Новый планшет Teclast предлагает 8 ГБ оперативной памяти за ₽9400

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Планшет можно заказать через AliExpress прямо сейчас. ЗУ, шнур и ключ отсека SIM будут с нетерпением ждать своего нового владельца в той же коробке. Предлагается докупить и защитный чехол, и подходящую клавиатуру.

Главой предприятия работает Kompanio 500 (MT8183), процессор Mediatek, представленный в 2019 году, сделанный на 12-нанометровой литографии. Отметим, здесь и сейчас актуальны 4 нанометра. 8 ГБ встроенной RAM типа LPDDR4x дополнены 128 ГБ памяти UFS 2.1, которую можно пополнить, поставив карту micro-SD.

Тип экрана - IPS, видимо, на 60 герц. Зарядка и передача данных выполняются по USB типоразмера C. Есть 3.5-миллиметровый аналоговый аудиовыход и 8-мегапиксельная основная камера, номинальная ёмкость аккумулятора = 7 ампер-часов. Больше подробностей найдётся на сайте производителя..