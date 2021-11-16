Balmuda Phone | По-настоящему компактный смартфон для тех, кто терпеть не может огромные
Смартфоны сегодня всё больше выглядят одинаковыми - в том числе, одинаково большими. Balmuda Phone, японская новинка, попробует выделиться среди бесчисленных конкурентов своими приятно умеренными размерами и внешностью в стиле старых-добрых коммуникаторов HTC, работавших на Windows Mobile.
- Весит смартфон 138 грамм;
- его размеры - 12.9 на 6.9 сантиметра, но он, при этом, чуть толстоват;
- ОС: Android 11 с интересной фирменной графической оболочкой;
- 4.9-дюймовый экран разрешением 1080 на 1920;
- процессор: Snapdragon 765 с поддержкой 5G;
- 6/128 ГБ памяти;
- аккумулятор: 2.5 А-ч, беспроводная зарядка, USB-C; сканер пальца;
- одинарная 8 МП лицевая камера, одинарная 48 МП тыловая камера.
Продажи Balmuda Phone в Японии стартуют 17 ноября. Цена вопроса - 104800 йен, или около 67 тысяч рублей по обменному курсу на 16 ноября. Про продажи в других странах пока ничего не известно; есть некоторая вероятность, что смартфон будет программно настроен работать исключительно с японскими операторами связи, подобно иным моделям от Sharp.
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概要 - BALMUDA Technologies, дата не указана