Вот и они, достоверные фото всех Galaxy S23 (+ характеристики S23 Ultra)
Помимо множества снимков новейших Galaxy S от Slash Leaks, вчера всплыла ещё и страница S23 Ultra на сайте китайской организации TENAA. SM-S9180, как предполагается с большой долей вероятности, это и есть S23 Ultra; из описания следует наличие в нём восьмиядерного процессора с частотой до 3.36 ГГц (один из подвидов Snapdragon 8 Gen 2), который поставлен в пару с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти может быть 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, в зависимости от подвида. Размеры: 163.4 на 78.1 на 8.9, вес = немалые 233 грамма.
Смартфон будет располагать экраном диагональю 6.8 дюйма [17.27 сантим.] и аккумулятором вместительностью 4.855 А-ч. Для основной камеры упоминается возможность десятикратного оптического приближения.
Что касается приведённых далее снимков, то, по всей видимости, речь идёт не о телефонах, как таковых, а об их точных копиях, выполненных на основе чертежей или трёхмерных моделей, которые производители защитных кейсов и подобные компании всегда находят способ заполучить задолго до фактического старта продаж.
Источник(и)
SAMSUNG GALAXY S23 AND S23 PLUS DUMMY UNITS LEAKED - /LEAKS, 16 декабря 2022 года
SAMSUNG GALAXY S23, S23 PLUS AND S23 ULTRA DUMMY UNITS COMPARED IN LEAKED PICTURES - /LEAKS, 16 декабря 2022 года
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA DUMMY UNIT LEAKS OUT - /LEAKS, 16 декабря 2022 года