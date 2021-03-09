А что у них? IdeaPad 5 14 (шестиядерный Ryzen 5 4600U, 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ) за $549 = 40 тысяч рублей

Этот тонкий и лёгкий ноутбук оснащён экраном IPS 1080p. Продолжаем нашу серию материалов о том, как должны выглядеть скидки

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В североамериканской торговой сети Costco ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14 с шустрым процессором AMD и тонким корпусом сейчас стоит на 100 долларов дешевле и так умеренной цены, $649.

Используемый в ноутбуке AMD Ryzen 5 4600U даёт производительность не меньшую, чем у Intel i7-1065G7 и Intel i7-10710U, особенно под многопоточной нагрузкой. Только вот ноутбуки с указанными процессорами обычно стоят на несколько сотен долларов дороже.

В рассматриваемой конфигурации установлен 512-гигабайтный SSD на протоколе NVMe, 16 ГБ оперативной памяти [припаяна] и экран IPS 1080p. Наши основные претензии в этой модели относятся к экрану - скромная контрастность и яркость, равно как и скромный цветовой охват делают этот ноутбук малопригодным для профессиональной работы с фото и видео, без внешнего монитора, по крайней мере. Пластиковый корпус не столь хорош на вид и на ощупь, как металлические Lenovo Yoga, Dell XPS, HP Spectre, Asus ZenBook, Apple MacBook. Но за пять сотен долларов? Дайте два.

Нашу первую статью серии 'А что у них?' читатель найдёт по этой ссылке. Наше тестирование IdeaPad 5 14ARE05 найдётся здесь. А вот и полные характеристики во всей своей заманчивости: