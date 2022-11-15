Новый планшет Teclast предлагает 8 ГБ оперативной памяти за ₽9400

Планшет можно заказать через AliExpress прямо сейчас. ЗУ, шнур и ключ отсека SIM будут с нетерпением ждать своего нового владельца в той же коробке. Предлагается докупить и защитный чехол, и подходящую клавиатуру.
Главой предприятия работает Kompanio 500 (MT8183), процессор Mediatek, представленный в 2019 году, сделанный на 12-нанометровой литографии. Отметим, здесь и сейчас актуальны 4 нанометра. 8 ГБ встроенной RAM типа LPDDR4x дополнены 128 ГБ памяти UFS 2.1, которую можно пополнить, поставив карту micro-SD.
Тип экрана - IPS, видимо, на 60 герц. Зарядка и передача данных выполняются по USB типоразмера C. Есть 3.5-миллиметровый аналоговый аудиовыход и 8-мегапиксельная основная камера, номинальная ёмкость аккумулятора = 7 ампер-часов. Больше подробностей найдётся на сайте производителя..
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
Автор перевода:Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2180 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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