Теперь Vimeo поддерживает Dolby Vision, один из стандартов HDR ....
Онлайн-сервис Vimeo позволяет редактировать и публиковать видео, причём делает это более качественно, чем YouTube, и пользуется популярностью у более требовательной аудитории. В частности, создателей рекламных роликов, музыкантов и набирающих популярность режиссёров. Очередной шаг в сторону качества был сделан на днях, когда официальный блог компании опубликовал сообщение о свежедобавленной поддержке Dolby Vision.
Здесь стоит отойти в сторону ради краткой справки. Под торговой маркой Dolby предлагается множество технологий для создания и просмотра/прослушивания цифрового материала, но конкретно Vision - это один из стандартов HDR, предполагающий возможность затемнять изображение в видеоряде в тех местах, где должно быть темнее, и добавлять яркость подсветки там, где, наоборот, сейчас находится или происходит что-то яркое.
Сейчас в мире HDR наблюдается нечто, подобное войне между Blu-Ray и HD DVD, что была несколько лет назад. За благосклонность рынка тягаются между собой несколько не слишком-то совместимых друг с другом стандартов. Свою технологию продвигает Samsung, один из главных производителей дисплеев OLED в мире, что-то своё продвигает VESA, и, наконец, Dolby продвигает Vision.
Как уже в заголовке заявляет Vimeo, пользу от новой технологии смогут извлечь не все. Нужно быть обладателем Apple iPhone 8, или более нового, или Apple iPad Pro, но только не самого первого поколения, или выпущенным после 2017 года компьютером/ноутбуком/моноблоком с macOS, или Apple TV 4K. В последнем случае телевизор, к которому присоединена приставка, должен обладать встроенной совместимостью с Dolby Vision.
Итого, владельцы подходящих под требования iPhone теперь смогут записать, отредактировать и опубликовать на Vimeo видео с поддержкой Vision, и оно будет показано владельцам совместимой электроники именно в желаемом виде. Нужно лишь установить правильные настройки. HEVC 10 бит, HLG, Dolby Vision 8.4.
Источник(и)
Cinema-grade video for all: Vimeo supports Dolby Vision for Apple devices - Vimeo, 10 сентября 2021 года