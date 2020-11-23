Есть свободная минута?
Официально в большинстве компьютеров с Windows 10 нет встроенных образцов музыки - в отличие от Windows 7 и Windows XP, заслуживших любовь миллионов.
Но фактически она, музыка, в самой новой версии операционной системы Microsoft всё-таки есть. Файлы можно найти в системной директории Media, в которой, помимо прочего, хранятся всяческие восклицания для системных диалогов и мелодии будильника:
C:\Windows\Media
Открыть три интересующих нас файла, это onestop, town, flourish, поможет Windows Media Player. Он запустится автоматически, спросив только про настройки один раз. Их можно применить стандартные - для программы, запускаемой нечасто, это не критично.
Onestop, town и flourish записаны в формате MIDI. Стандартный плеер Groove Music не имеет встроенного синтезатора MIDI, зато его имеет Media Player. В качестве эксперимента можно попробовать скопировать эти три файла на смартфон с Android или на обычный телефон-звонилку. Везде они будут воспроизводиться по-разному, ведь универсального программного синтезатора MIDI не существует.
Ведь что любопытно. Все три файла (надеемся, читатель уже поставил хотя бы один из них на воспроизведение) присутствовали уже в Windows XP! Знаете другие музыкальные "пасхалки", оставшиеся в Windows 10 со времён предшествующих Windows? Напишите, пожалуйста, в комментариях.