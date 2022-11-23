Приставка Anbernic RG505 готова выручить тех, кто мечтает об осовремененной PS Vita

Новая портативная игровая приставка из КНР располагает экраном OLED с диагональю 4.95 дюйма и опер. системой Android 12, весит менее 300 грамм и поддерживает игры от самых разных платформ

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RG505, новая игровая приставка, пополнит собой немалый список уже продаваемых товаров похожего вида и назначения от торговой марки Anbernic. Товар предлагается в трёх различных цветовых версиях, светло-серая, морская волна и жёлтая. Весит, по информации производителя, 286 грамм.

Размеры: 189 (Ш) на 87 (В) на 18 (Г)

Для игр здесь есть привычный набор кнопок, датчики положения в пространстве, и, главное, длинный список типов поддерживаемых файлов.

Подходят игры для Android, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage

Экран OLED с диагональю 4.95 дюйма, или 12.6 сантиметра, даёт разрешение 960 на 544 точек. Не очень много, зато вполне по силам применённому здесь процессору, Unisoc Tiger T618, с его не самым свежим и не самым мощным графическим процессором серии Mali. Оперативной памяти встроено 4 ГБ, её тип - LPDDR4x. 128 ГБ постоянной памяти eMMC 5.1, такая, как правило, даёт скорости чтения порядка 200...300 МБ/с и записи вдвое меньше, можно расширить при помощи карты micro-SD.

Операционная система - Android 12. Есть встроенные стереодинамики и звуковой разъём 3.5 миллиметра, в дополнение к Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Аккумулятор вмещает 5 ампер-часов, чего, предположительно, хватит на "до 8 часов работы".

Прямо сейчас производитель принимает предварительные заказы, которые начнут исполняться 29 ноября. Цена вопроса: 148 долларов США, или немногим более 9000 российских рублей по актуальному на конец ноября обменному курсу.