95%
* ... меньше = лучше
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|22.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 14.4 ms стадия 1
|↘ 8 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|42 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 23.6 ms стадия 1
|↘ 18.4 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 48% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1274 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
|
119 Points ∼53% +86%
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
|
115 Points ∼52% +80%
|HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
|
108 Points ∼48% +69%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
99 Points ∼44% +55%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
88 Points ∼39% +38%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
64 Points ∼29%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
|
35 Points ∼16% -45%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
27 Points ∼12% -58%
|CPU Multi 64Bit
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
|
288 Points ∼15% +60%
|HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
|
257 Points ∼14% +43%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
|
234 Points ∼13% +30%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
223 Points ∼12% +24%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
206 Points ∼11% +14%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
180 Points ∼10%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
|
118 Points ∼6% -34%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
94 Points ∼5% -48%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
|
1.33 Points ∼60% +60%
|HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
|
1.28 Points ∼58% +54%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
1.14 Points ∼52% +37%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
|
1.08 Points ∼49% +30%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
0.98 Points ∼45% +18%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
0.83 Points ∼38%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
|
0.43 Points ∼20% -48%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
0.35 Points ∼16% -58%
|CPU Multi 64Bit
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
|
3.19 Points ∼16% +39%
|HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
|
2.81 Points ∼14% +22%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
|
2.62 Points ∼13% +14%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
2.49 Points ∼12% +8%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
2.3 Points ∼12%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
2.27 Points ∼11% -1%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
|
1.42 Points ∼7% -38%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
1.17 Points ∼6% -49%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
|
4359 Points ∼57% +99%
|HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
|
4134 Points ∼54% +89%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
3725 Points ∼49% +70%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
3286 Points ∼43% +50%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
2192 Points ∼29%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
|
1164 Points ∼15% -47%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
948 Points ∼12% -57%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
|
9852 Points ∼24% +105%
|HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
|
8672 Points ∼21% +80%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
7580 Points ∼19% +58%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
6994 Points ∼17% +45%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
4808 Points ∼12%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
|
3563 Points ∼9% -26%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
2911 Points ∼7% -39%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
790 s * ∼9% -56%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
787.585 s * ∼9% -55%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
|
698 s * ∼8% -38%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
507.427 s * ∼6%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
|
2252.64 Seconds * ∼10% -130%
|Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
|
977.893 Seconds * ∼4%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
898 Seconds * ∼4% +8%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
|
849 Seconds * ∼4% +13%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
|
640 Seconds * ∼3% +35%
* ... меньше = лучше
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
|
4231 Points ∼65% +30%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
|
3707 Points ∼57% +14%
|Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
3246 Points ∼50%
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
|
2880 Points ∼44% -11%
|Creative Score Accelerated v2
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
|
5275 Points ∼57% +85%
|Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
|
3343 Points ∼36% +17%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
|
3234 Points ∼35% +13%
|Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
2856 Points ∼31%
|Home Score Accelerated v2
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
|
4182 Points ∼70% +79%
|Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
|
3178 Points ∼53% +36%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
|
2937 Points ∼49% +26%
|Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
2335 Points ∼39%
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
1956 Points ∼33% -16%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|2335 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|2856 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|3246 баллов
|Asus X555DA-BB11
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
TOSHIBA MQ01ABD075
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
Samsung CM871a MZNTY128HDHP
|Asus X555LN-XO112H
Toshiba MQ01ABF050
|CrystalDiskMark 3.0
-12%
-13%
12909%
28%
|Write 4k QD32
0.682
0.706
4%
0.473
-31%
140.2
20457%
1.099
61%
|Read 4k QD32
0.694
0.595
-14%
0.921
33%
400.9
57667%
0.894
29%
|Write 4k
0.636
0.836
31%
0.283
-56%
89.84
14026%
1.044
64%
|Read 4k
0.373
0.342
-8%
0.372
0%
33.12
8779%
0.47
26%
|Write 512
35.39
19.83
-44%
26.71
-25%
185.4
424%
44.85
27%
|Read 512
32.28
20.82
-36%
32.94
2%
399.7
1138%
35.72
11%
|Write Seq
97.48
77.93
-20%
88.49
-9%
476.6
389%
104
7%
|Read Seq
106.9
96.48
-10%
92.05
-14%
522.1
388%
105.8
-1%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7270 Points ∼45% +744%
|Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
|
1769 Points ∼11% +105%
|HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
|
1525 Points ∼10% +77%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
1370 Points ∼9% +59%
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1220 Points ∼8% +42%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
|
1191 Points ∼7% +38%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
1179 Points ∼7% +37%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel HD Graphics 520, 6006U
|
867 Points ∼5% +1%
|Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
|
861 Points ∼5%
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410
|
850 Points ∼5% -1%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
|
441 Points ∼3% -49%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
|
361 Points ∼2% -58%
|1280x720 Performance GPU
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7564 Points ∼15% +487%
|Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
|
2341 Points ∼5% +82%
|HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
|
1834 Points ∼4% +42%
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
1376 Points ∼3% +7%
|Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
|
1288 Points ∼3%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
|
1265 Points ∼2% -2%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
1206 Points ∼2% -6%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
1154 Points ∼2% -10%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel HD Graphics 520, 6006U
|
1090 Points ∼2% -15%
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410
|
899 Points ∼2% -30%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
|
411 Points ∼1% -68%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
|
342 Points ∼1% -73%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6100 Points ∼16% +698%
|Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
|
1567 Points ∼4% +105%
|HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
|
1010 Points ∼3% +32%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
|
897 Points ∼2% +17%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
810 Points ∼2% +6%
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
770 Points ∼2% +1%
|Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
|
764 Points ∼2%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
762 Points ∼2% 0%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
|
281 Points ∼1% -63%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
|
225 Points ∼1% -71%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
38748 Points ∼24% +861%
|Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
|
8744 Points ∼5% +117%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
6597 Points ∼4% +64%
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
6426 Points ∼4% +59%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
|
6106 Points ∼4% +51%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
5769 Points ∼4% +43%
|HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
|
5592 Points ∼3% +39%
|Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
|
4033 Points ∼2%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
|
1928 Points ∼1% -52%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
|
1708 Points ∼1% -58%
|1280x720 Ice Storm Standard Graphics
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
116616 Points ∼16% +209%
|Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
|
85402 Points ∼11% +126%
|Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
|
68464 Points ∼9% +81%
|HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
|
59371 Points ∼8% +57%
|Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
|
53318 Points ∼7% +41%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
51362 Points ∼7% +36%
|HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
51015 Points ∼7% +35%
|Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
|
37735 Points ∼5%
|Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
|
23395 Points ∼3% -38%
|Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
|
17603 Points ∼2% -53%
|3DMark 11 Performance
|1297 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|31586 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|3248 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|666 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|337 баллов
|BioShock Infinite - 1280x720 Very Low Preset
|Asus X555LD-XX283H
GeForce 820M, 4010U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680
|
55.3 fps ∼100% +52%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe
|
52.42 fps ∼95% +44%
|Lenovo ThinkPad L470-20J5S00C00
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|
41.4 fps ∼75% +14%
|Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|
36.3 fps ∼66%
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
34.6 fps ∼63% -5%
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
|
28.9 fps ∼52% -20%
|HP Split x2 13-m210eg
HD Graphics 4200, 4210Y, Micron RealSSD C400 MTFDDAT064MAM-1J2 64 GB
|
24 fps ∼43% -34%
|Dell Venue 10 Pro 5056
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 128 GB eMMC Flash
|
20.1 fps ∼36% -45%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|36.3
|fps
|Dota 2 Reborn (2015)
|28.2
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|17
|fps
Уровень шума
|Ожидание
|
31.6 / 32 / 32.4 дб
|Нагрузка
|
|33.3 / 35.5 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.9 dB(A)
|Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
|Asus X555LN-XO112H
GeForce 840M, 4210U, Toshiba MQ01ABF050
|Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
|Уровень шума
3%
5%
-15%
-8%
-6%
|Мин. в простое *
31.6
31.8
-1%
30.9
2%
32.3
-2%
31.7
-0%
32
-1%
|В простое, сред. *
32
31.8
1%
30.9
3%
32.3
-1%
31.7
1%
32
-0%
|В простое, макс. *
32.4
31.8
2%
31
4%
32.4
-0%
31.8
2%
32.2
1%
|Нагрузка, сред. *
33.3
31.9
4%
31.8
5%
44.4
-33%
40.8
-23%
37.3
-12%
|Нагрузка, макс. *
35.5
31.8
10%
31.9
10%
49.2
-39%
43.2
-22%
42.6
-20%
* ... меньше = лучше
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus X555DA-BB11
(±) | неплохой уровень макс. громкости (76.36 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (26.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 80% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 14% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 74% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 20% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Выкл.
|0.2 / 0.6 Вт
|Ожидание
| 8.3 / 8.6 / 13.1 Вт
|Нагрузка
|
31.2 / 43.9 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Asus X555DA-BB11
A10-8700P, Radeon R6 (Carrizo), Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB, TN LED, 1920x1080, 15.6
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
6006U, HD Graphics 520, TOSHIBA MQ01ABD075, TN LED, 1366x768, 15.6
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
A8-7410, Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035, TN LED, 1366x768, 15.6
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), Samsung CM871a MZNTY128HDHP, IPS, 1920x1080, 15.6
|Asus X555LN-XO112H
4210U, GeForce 840M, Toshiba MQ01ABF050, TN LED, 1366x768, 15.6
|Энергопотребление
29%
35%
-68%
19%
|В простое, мин. *
8.3
6
28%
5.4
35%
8.29
-0%
4.2
49%
|В простое, сред. *
8.6
8.7
-1%
6.8
21%
8.9
-3%
6.3
27%
|В простое, макс. *
13.1
9.2
30%
7.3
44%
10.2
22%
7.1
46%
|Нагрузка, сред. *
31.2
18.6
40%
21.1
32%
77.1
-147%
35.2
-13%
|Нагрузка, макс. *
43.9
23.8
46%
25.5
42%
136.6
-211%
49.2
-12%
* ... меньше = лучше
|Без нагрузки
|7час. 15мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|2час. 56мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 12мин.
|Asus X555DA-BB11
A10-8700P, Radeon R6 (Carrizo), 37 Вт⋅ч
|Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
6006U, HD Graphics 520, 44 Вт⋅ч
|Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
A8-7410, Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), 24 Вт⋅ч
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 63.3 Вт⋅ч
|Asus X555LN-XO112H
4210U, GeForce 840M, 37 Вт⋅ч
|Время работы
102%
14%
101%
|В простое
435
961
121%
|Нагрузка и 100% яркости
72
115
60%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
256
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
176
356
102%
201
14%
389
121%
За
Против
Asus X555DA трудно рекомендовать, особенно когда более старые X555LN и X555LD, оборудованные процессорами Intel, превосходят его на голову. Обычно когда начинка слабее, логично ожидать отсутствия нагрева и продолжительного времени работы от аккумулятора в качестве компенсации. Однако X555DA является исключением из этого правила и не может предложить ни солидной производительности, ни времени автономной работы.
Если не затрагивать начинку AMD, новый Asus страдает от типичных болезней данной серии. Верхняя крышка и клавиатурный блок легко прогибаются, а TN-дисплей с разрешением 1080p имеет скромную цветопередачу. Заинтересованным именно в данной модели пользователям следует обратить свой взор в сторону более старых конфигураций с процессорами Intel поколений Broadwell или Haswell.
Герой обзора не совсем подходит в качестве потребительского варианта, из-за скромной автономности, посредственного дисплея и слабой производительности. Конфигурации с устаревшими на пару-тройку лет процессорами Intel смотрятся заметно лучше в каждом моменте.
Asus X555DA-BB11 - 13/04/2017 v6
Allen Ngo