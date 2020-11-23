Notebookcheck

Opera продолжает игнорировать настройки, показывая партнёрскую рекламу

Всё чаще производители ПО не принимают мнение пользователя во внимание, поступая по своему усмотрению
Sergey Tarasov,

Разработчики многих браузеров зарабатывают на рекламе, Opera в том числе. Такова норма жизни. Рекламные партнёры спонсируют разработчиков, а те, в свою очередь, дают им некое присутствие на компьютере пользователя. "Присутствие" может выглядеть по-разному, от размещения на стартовой странице ссылок на магазины [так поступают почти все] до регулярно всплывающих предложений, навязывающих сделать то-то и то-то. Современный браузер умеет делать многое, и почти всё - без ведома пользователя. Браузер от Яндекса, например, передаёт своим разработчикам информацию о том, что пользователь делает в других установленных на компьютере браузерах.

Чаще всего навязчивые "дополнительные функции" можно, проведя минут десять в настройках, отключить. Но порой их отключение не приносит эффекта - браузер продолжает вести себя навязчиво. Именно за таким поведением замечен браузер Opera, по крайней мере, в версии для Windows. Игнорируя любые настройки, он регулярно выдаёт партнёрские уведомления от WhatsApp, Aliexpress и не только. Допустимо ли это для программы, которая достаётся в наши руки совершенно бесплатно? Пожалуй, да. Но всё чаще разработчики бесплатных программ и сервисов своими действиями доказывают, что заботы о безопасности личных данных возникают не на пустом месте.

Реклама очередной акции от Aliexpress и компании найдёт всех и всюду (Изображение: Снимок экрана)
Иконка на боковой панели, новый блок на экспресс-панели. Реклама очередной акции от Aliexpress и компании найдёт всех и всюду

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Sergey Tarasov, 2020-11-23 (Update: 2020-11-23)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 