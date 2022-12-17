Notebookcheck Logo

Вот и они, достоверные фото всех Galaxy S23 (+ характеристики S23 Ultra)

Внешность Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ и S23 теперь известна наверняка (Изображение: Slash Leaks - редактировано)
Внешность Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ и S23 теперь известна наверняка (Изображение: Slash Leaks - редактировано)
По мере приближения официального выхода новинок в свет, сведений о них из доверенных источников - как китайская TENAA - становится всё больше
Galaxy S слухи смартфоны и всё, что связано с ними

Помимо множества снимков новейших Galaxy S от Slash Leaks, вчера всплыла ещё и страница S23 Ultra на сайте китайской организации TENAA. SM-S9180, как предполагается с большой долей вероятности, это и есть S23 Ultra; из описания следует наличие в нём восьмиядерного процессора с частотой до 3.36 ГГц (один из подвидов Snapdragon 8 Gen 2), который поставлен в пару с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти может быть 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, в зависимости от подвида. Размеры: 163.4 на 78.1 на 8.9, вес = немалые 233 грамма.

Смартфон будет располагать экраном диагональю 6.8 дюйма [17.27 сантим.] и аккумулятором вместительностью 4.855 А-ч. Для основной камеры упоминается возможность десятикратного оптического приближения.

Характеристики S23 Ultra (Изображение: TENAA - снимок экрана)
Характеристики S23 Ultra (Изображение: TENAA - снимок экрана)

Что касается приведённых далее снимков, то, по всей видимости, речь идёт не о телефонах, как таковых, а об их точных копиях, выполненных на основе чертежей или трёхмерных моделей, которые производители защитных кейсов и подобные компании всегда находят способ заполучить задолго до фактического старта продаж.

S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23/S23+
S23 Ultra
S23 Ultra
S23 Ultra
S23 Ultra
S23 Ultra - правый бок
S23 Ultra - правый бок
S23 Ultra - верх
S23 Ultra - верх
S23 Ultra - тыл
S23 Ultra - тыл
S23 Ultra - низ
S23 Ultra - низ
Все S23 в одной картинке
Все S23 в одной картинке
Все S23 в одной картинке - левый бок
Все S23 в одной картинке - левый бок
Все S23 в одной картинке - тыл
Все S23 в одной картинке - тыл
Все S23 в одной картинке - правый бок
Все S23 в одной картинке - правый бок

Источник(и)

SAMSUNG GALAXY S23 AND S23 PLUS DUMMY UNITS LEAKED - /LEAKS, 16 декабря 2022 года

SAMSUNG GALAXY S23, S23 PLUS AND S23 ULTRA DUMMY UNITS COMPARED IN LEAKED PICTURES - /LEAKS, 16 декабря 2022 года

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA DUMMY UNIT LEAKS OUT - /LEAKS, 16 декабря 2022 года

Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
.170
'
Daniel R Deakin, 2022-12-17 (Update: 2022-12-17)