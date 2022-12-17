Вот и они, достоверные фото всех Galaxy S23 (+ характеристики S23 Ultra)

По мере приближения официального выхода новинок в свет, сведений о них из доверенных источников - как китайская TENAA - становится всё больше

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Помимо множества снимков новейших Galaxy S от Slash Leaks, вчера всплыла ещё и страница S23 Ultra на сайте китайской организации TENAA. SM-S9180, как предполагается с большой долей вероятности, это и есть S23 Ultra; из описания следует наличие в нём восьмиядерного процессора с частотой до 3.36 ГГц (один из подвидов Snapdragon 8 Gen 2), который поставлен в пару с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти может быть 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, в зависимости от подвида. Размеры: 163.4 на 78.1 на 8.9, вес = немалые 233 грамма.

Смартфон будет располагать экраном диагональю 6.8 дюйма [17.27 сантим.] и аккумулятором вместительностью 4.855 А-ч. Для основной камеры упоминается возможность десятикратного оптического приближения.