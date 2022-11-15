Realme 10 Pro Plus порадует любителей яркого и блестящего

Только семнадцатого ноября торговая марка Realme представит свой 10 Pro Plus, но его внешность уже подтверждена реальными снимками. За достоверность которых, впрочем, никто (как и обычно в подобных случаях) не ручается.
Про смартфон известно не так много - например, подтверждено использование экрана, правый и левый края которого срезаны, скошены вниз, плавно переходя в тыловую поверхность. Условно, как у Galaxy S9. Предполагается, что эта новинка будет весить меньше всех прямых конкурентов, всего 173 грамма, и это при вполне адекватной ёмкости аккумулятора в 5 ампер-часов. Но главное - внешность, шанс взглянуть на которую представился нам всем ещё до официального релиза. Блестящая, переливчатая тыловая сторона 10 Pro+ навевает волнующие ассоциации с подарочной упаковкой и новогодними игрушками. Сравните приведённую выше фотографию пользователя Twitter с официальным рекламным материалом, приведённым ниже.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2180 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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