А что у них? IdeaPad 5 14 (шестиядерный Ryzen 5 4600U, 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ) за $549 = 40 тысяч рублей
В североамериканской торговой сети Costco ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14 с шустрым процессором AMD и тонким корпусом сейчас стоит на 100 долларов дешевле и так умеренной цены, $649.
Используемый в ноутбуке AMD Ryzen 5 4600U даёт производительность не меньшую, чем у Intel i7-1065G7 и Intel i7-10710U, особенно под многопоточной нагрузкой. Только вот ноутбуки с указанными процессорами обычно стоят на несколько сотен долларов дороже.
В рассматриваемой конфигурации установлен 512-гигабайтный SSD на протоколе NVMe, 16 ГБ оперативной памяти [припаяна] и экран IPS 1080p. Наши основные претензии в этой модели относятся к экрану - скромная контрастность и яркость, равно как и скромный цветовой охват делают этот ноутбук малопригодным для профессиональной работы с фото и видео, без внешнего монитора, по крайней мере. Пластиковый корпус не столь хорош на вид и на ощупь, как металлические Lenovo Yoga, Dell XPS, HP Spectre, Asus ZenBook, Apple MacBook. Но за пять сотен долларов? Дайте два.
Нашу первую статью серии 'А что у них?' читатель найдёт по этой ссылке. Наше тестирование IdeaPad 5 14ARE05 найдётся здесь. А вот и полные характеристики во всей своей заманчивости:
- AMD Ryzen 5 4600U (6 ядер, архитектура Zen 2)
- Встроенный видеопроцессор Radeon RX Vega 6
- Дисплей 14 дюймов [35.56 см] IPS 1920x1080
- 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200
- Накопитель типоразмера M.2 на 512 ГБ
- 2x USB, один USB-C (DisplayPort, Power Delivery), HDMI, аудиовыход 3.5 мм, картридер micro-SD
- Wi-Fi 6
- 16.9 на 321.6 на 211.6 миллиметра, 1.4 килограмма
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