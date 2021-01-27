Подробности об архитектуре Zen 3 в мобильных процессорах AMD Ryzen 5000: улучшенное кэширование и повышенная энергоэффективность

Как вы помните, после выхода настольных процессоров с архитектурой Zen 2 у AMD ушел целый год на выпуск их мобильных собратьев Renoir. Они очень хорошо показали себя на фоне чипов Intel Comet Lake U- и H-серии, превосходя тех по многоядерной производительности, но в то же время несколько отставали по одноядерной. Кроме того, в прошлом году даже самые продвинутые и дорогие ноутбуки на AMD Renoir были ограничены видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060 - более мощные ускорители производители так и не завезли.

Однако, в новом 2021 году все совершенно иначе.

На этот раз AMD представила мобильные процессоры Ryzen 5000 Cezanne с архитектурой Zen 3 через считанные месяцы после анонса настольных Zen 3 Vermeer. Кроме того, практически сразу же были анонсированы многочисленные модели ноутбуков с новыми процессорами AMD и топовыми видеокартами Nvidia, включая мобильную RTX 3080. Отличные новости!

Мобильные процессоры Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 производятся по 7-нм процессу: площадь кристалла у новых чипов составляет 180 мм2, а количество транзисторов - 10.7 миллиардов. Ранее AMD не сообщала конкретики, но теперь наконец раскрыла все подробности об архитектуре и улучшениях, которые она несет - мы решили собрать все самое важное и интересное в этой статье.

