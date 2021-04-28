Опрос: Читатель, как называется твоя сеть Wi-Fi?
В зависимости от размера и расположения жилого помещения, вокруг может быть три сети Wi-Fi или тридцать. Название сети будет видно всем соседям, и не только им, чем можно воспользоваться в разных целях. Увы, чаще всего сети называются предельно утилитарно.
Возможно, наши читатели точно так же, как и мы, развлекаются периодическим выставлением весёлых и необычных названий своей сети? Призываем поделиться с нами! Начнём первыми: Barrio San Pedrito - район сравнительно крупного города San Salvador de Jujuy в Аргентине, и это название при прочтении русскоязычным человеком просто обязано вызвать немножечко веселья.
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@nature_colorado (фоновое изображение)