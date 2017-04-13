Notebookcheck

Краткий обзор ноутбука Asus X555DA (A10-8700P, Full HD)

Allen Ngo (перевод - Антон Фёдоров), 13/04/2017

Медленный и устаревший. Платформа AMD Carrizo устарела. Её производительность ниже, чем у Intel U-серии, а время автономной работы скромное.

Полную версию этой статьи можно прочитать на английском языке.

В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.

Asus X555DA-BB11 (X555 Серия)
Процессор
AMD A10-8700P 1.8 GHz
Графический адаптер
AMD Radeon R6 (Carrizo) - 512 Мбайт, Ядро: 626 МГц, Память: 667 МГц, DDR3, 15.201.1101.1002
Оперативная память
8192 Мбайт 
, 4 GB soldered + 4 GB DDR3 SODIMM, Dual-Channel, 1066.7 MHz, 9-9-9-24
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, TN LED, Name: AU Optronics B156HTN03.8, ID: AUO38ED, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
AMD CZ FCH
Хранение данных
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB, 1000 Гбайт 
, 5400 об/мин
Звуковая плата
AMD Kabini - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
1 USB 2.0, 2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5 mm combo, картридер: SD reader
Коммуникации
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC (ac), Bluetooth 4.0
Оптический привод
TSSTcorp CDDVDW SU-228HB
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 25.8 x 382 x 256
Аккумулятор
37 Вт⋅ч литий-полимерн., 2-cell
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 0.3 MP
Дополнительно
акустическая система: Stereo, клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: нет, Avast SecureLine, Asus Smart Gesture, AMD Catalyst Control Center, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
2.132 Кг, адаптер питания: 242 г
Стоимость
420 USD
Ссылки
Asus - сайт производителя
Asus (сайт производителя)

 

Вид спереди
Вид спереди
Слева: гнездо зарядного устройства, Ethernet-порт, VGA, HDMI, 2x USB 3.0, слот Kensingron
Слева: гнездо зарядного устройства, Ethernet-порт, VGA, HDMI, 2x USB 3.0, слот Kensingron
Вид сзади
Вид сзади
Справа: кардридер, 3.5-мм комбинированный аудио разъем, USB 2.0, DVD-привод
Справа: кардридер, 3.5-мм комбинированный аудио разъем, USB 2.0, DVD-привод
SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
HP Pavilion 15t-X7P42AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
71.2 MB/s ∼100% +186%
Asus X555DA-BB11
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
24.9 MB/s ∼35%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
22.7 MB/s ∼32% -9%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
HP Pavilion 15t-X7P42AV
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
90.4 MB/s ∼100% +237%
Asus X555DA-BB11
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
26.8 MB/s ∼30%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
26.6 MB/s ∼29% -1%
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
HP Pavilion 15t-X7P42AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
635 Мбит ∼100% +86%
Asus X555DA-BB11
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
341 Мбит ∼54%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
310 Мбит ∼49% -9%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
HP Pavilion 15t-X7P42AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
532 Мбит ∼100% +170%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
341 Мбит ∼64% +73%
Asus X555DA-BB11
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
197 Мбит ∼37%
Типичный для TN-матриц засвет
Типичный для TN-матриц засвет
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
223.2
cd/m²		235.9
cd/m²		222.4
cd/m²
216.4
cd/m²		242.7
cd/m²		220.9
cd/m²
241.6
cd/m²		243.6
cd/m²		244.8
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro Basic 2
Максимум: 244.8 cd/m² В среднем: 232.4 cd/m² Minimum: 10.74 cd/m²
Равномерность подсветки: 88 %
От батареи: 242.7 cd/m²
Контрастность: 467:1 (Уровень чёрного: 0.52 cd/m²)
ΔE Color 4.9 | - Ø
ΔE Greyscale 2.7 | - Ø
52.5% sRGB (Argyll) 33.5% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.34
Asus X555DA-BB11
TN LED, 15.6, 1920x1080		Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Toshiba, TN LED, 15.6, 1366x768		Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
BOE NT156WHM-N32, TN LED, 15.6, 1366x768		HP Pavilion 15t-X7P42AV
AU Optronics AUO41ED, IPS, 15.6, 1920x1080		Asus X555LN-XO112H
AU Optronics B156XW04 V6, TN LED, 15.6, 1366x768
Response Times
-39%
-21%
-14%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
42
68
-62%
58
-38%
44.4
-6%
Response Time Black / White *
22.4
26
-16%
23
-3%
27.2
-21%
PWM Frequency
217
200
Параметры экрана
-51%
-43%
-5%
-95%
Brightness
232
217
-6%
246
6%
193
-17%
184
-21%
Brightness Distribution
88
91
3%
86
-2%
75
-15%
92
5%
Уровень чёрного *
0.52
0.58
-12%
0.44
15%
0.19
63%
2.2
-323%
Контрастность
467
390
-16%
575
23%
1104
136%
86
-82%
Colorchecker DeltaE *
4.9
9.84
-101%
9.2
-88%
7.8
-59%
7.77
-59%
DeltaE для серого *
2.7
11.1
-311%
11.05
-309%
7.3
-170%
8.82
-227%
Гамма
2.34 103%
2.35 102%
2.55 94%
2.39 100%
2.43 99%
CCT
6876 95%
11979 54%
11451 57%
5771 113%
9275 70%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
33.5
39
16%
36
7%
39.3
17%
48
43%
Color Space (Percent of sRGB)
52.5
61
16%
56
7%
56.5
8%
Среднее значение
-45% / -49%
-32% / -38%
-10% / -6%
-95% / -95%

* ... меньше = лучше

Сравнение с sRGB
Сравнение с sRGB
Сравнение с AdobeRGB
Сравнение с AdobeRGB
Сравнение с дисплеем Lenovo IdeaPad 310
Сравнение с дисплеем Lenovo IdeaPad 310
Grayscale
Grayscale
ColorChecker
ColorChecker
Saturation Sweeps
Saturation Sweeps
Grayscale (после калибровки)
Grayscale (после калибровки)
ColorChecker (после калибровки)
ColorChecker (после калибровки)
Saturation Sweeps (после калибровки)
Saturation Sweeps (после калибровки)

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
22.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 14.4 ms стадия 1
↘ 8 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
42 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 23.6 ms стадия 1
↘ 18.4 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 48% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1274 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Дисплей на улице
Дисплей на улице
В тени ...
В тени ...
... и под прямыми лучами солнца.
... и под прямыми лучами солнца.
Углы обзора
Углы обзора
0102030405060708090100110120130140150160170180190Tooltip
Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
Cinebench R15 | Cinebench R11.5 | Cinebench R10 | wPrime 2.0x | Super Pi Mod 1.5 XS 32M
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
119 Points ∼53% +86%
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
115 Points ∼52% +80%
HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
108 Points ∼48% +69%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
99 Points ∼44% +55%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
88 Points ∼39% +38%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
64 Points ∼29%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
35 Points ∼16% -45%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
27 Points ∼12% -58%
CPU Multi 64Bit
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
288 Points ∼15% +60%
HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
257 Points ∼14% +43%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
234 Points ∼13% +30%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
223 Points ∼12% +24%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
206 Points ∼11% +14%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
180 Points ∼10%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
118 Points ∼6% -34%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
94 Points ∼5% -48%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
1.33 Points ∼60% +60%
HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
1.28 Points ∼58% +54%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
1.14 Points ∼52% +37%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
1.08 Points ∼49% +30%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
0.98 Points ∼45% +18%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
0.83 Points ∼38%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
0.43 Points ∼20% -48%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
0.35 Points ∼16% -58%
CPU Multi 64Bit
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
3.19 Points ∼16% +39%
HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
2.81 Points ∼14% +22%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
2.62 Points ∼13% +14%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
2.49 Points ∼12% +8%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
2.3 Points ∼12%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
2.27 Points ∼11% -1%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
1.42 Points ∼7% -38%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
1.17 Points ∼6% -49%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
4359 Points ∼57% +99%
HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
4134 Points ∼54% +89%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
3725 Points ∼49% +70%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
3286 Points ∼43% +50%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
2192 Points ∼29%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
1164 Points ∼15% -47%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
948 Points ∼12% -57%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel Core i5-6200U
9852 Points ∼24% +105%
HP 250 G4 T6P08ES
Intel Core i5-5200U
8672 Points ∼21% +80%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
7580 Points ∼19% +58%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
6994 Points ∼17% +45%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
4808 Points ∼12%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel Atom x5-Z8500
3563 Points ∼9% -26%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
2911 Points ∼7% -39%
wPrime 2.0x - 1024m
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
790 s * ∼9% -56%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
787.585 s * ∼9% -55%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
698 s * ∼8% -38%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
507.427 s * ∼6%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel Atom x5-Z8300
2252.64 Seconds * ∼10% -130%
Asus X555DA-BB11
AMD A10-8700P
977.893 Seconds * ∼4%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
898 Seconds * ∼4% +8%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
Intel Core i5-4200U
849 Seconds * ∼4% +13%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel Core m7-6Y75
640 Seconds * ∼3% +35%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Shading 32Bit
4055
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
4808
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
2192
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
14.45 fps
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
2.3 Points
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
0.83 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
98 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
19.23 fps
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
180 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
64 Points
?
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
4231 Points ∼65% +30%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
3707 Points ∼57% +14%
Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
3246 Points ∼50%
HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
2880 Points ∼44% -11%
Creative Score Accelerated v2
HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
5275 Points ∼57% +85%
Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
3343 Points ∼36% +17%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
3234 Points ∼35% +13%
Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
2856 Points ∼31%
Home Score Accelerated v2
HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
4182 Points ∼70% +79%
Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
3178 Points ∼53% +36%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
2937 Points ∼49% +26%
Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
2335 Points ∼39%
Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
1956 Points ∼33% -16%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
2335 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
2856 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
3246 баллов
?
Asus X555DA-BB11
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB		Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
TOSHIBA MQ01ABD075		Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035		HP Pavilion 15t-X7P42AV
Samsung CM871a MZNTY128HDHP		Asus X555LN-XO112H
Toshiba MQ01ABF050
CrystalDiskMark 3.0
-12%
-13%
12909%
28%
Write 4k QD32
0.682
0.706
4%
0.473
-31%
140.2
20457%
1.099
61%
Read 4k QD32
0.694
0.595
-14%
0.921
33%
400.9
57667%
0.894
29%
Write 4k
0.636
0.836
31%
0.283
-56%
89.84
14026%
1.044
64%
Read 4k
0.373
0.342
-8%
0.372
0%
33.12
8779%
0.47
26%
Write 512
35.39
19.83
-44%
26.71
-25%
185.4
424%
44.85
27%
Read 512
32.28
20.82
-36%
32.94
2%
399.7
1138%
35.72
11%
Write Seq
97.48
77.93
-20%
88.49
-9%
476.6
389%
104
7%
Read Seq
106.9
96.48
-10%
92.05
-14%
522.1
388%
105.8
-1%
hddimg
Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
Мин. скорость передачи данных: 41.5 MB/s
Макс. скорость передачи данных: 111.6 MB/s
Средняя скорость передачи данных: 78.8 MB/s
Время случайного доступа: 18.7 ms
Пиковая скорость: 140.7 MB/s
Использование процессора: 3.2 %
3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7270 Points ∼45% +744%
Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
1769 Points ∼11% +105%
HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
1525 Points ∼10% +77%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
1370 Points ∼9% +59%
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
1220 Points ∼8% +42%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
1191 Points ∼7% +38%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
1179 Points ∼7% +37%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel HD Graphics 520, 6006U
867 Points ∼5% +1%
Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
861 Points ∼5%
Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410
850 Points ∼5% -1%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
441 Points ∼3% -49%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
361 Points ∼2% -58%
1280x720 Performance GPU
HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7564 Points ∼15% +487%
Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
2341 Points ∼5% +82%
HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
1834 Points ∼4% +42%
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
1376 Points ∼3% +7%
Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
1288 Points ∼3%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
1265 Points ∼2% -2%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
1206 Points ∼2% -6%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
1154 Points ∼2% -10%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
Intel HD Graphics 520, 6006U
1090 Points ∼2% -15%
Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410
899 Points ∼2% -30%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
411 Points ∼1% -68%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
342 Points ∼1% -73%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
6100 Points ∼16% +698%
Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
1567 Points ∼4% +105%
HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
1010 Points ∼3% +32%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
897 Points ∼2% +17%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
810 Points ∼2% +6%
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
770 Points ∼2% +1%
Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
764 Points ∼2%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
762 Points ∼2% 0%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
281 Points ∼1% -63%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
225 Points ∼1% -71%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
38748 Points ∼24% +861%
Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
8744 Points ∼5% +117%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
6597 Points ∼4% +64%
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
6426 Points ∼4% +59%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
6106 Points ∼4% +51%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
5769 Points ∼4% +43%
HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
5592 Points ∼3% +39%
Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
4033 Points ∼2%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
1928 Points ∼1% -52%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
1708 Points ∼1% -58%
1280x720 Ice Storm Standard Graphics
HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
116616 Points ∼16% +209%
Asus X555LN-XO112H
NVIDIA GeForce 840M, 4210U
85402 Points ∼11% +126%
Lenovo IdeaPad Z40-59422614
NVIDIA GeForce 820M, 4200U
68464 Points ∼9% +81%
HP 250 G4 T6P08ES
AMD Radeon R5 M330, 5200U
59371 Points ∼8% +57%
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Intel HD Graphics 515, 6Y75
53318 Points ∼7% +41%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, 6Y30
51362 Points ∼7% +36%
HP ProBook 640 G2-T9X60ET
Intel HD Graphics 520, 6200U
51015 Points ∼7% +35%
Asus X555DA-BB11
AMD Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P
37735 Points ∼5%
Dell Venue 10 Pro 5056
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8500
23395 Points ∼3% -38%
Toshiba Satellite Click 10 LX0W-C-104
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Z8300
17603 Points ∼2% -53%
3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11 Performance
1297 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
31586 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
3248 баллов
3DMark Fire Strike Score
666 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
337 баллов
?
BioShock Infinite - 1280x720 Very Low Preset
Asus X555LD-XX283H
GeForce 820M, 4010U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680
55.3 fps ∼100% +52%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe
52.42 fps ∼95% +44%
Lenovo ThinkPad L470-20J5S00C00
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
41.4 fps ∼75% +14%
Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB
36.3 fps ∼66%
Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
34.6 fps ∼63% -5%
Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075
28.9 fps ∼52% -20%
HP Split x2 13-m210eg
HD Graphics 4200, 4210Y, Micron RealSSD C400 MTFDDAT064MAM-1J2 64 GB
24 fps ∼43% -34%
Dell Venue 10 Pro 5056
HD Graphics (Cherry Trail), Z8500, 128 GB eMMC Flash
20.1 fps ∼36% -45%
мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 36.3fps
Dota 2 Reborn (2015) 28.2fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 17fps

Уровень шума

Ожидание
31.6 / 32 / 32.4 дб
Нагрузка
33.3 / 35.5 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   BK Precision 732A (15 см от источника шума)   фоновый шум: 28.9 dB(A)
Asus X555DA-BB11
Radeon R6 (Carrizo), A10-8700P, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB		Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
HD Graphics 520, 6006U, TOSHIBA MQ01ABD075		Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), A8-7410, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035		HP Pavilion 15t-X7P42AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP		Asus X555LN-XO112H
GeForce 840M, 4210U, Toshiba MQ01ABF050		Asus Vivobook F556UQ-XO626D
GeForce 940MX, 6198DU, Toshiba MQ01ABF050
Уровень шума
3%
5%
-15%
-8%
-6%
Мин. в простое *
31.6
31.8
-1%
30.9
2%
32.3
-2%
31.7
-0%
32
-1%
В простое, сред. *
32
31.8
1%
30.9
3%
32.3
-1%
31.7
1%
32
-0%
В простое, макс. *
32.4
31.8
2%
31
4%
32.4
-0%
31.8
2%
32.2
1%
Нагрузка, сред. *
33.3
31.9
4%
31.8
5%
44.4
-33%
40.8
-23%
37.3
-12%
Нагрузка, макс. *
35.5
31.8
10%
31.9
10%
49.2
-39%
43.2
-22%
42.6
-20%

* ... меньше = лучше

Нагрев лицевой стороны основания ...
Нагрев лицевой стороны основания ...
... и днища.
... и днища.
Макс.
 32.6 °C31 °C26.4 °C 
 33 °C36.8 °C26.4 °C 
 26.8 °C26.8 °C30 °C 
Максимум: 36.8 °C
В среднем: 30 °C
27.8 °C40 °C31.2 °C
27.8 °C36.4 °C45 °C
32.2 °C27.6 °C28.6 °C
Максимум: 45 °C
В среднем: 33 °C
Блок питания (макс)  32.4 °C | Темп. воздуха 22 °C | Fluke 62 Mini IR Thermometer
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2038.939.42534.534.83131.833.94031.6325032.632.96332.233.28033.33410031.731.512529.830.116029.230.820028.839.125027.748.431526.755.3400265650025.251.163024.957.180025.761.110002652.4125024.760.6160024.266200023.970250023.662.5315023.361.5400023.264.4500023.376.4630023.374.2800023.271.91000023.363.11250023.460.81600023.557.9SPL36.481.2N2.743.3median 24.7Asus X555DA-BB11median 60.6Delta1.76.135.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus X555DA-BB11

(±) | неплохой уровень макс. громкости (76.36 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 21.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (26.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 80% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 14% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 74% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 20% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.2 / 0.6 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 8.3 / 8.6 / 13.1 Вт
Нагрузка midlight 31.2 / 43.9 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Asus X555DA-BB11
A10-8700P, Radeon R6 (Carrizo), Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB, TN LED, 1920x1080, 15.6		Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
6006U, HD Graphics 520, TOSHIBA MQ01ABD075, TN LED, 1366x768, 15.6		Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
A8-7410, Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035, TN LED, 1366x768, 15.6		HP Pavilion 15t-X7P42AV
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), Samsung CM871a MZNTY128HDHP, IPS, 1920x1080, 15.6		Asus X555LN-XO112H
4210U, GeForce 840M, Toshiba MQ01ABF050, TN LED, 1366x768, 15.6
Энергопотребление
29%
35%
-68%
19%
В простое, мин. *
8.3
6
28%
5.4
35%
8.29
-0%
4.2
49%
В простое, сред. *
8.6
8.7
-1%
6.8
21%
8.9
-3%
6.3
27%
В простое, макс. *
13.1
9.2
30%
7.3
44%
10.2
22%
7.1
46%
Нагрузка, сред. *
31.2
18.6
40%
21.1
32%
77.1
-147%
35.2
-13%
Нагрузка, макс. *
43.9
23.8
46%
25.5
42%
136.6
-211%
49.2
-12%

* ... меньше = лучше

Автономная работа
Без нагрузки
7час. 15мин.
Интернет через WiFi v1.3
2час. 56мин.
Макс. расход энергии
1час. 12мин.
Asus X555DA-BB11
A10-8700P, Radeon R6 (Carrizo), 37 Вт⋅ч		Toshiba Satellite Pro R50-C-16V
6006U, HD Graphics 520, 44 Вт⋅ч		Lenovo Ideapad 110-15ACL 80TJ00H0GE
A8-7410, Radeon R5 (Beema/Carrizo-L), 24 Вт⋅ч		HP Pavilion 15t-X7P42AV
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 63.3 Вт⋅ч		Asus X555LN-XO112H
4210U, GeForce 840M, 37 Вт⋅ч
Время работы
102%
14%
101%
В простое
435
961
121%
Нагрузка и 100% яркости
72
115
60%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
256
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
176
356
102%
201
14%
389
121%

За

+ Точная передача оттенков серого даже без калибровки
+ Привлекательный глянцевый дизайн
+ Не перегревается и не троттлит
+ HDMI и VGA
+ Недорогой

Против

- Дисплей с узкой цветовой палитрой и средней подсветкой
- Клавиши клавиатуры могли быть пожестче
- Низкая производительность как процессора, так и видеоядра
- Кулер все время активен
- Скромное время автономной работы
- Нет USB Type-C

Asus X555DA трудно рекомендовать, особенно когда более старые X555LN и X555LD, оборудованные процессорами Intel, превосходят его на голову. Обычно когда начинка слабее, логично ожидать отсутствия нагрева и продолжительного времени работы от аккумулятора в качестве компенсации. Однако X555DA является исключением из этого правила и не может предложить ни солидной производительности, ни времени автономной работы.

Если не затрагивать начинку AMD, новый Asus страдает от типичных болезней данной серии. Верхняя крышка и клавиатурный блок легко прогибаются, а TN-дисплей с разрешением 1080p имеет скромную цветопередачу. Заинтересованным именно в данной модели пользователям следует обратить свой взор в сторону более старых конфигураций с процессорами Intel поколений Broadwell или Haswell.

Герой обзора не совсем подходит в качестве потребительского варианта, из-за скромной автономности, посредственного дисплея и слабой производительности. Конфигурации с устаревшими на пару-тройку лет процессорами Intel смотрятся заметно лучше в каждом моменте.

Сегодня в обзоре: Asus X555DA-BB11-RD
Сегодня в обзоре: Asus X555DA-BB11-RD

Asus X555DA-BB11 - 13/04/2017 v6
Allen Ngo

Внешний вид
72 / 98 → 74%
Клавиатура
70%
Сенсорная панель
81%
Интерфейсы
61 / 81 → 75%
Портативность
62 / 67 → 90%
Автономность
69%
Дисплей
73%
Игры и 3D
54 / 85 → 63%
Процессор
55 / 92 → 60%
Охлаждение
92%
Бесшумность
89 / 95 → 93%
Аудиосистема
40%
Камера
40 / 85 → 47%
Средний балл
66%
73%
Multimedia - Итоговый рейтинг
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> Главная > Каталог обзоров > Краткий обзор ноутбука Asus X555DA (A10-8700P, Full HD)
Allen Ngo, 2017-04-13 (Update: 2017-04-14)

 