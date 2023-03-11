GeForce RTX 5000 и Radeon RX 8000 могут получить память GDDR7

Ещё в 2021 году в Samsung заявили, что готовы приступить к созданию памяти стандарта GDDR7. К концу 2022 года они подтвердили, что новые чипы находятся в разработке; теперь, похоже, дело близится к завершению. По крайней мере, в американской компании Cadence, которая производит ПО для разработки, оценки работоспособности, и усовершенствования чипов, закончили работу над соответствующим решением для GDDR7 - и Samsung стопроцентно сотрудничает с Cadence в данном вопросе.

Обо всём этом мы узнали со страниц англоязычного издания eTeknix.

Новые чипы должны будут, поначалу, давать до 36 Гбит пропускной способности на чип, и этот немалый показатель может за год-два быть доведён до в полтора раза большей цифры. Сейчас в дорогих видеокартах используется значительно менее шустрая память GDDR6X; в видеокарты среднего уровня ставят GDDR6, ну, а всем остальным достаётся GDDR5, DDR5, DDR4 (как, скажем, в отдельных образчиках GeForce GT 1030) или даже GDDR3 (как, скажем, в иных GT 710 или GT 730).

Центральным процессорам не нужно столь много пропускной способности, сколь требуется видеокарте, и потому в актуальных ноутбуках и компьютерах с Windows память DDR5, равно как и LPDDR5 и LPDDR5X, ещё соседствует с DDR4, LPDDR4 и LPDDR4X.

Вероятно, разработчики видеокарт смогут получить в своё распоряжение память GDDR7 во второй половине этого года, или в начале 2024 года. И только после этого можно будет начинать ждать первые GeForce RTX 5000 и Radeon RX 8000. Впрочем, мы и четырёхтысячные GeForce RTX пока ещё до конца узнать не успели.