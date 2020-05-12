Десятиядерный i9-10900K требует 235 ватт при полной загрузке

14 нанометров = Неприлично высокое потребление

Одним из основных минусов такой задержки - в то время, как конкуренты (особенно AMD) покорили 7 нанометров - является очень высокое, по меркам 2020 года, потребление энергии и тепловыделение. Каждый, кто регулярно читает обзоры Notebookcheck, уже знает, что 15-ваттные процессоры Intel класса U, например, 8565Uхарактеристики, имеют весьма низкую "базовую" частоту и свой реальный характер показывают только при задействовании Turbo-частот. Последние могут быть в 3 и даже больше раз выше базового параметра. Для примера, 3.7 ГГц на все четыре ядра в режиме Turbo против базовых 1.6 ГГц. При этом Turbo-частоты и потребление энергии выводят на совершенно другой уровень. Вместо декларируемых 15 ватт такой процессор охотно возьмёт более 50 ватт, если позволяет охлаждение и питание.

10900K требует более 230 ватт при нагрузке на все ядра

Недавний анонс актуальных сейчас десятитысячных процессоров Intel для настольного компьютера сопровождался множественными заголовками, упоминающими очередное повышение частот от поколения к поколению — в том числе вплоть до 5.3 гигагерц для десятиядерной модели 10900KIntel ARK. Эта модель имеет разблокированный множитель, она предназначена для любителей разгона, что предполагает повышенные требования к питанию и охлаждению. Но даже при заводских параметрах запросы 10900K выглядят, для 2020 года, очень неприятно.

Китайский любитель железа @WolStame (соцсеть Weibo) устроил своему 10900K стресс-тест при помощи Furmark и AIDA64. Согласно показаниям HWINFO, потребление процессора в ходе мероприятия заметно превышало 200 ватт. Охлаждение было достаточным, однозначно - об этом говорит 87-градусная средняя температура процессора (до критической зоны ещё 13 градусов). Частоты всех десяти ядер в момент создания снимка экрана держались около 4.8 гигагерц, а стресс-тестирование на тот момент длилось уже три четверти часа. Высокие частоты — это хорошо, но не тогда, когда они достаются слишком дорогой ценой. Пусть даже для целевой аудитории процессора 10900K его потребление энергии не представляет заботы.

Потенциал разделения процессоров на фабрике ("binning") для 14 нанометров полностью исчерпан

Сразу после изготовления современные процессоры подвергаются расширенному тестированию с целью выявить возможные дефекты и разделить по категориям. Те, которые не подходят под определённую планку (скажем, не дают стабильных 4 ГГц на все 4 ядра при заданных напряжении и лимите потребления энергии), урезаются — на уровне внутренней прошивки им отключают отдельные блоки. Именно так обычно получаются процессоры нижних сегментов производительности, например, мобильный двухъядерный i3-8145Uхарактеристики. Самые выносливые модели, которые обеспечивают параметры выше среднего, получают более престижное обозначение (скажем, Core i7 вместо Core i5) и продаются дороже.

Вся эта процедура в англоязычном мире имеет название binning. И, похоже, к настоящему моменту потенциал фабричной сортировки для 14 нанометров исчерпан полностью. Даже самые верхние по иерархии, самые удачные процессоры Intel отстают по сочетанию производительности, цены и энергопотребления от заданных конкурентами норм. 16-ядерные и 12-ядерные процессоры AMD при превосходящей производительности требуют примерно столько же либо меньше электричества.

На стороне Intel в настоящий момент играет всё остальное — прочные связи с производителями, хорошее восприятие в глазах рядового покупателя и связанные с корона-вирусом ограничения, задерживающие приход мобильных AMD Ryzen 4000 на полки магазинов. Текущая затоваренность многих торговых сетей устройствами со старыми процессорами AMD серии A, которые медленны до ужаса и способны отпугнуть покупателя раз и навсегда, также играет свою отрицательную роль.