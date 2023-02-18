Eluktronics будет продавать ноутбуки с GeForce RTX 4090 по цене менее $3000

Mech-16 GP и Mech-17 GP2 можно купить в "лысой" конфигурации - без накопителей данных, без ОС и без RAM - но с самой мощной видеокартой NVIDIA для ноутбуков и по более доступной, чем у прочих, цене

Продажи ноутбуков с новейшими видеокартами NVIDIA GeForce в их ноутбучной ипостаси начались совсем недавно, причём, первыми на важную задачу впечатления покупателей по всему миру послали самые мощные и дорогие карты, RTX 4090 и RTX 4080. [Через несколько дней или недель от сегодняшнего дня ожидаются и ноутбуки с менее мощными, зато более доступными по стоимости четырёхтысячными GeForce RTX, например, семидесятой.] Цены на ноутбуки с RTX 4080 и RTX 4090, ожидаемо, огромны; так, за MSI GT77 в конфигурации с RTX 4090 хотят 5 с четвертью тысяч долларов США, или опасно близко к 400 тысячам российских рублей, согласно актуальному на середину февраля курсу. Лишь на несколько сотен долларов меньше стоит Asus ROG Strix Scar 18 с видеокартой GeForce RTX 4090, на днях он попадёт в продажу в ЮАР по 4800 с лишним долларов, как сообщает портал techsmart.co.za; ещё на несколько сотен долларов дешевле обойдётся Razer Blade 16 со всё той же RTX 4090.

По счастью, есть компании, которые думают и о пользователях с менее тугими кошельками. Как 16-дюймовый Mech-16 GPсайт производителя, так и 17-дюймовый Mech-17 GP2сайт производителя от компании Eluktronics в сборках с видеокартами RTX 4070 (для ноутбука), RTX 4080 (для ноутбука) и RTX 4090 (для ноутбука) можно будет купить за $2000, $2500 и $3000, соответственно. Для достижения такой скромной цены покупателю придётся заказать "голый" ноутбук без оперативной памяти, SSD и предустановленной лицензионной Windows; по счастью, конфигуратор на обеих страницах так сделать позволяет. Компания Eluktronics готова отправлять заказы почти во всему миру, но, увы, не в РФ.

Помимо топовой видеокарты, внутри обоих ноутбуков своего нового владельца будет ждать и топовый процессор от Intel, а именно, 13900HX.

Напоследок, стоит отметить, что торговая марка Eluktronics не разрабатывает продаваемые ими ноутбуки самостоятельно; они покупают почти готовые ноутбуки у таких компаний, как Clevo. Одним из следствий этого является то, что такие ноутбуки в разных частях света продаются под разными именами. На территории Германии, Mech-16 GP и Mech-17 GP2 будут продаваться под торговой маркой Schenker, как XMG Neo 16 E23 и Schenker Neo 17 E23.