Realme 10 Pro Plus порадует любителей яркого и блестящего

Престижный смартфон Realme десятой серии выйдет через считанные дни - и, похоже, теперь у нас есть его реальные фото

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Только семнадцатого ноября торговая марка Realme представит свой 10 Pro Plus, но его внешность уже подтверждена реальными снимками. За достоверность которых, впрочем, никто (как и обычно в подобных случаях) не ручается.

Про смартфон известно не так много - например, подтверждено использование экрана, правый и левый края которого срезаны, скошены вниз, плавно переходя в тыловую поверхность. Условно, как у Galaxy S9. Предполагается, что эта новинка будет весить меньше всех прямых конкурентов, всего 173 грамма, и это при вполне адекватной ёмкости аккумулятора в 5 ампер-часов. Но главное - внешность, шанс взглянуть на которую представился нам всем ещё до официального релиза. Блестящая, переливчатая тыловая сторона 10 Pro+ навевает волнующие ассоциации с подарочной упаковкой и новогодними игрушками. Сравните приведённую выше фотографию пользователя Twitter с официальным рекламным материалом, приведённым ниже.