Notebookcheck
 
 
 
 

Опрос: Читатель, как называется твоя сеть Wi-Fi?

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Ищем идеи, фантазию и смешные истории
Сергей Тарасов,

В зависимости от размера и расположения жилого помещения, вокруг может быть три сети Wi-Fi или тридцать. Название сети будет видно всем соседям, и не только им, чем можно воспользоваться в разных целях. Увы, чаще всего сети называются предельно утилитарно.

Возможно, наши читатели точно так же, как и мы, развлекаются периодическим выставлением весёлых и необычных названий своей сети? Призываем поделиться с нами! Начнём первыми: Barrio San Pedrito - район сравнительно крупного города San Salvador de Jujuy в Аргентине, и это название при прочтении русскоязычным человеком просто обязано вызвать немножечко веселья.

Источник(и)

@nature_colorado (фоновое изображение)

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Сергей Тарасов, 2021-04-28 (Update: 2021-04-28)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1954 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 