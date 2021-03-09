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А что у них? IdeaPad 5 14 (шестиядерный Ryzen 5 4600U, 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ) за $549 = 40 тысяч рублей

Один из наших любимых тонких ноутбуков распродаётся за $549 - в США (Источник: Costco)
Один из наших любимых тонких ноутбуков распродаётся за $549 - в США (Источник: Costco)
Этот тонкий и лёгкий ноутбук оснащён экраном IPS 1080p. Продолжаем нашу серию материалов о том, как должны выглядеть скидки
Сергей Тарасов, 🇺🇸
AMD Zen ноутбуки выгодно бизнес

В североамериканской торговой сети Costco ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14 с шустрым процессором AMD и тонким корпусом сейчас стоит на 100 долларов дешевле и так умеренной цены, $649.

Используемый в ноутбуке AMD Ryzen 5 4600U даёт производительность не меньшую, чем у Intel i7-1065G7 и Intel i7-10710U, особенно под многопоточной нагрузкой. Только вот ноутбуки с указанными процессорами обычно стоят на несколько сотен долларов дороже.

В рассматриваемой конфигурации установлен 512-гигабайтный SSD на протоколе NVMe, 16 ГБ оперативной памяти [припаяна] и экран IPS 1080p. Наши основные претензии в этой модели относятся к экрану - скромная контрастность и яркость, равно как и скромный цветовой охват делают этот ноутбук малопригодным для профессиональной работы с фото и видео, без внешнего монитора, по крайней мере. Пластиковый корпус не столь хорош на вид и на ощупь, как металлические Lenovo Yoga, Dell XPS, HP Spectre, Asus ZenBook, Apple MacBook. Но за пять сотен долларов? Дайте два.

Нашу первую статью серии 'А что у них?' читатель найдёт по этой ссылке. Наше тестирование IdeaPad 5 14ARE05 найдётся здесь. А вот и полные характеристики во всей своей заманчивости:

  • AMD Ryzen 5 4600U (6 ядер, архитектура Zen 2)
  • Встроенный видеопроцессор Radeon RX Vega 6
  • Дисплей 14 дюймов [35.56 см] IPS 1920x1080
  • 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200
  • Накопитель типоразмера M.2 на 512 ГБ
  • 2x USB, один USB-C (DisplayPort, Power Delivery), HDMI, аудиовыход 3.5 мм, картридер micro-SD
  • Wi-Fi 6
  • 16.9 на 321.6 на 211.6 миллиметра, 1.4 килограмма

Источник(и)

Costco [сайт блокирует посетителей с российским IP-адресом]

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Сергей Тарасов, 2021-03- 9 (Update: 2021-03- 9)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - Ведущий редактор - США
Получив степень бакалавра по гидродинамике в природных системах (университет Калифорнии), я переориентировался на ядерную физику и даже получил лицензию на работу с реакторами. Управление в современных реакторах по-прежнему ведётся с компьютеров из восьмидесятых. Познав это, начинаешь по-настоящему ценить потребительскую электронику, современную и удобную. В те часы, когда я не руковожу англоязычным разделом Notebookcheck и не пишу обзоры, я перехожу в игровой мир, следя за свежими новостями и чемпионатами.
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 