Opera продолжает игнорировать настройки, показывая партнёрскую рекламу

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Разработчики многих браузеров зарабатывают на рекламе, Opera в том числе. Такова норма жизни. Рекламные партнёры спонсируют разработчиков, а те, в свою очередь, дают им некое присутствие на компьютере пользователя. "Присутствие" может выглядеть по-разному, от размещения на стартовой странице ссылок на магазины [так поступают почти все] до регулярно всплывающих предложений, навязывающих сделать то-то и то-то. Современный браузер умеет делать многое, и почти всё - без ведома пользователя. Браузер от Яндекса, например, передаёт своим разработчикам информацию о том, что пользователь делает в других установленных на компьютере браузерах.

Чаще всего навязчивые "дополнительные функции" можно, проведя минут десять в настройках, отключить. Но порой их отключение не приносит эффекта - браузер продолжает вести себя навязчиво. Именно за таким поведением замечен браузер Opera, по крайней мере, в версии для Windows. Игнорируя любые настройки, он регулярно выдаёт партнёрские уведомления от WhatsApp, Aliexpress и не только. Допустимо ли это для программы, которая достаётся в наши руки совершенно бесплатно? Пожалуй, да. Но всё чаще разработчики бесплатных программ и сервисов своими действиями доказывают, что заботы о безопасности личных данных возникают не на пустом месте.