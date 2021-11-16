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Balmuda Phone | По-настоящему компактный смартфон для тех, кто терпеть не может огромные

Что может получиться, когда производитель тостеров берётся за разработку телефона?
Hannes Brecher, 🇩🇪
смартфоны и всё, что связано с ними свежие релизы ARM Android 5G
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Изображение: BALMUDA

Смартфоны сегодня всё больше выглядят одинаковыми - в том числе, одинаково большими. Balmuda Phone, японская новинка, попробует выделиться среди бесчисленных конкурентов своими приятно умеренными размерами и внешностью в стиле старых-добрых коммуникаторов HTC, работавших на Windows Mobile.

  • Весит смартфон 138 грамм;
  • его размеры - 12.9 на 6.9 сантиметра, но он, при этом, чуть толстоват;
  • ОС: Android 11 с интересной фирменной графической оболочкой;
  • 4.9-дюймовый экран разрешением 1080 на 1920;
  • процессор: Snapdragon 765 с поддержкой 5G;
  • 6/128 ГБ памяти;
  • аккумулятор: 2.5 А-ч, беспроводная зарядка, USB-C; сканер пальца;
  • одинарная 8 МП лицевая камера, одинарная 48 МП тыловая камера.
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Изображение: BALMUDA

Продажи Balmuda Phone в Японии стартуют 17 ноября. Цена вопроса - 104800 йен, или около 67 тысяч рублей по обменному курсу на 16 ноября. Про продажи в других странах пока ничего не известно; есть некоторая вероятность, что смартфон будет программно настроен работать исключительно с японскими операторами связи, подобно иным моделям от Sharp.

Изображение: BALMUDA
Изображение: BALMUDA
Изображение: BALMUDA
Изображение: BALMUDA
Изображение: BALMUDA

Источник(и)

概要 - BALMUDA Technologies, дата не указана

Hannes Brecher
Автор исходного текста: Hannes Brecher - Senior Tech Writer - 6887 статей на Notebookcheck c 2018 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2049 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Hannes Brecher, 2021-11-16 (Update: 2021-11-16)

 