Приставка Anbernic RG505 готова выручить тех, кто мечтает об осовремененной PS Vita
RG505, новая игровая приставка, пополнит собой немалый список уже продаваемых товаров похожего вида и назначения от торговой марки Anbernic. Товар предлагается в трёх различных цветовых версиях, светло-серая, морская волна и жёлтая. Весит, по информации производителя, 286 грамм.
- Размеры: 189 (Ш) на 87 (В) на 18 (Г)
Для игр здесь есть привычный набор кнопок, датчики положения в пространстве, и, главное, длинный список типов поддерживаемых файлов.
- Подходят игры для Android, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage
Экран OLED с диагональю 4.95 дюйма, или 12.6 сантиметра, даёт разрешение 960 на 544 точек. Не очень много, зато вполне по силам применённому здесь процессору, Unisoc Tiger T618, с его не самым свежим и не самым мощным графическим процессором серии Mali. Оперативной памяти встроено 4 ГБ, её тип - LPDDR4x. 128 ГБ постоянной памяти eMMC 5.1, такая, как правило, даёт скорости чтения порядка 200...300 МБ/с и записи вдвое меньше, можно расширить при помощи карты micro-SD.
Операционная система - Android 12. Есть встроенные стереодинамики и звуковой разъём 3.5 миллиметра, в дополнение к Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Аккумулятор вмещает 5 ампер-часов, чего, предположительно, хватит на "до 8 часов работы".
Прямо сейчас производитель принимает предварительные заказы, которые начнут исполняться 29 ноября. Цена вопроса: 148 долларов США, или немногим более 9000 российских рублей по актуальному на конец ноября обменному курсу.
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NEW ANBERNIC RG505 - anbernic, дата не указана