XMG одними из первых стали указывать TGP видеокарт GeForce RTX 30 в своих ноутбуках

При выборе ноутбука теперь стоит уделять больше внимания такому показателю, как TGP видеокарты. Теперь, когда в Nvidia отказались указывать приставку "Max-Q" в названиях моделей своих видеокарт, охотники за действительно мощными ноутбуками будут вынуждены изучать спецификации в поисках предельного уровня энергопотребления, выставленного производителем. В XMG решили сделать все правильно и теперь указывают данный параметр в характеристиках своих моделей

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Недавно в Nvidia решили отказаться от приставки "Max-Q" в названиях моделей своих мобильных видеокарт RTX 30. По сути, набор всех технологий, присущий ускорителям Max-Q, по-прежнему поддерживается - компания, похоже, решила сократить наименования моделей. Вполне может быть, что в Nvidia действительно хотели упростить жизнь всем, кто пытается вслух произносить названия их видеокарт, но по факту ситуация стала хуже, пусть и в другом плане.

Дело в том, что каждая из мобильных видеокарт GeForce RTX 30 имеет регулируемый уровень энергопотребления, который выставляется производителем ноутбука. Проблема в том, что практически ни один из брендов не указывает этот уровень в характеристиках своих ноутбуков. Ранее уровень TGP для некоторых своих моделей указывали в Asus, но теперь на сцену честных производителей выходит XMG: на официальных страницах новых игровых ноутбуков Pro 15 и Neo 15 указаны уровни TGP их видеокарт, а также заявлена поддержка технологии Dynamic Boost (дополнительные 15 Вт). Все заинтересованные в ноутбуке на базе топовой GeForce RTX 3080 будут знать, что у XMG Neo 15 ее потребление выставлено на уровне 135 Вт и потому она будет существенно обходить такую же RTX 3080 в Neo 15, так как у последней ограничение на уровне 90 Вт. Все честно и прозрачно.

Хотелось бы, чтобы все производители ноутбуков настолько же прозрачно указывали реальные характеристики установленного в их моделях железа, но как показала практика - вряд-ли мы дождемся этих прекрасных времен. Во времена существования Max-Q видеокарт, на коробках и в характеристиках указывались неполные названия моделей, вроде "RTX 2080", а расстраивающая покупателя приставочка "Max-Q" была спрятана либо на официальном сайте в разделе полных спецификаций каждого ноутбука, либо и вовсе нигде не указывалась.