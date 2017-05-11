Обзор ноутбука Lenovo V510-15IKB (7200U, Full-HD)
Маленький аккумулятор, и нет джойстика TrackPoint. Lenovo представляет ещё одну модель, V510-15IKB - тихий 15.6-дюймовый ноутбук для работы. Он недорогой, производительный и неплохо оборудован: процессор Kaby Lake, твердотельный диск, Windows 10 Pro и приличный IPS-экран. Ахиллесовой пятой этой модели является короткое время автономной работы.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Сегодня в нашу лабораторию поступил Lenovo V510-15IKB. Этот 15.6-дюймовый офисный ноутбук по классификации Lenovo относится к категории ноутбуков для бизнеса, но он находится ступенькой ниже классических бизнес-ноутбуков (ThinkPad). Эта модель работает на процессоре семейства Kaby Lake, поэтому в конкурентах недостатка нет. На пятки этому ноутбуку наступают Fujitsu Lifebook A557, Acer Extensa 2520, HP 250 G5 и Dell Vostro 15-5568.
1 | Дизайн и коммуникации
В модели V510-15IKB Lenovo использует чёрный пластиковый корпус, крышка которого покрыта прорезиненным материалом. Аккумулятор находится внутри, а в корпусе не предусмотрено отсеков для обслуживания компонентов (поэтому для доступа к ним нужно разбирать корпус). Сам корпус изготовлен безупречно, но его стабильность оставляет желать лучшего: к примеру, с обеих сторон клавиатуры корпус можно легко деформировать, причём для этого не нужно прилагать особых усилий. Мы считаем, что стоило бы сделать его более прочным.
Зато в плане портов и коммуникаций нет сюрпризов. В ноутбуке есть 4 порта USB Type A (2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1), а также 2 видео выхода. Расположение портов нам не понравилось, потому что они на линии пространства для рук. Если нужны дополнительные, их можно организовать подключением док-станции OneLink+ (аксессуар Lenovo) - соответствующий порт находится слева.
Адаптер карт памяти в V510-15IKB работает медленно: при копировании больших файлов скорость составила всего 27.6 МБ/с, а при перемещении 250 файлов jpg (размером около 5 МБ каждый) она упала до 21.4 МБ/с. Тест проводился с использованием нашей эталонной картой Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II.
В качестве адаптера Wi-Fi используется чип QCA9377 от Qualcomm. Он поддерживает не только обычные стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n, но и быстрый ac. В идеальных условиях (ноутбук рядом с роутером, между ними нет препятствий) скорости передачи были хорошие.
Interfaces
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Fujitsu Lifebook A557
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
121 MB/s ∼100% +465%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
|
68 MB/s ∼56% +218%
|HP 15-ba077ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.2 MB/s ∼22% +27%
|Dell Vostro 15-5568
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25.2 MB/s ∼21% +18%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
|
23.7 MB/s ∼20% +11%
|Acer Extensa 2520-59CD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.7 MB/s ∼19% +6%
|HP 15-ay116ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.2 MB/s ∼18% +4%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
21.4 MB/s ∼18%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Fujitsu Lifebook A557
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
180.5 MB/s ∼100% +554%
|HP 15-ba077ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
38.3 MB/s ∼21% +39%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.6 MB/s ∼15%
|Acer Extensa 2520-59CD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.5 MB/s ∼15% 0%
|HP 15-ay116ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.3 MB/s ∼15% -1%
|Dell Vostro 15-5568
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25.5 MB/s ∼14% -8%
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Wireless-AC 7265
|
675 Мбит ∼100% +95%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
|
347 Мбит ∼51%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
205 Мбит ∼30% -41%
|HP 15-ba077ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
|
43 Мбит ∼6% -88%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Wireless-AC 7265
|
558 Мбит ∼100% +63%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
|
343 Мбит ∼61%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
268 Мбит ∼48% -22%
|HP 15-ba077ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
|
54 Мбит ∼10% -84%
2 | Устройства ввода
В этом ноутбуке Lenovo V510 используется островная клавиатура без подсветки. Ход плоских клавиш довольно короткий, но они чётко нажимаются. Клавиатура немного прогибается при печати (в правой части больше, чем в левой), но на практике это совершенно не мешало. Раскладка клавиатуры нестандартная: клавиша управления курсором "вверх" находится там, где обычно правый Shift - так что на первых порах пользователь может нечаянно нажимать не ту клавишу. Кроме этого, правый Shift очень маленького размера. В целом можно сказать, что у Lenovo получилась очень неплохая клавиатура, но она совершенно точно не дотягивает до уровня клавиатур из серии ThinkPad. В клавиатуре отсутствует джойстик TrackPoint, который незаменим для печатающих вслепую.
Размер тачпада составляет примерно 10 x 5.1 см, чего вполне достаточно для управления жестами. Их можно индивидуально включать или выключать в панели управления тачпадом. Его поверхность гладкая, и пальцы легко скользят; чувствительность даже в углах очень хорошая. Две выделенные кнопки также отличаются коротким, но чётким нажатием.
3 | Дисплей
Матовый 15.6-дюймовый экран модели V510-15IKB обладает родным разрешением 1920x1080 пикселей. Его контраст в 853:1 вполне хороший, а вот яркость (251.9 Кд/м²) могла бы быть получше. Мы обнаружили, что для регулировки яркости используется мерцание ШИМ/PWM на частоте 20,000 Гц (при яркости 90% и ниже). Поскольку частота очень высокая - это не должно вызвать никаких проблем даже для пользователей с чувствительными глазами.
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
IPS, 1920x1080, 15.6
|Fujitsu Lifebook A557
a-Si TFT-LCD , LCM, 1920x1080, 15.6
|Dell Vostro 15-5568
TN LED, 1920x1080, 15.6
|Acer Extensa 2520-59CD
TN LED, 1366x768, 15.6
|HP 250 G5 SP X0N33EA
TN, 1920x1080, 15.6
|Response Times
-52%
-7%
-44%
12%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
39
55
-41%
47.6
-22%
52
-33%
40
-3%
|Response Time Black / White *
30
35
-17%
27.2
9%
31
-3%
22
27%
|PWM Frequency
20000
200
-99%
1000
-95%
|Параметры экрана
21%
-44%
-40%
-48%
|Brightness
252
260
3%
222
-12%
200
-21%
222
-12%
|Brightness Distribution
87
83
-5%
82
-6%
83
-5%
85
-2%
|Уровень чёрного *
0.3
0.22
27%
0.56
-87%
0.43
-43%
0.39
-30%
|Контрастность
853
1305
53%
409
-52%
491
-42%
562
-34%
|Colorchecker DeltaE *
5.4
4.21
22%
10.36
-92%
10.53
-95%
12.67
-135%
|DeltaE для серого *
5.37
2.68
50%
10.9
-103%
11.85
-121%
13.82
-157%
|Гамма
2.58 93%
2.5 96%
2.21 109%
2.25 107%
2.63 91%
|CCT
6795 96%
6066 107%
10084 64%
13758 47%
15633 42%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
37
40
8%
37.69
2%
39
5%
35
-5%
|Color Space (Percent of sRGB)
58
63
9%
57.92
0%
61
5%
55
-5%
|Среднее значение
-16% / 1%
-26% / -36%
-42% / -41%
-18% / -36%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|20000 Hz
|90 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 20000 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 20000 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1743 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Данная матрица отличалась неплохой точностью отображения цветов. Отклонение DeltaE-2000 составило 5.4 (идеальным считается значение меньше 3). Синеватости также не отмечено.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|30 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 19 ms стадия 1
|↘ 11 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 69% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|39 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 37% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
Матрица V510-15IKB сделана по технологии IPS, поэтому отличается отличными углами обзора, и на неё можно смотреть из любых углов. На открытом воздухе ноутбуком можно комфортно пользоваться только в не очень яркий день.
4 | Производительность
Модель Lenovo V510-15IKB является 15.6-дюймовым офисным ноутбуком, который предназначен в первую очередь для деловых людей. Из функций безопасности есть поддержка TPM 2.0, сканер отпечатков и порт для док-станции. Наша тестовая конфигурация стоила около 650 евро, но существуют и альтернативные варианты (минимальный - 480 евро).
Процессор
Наш ноутбук работает на двухъядерном процессоре Core i5-7200U (Kaby Lake). Это низковольтная (ULV) модель с нормой тепловыделения 15 Вт, которая подходит для большого спектра приложений. Базовая частота составляет 2.5 ГГц, а Turbo 3.1 ГГц (для обоих ядер), причём турбо-режим работает и при питании от аккумулятора.
Мы протестировали работу процессора в турбо-режиме, зациклив тест Cinebench R15 в течение 30 минут. Во втором цикле производительность немного падает, после чего держится стабильно на одном уровне.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
|
131 Points ∼59% +1%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
130 Points ∼58%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58% -1%
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58% -1%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
122 Points ∼55% -6%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼52% -11%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
|
87 Points ∼39% -33%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
80 Points ∼36% -38%
|CPU Multi 64Bit
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
|
332 Points ∼18% +2%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
326 Points ∼18%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
325 Points ∼17% 0%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U
|
319 Points ∼17% -2%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
|
312 Points ∼17% -4%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel Core i5-6200U
|
288 Points ∼15% -12%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
|
261 Points ∼14% -20%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
222 Points ∼12% -32%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
|
5011 Points ∼66% 0%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
5010 Points ∼66%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
4991 Points ∼65% 0%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
|
4841 Points ∼63% -3%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
|
3505 Points ∼46% -30%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
2596 Points ∼34% -48%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
11363 Points ∼28%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
11342 Points ∼28% 0%
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
|
11009 Points ∼27% -3%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
|
10908 Points ∼27% -4%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
|
9080 Points ∼22% -20%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
7188 Points ∼18% -37%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
6887 Points ∼22%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
6488 Points ∼21% -6%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
|
6179 Points ∼20% -10%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
5371 Points ∼17% -22%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
|
5144 Points ∼17% -25%
|32 Bit Single-Core Score
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
3185 Points ∼68%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
2907 Points ∼62% -9%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
|
2823 Points ∼61% -11%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
|
2228 Points ∼48% -30%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
2062 Points ∼44% -35%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
7433 Points ∼28%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
6825 Points ∼26% -8%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
4899 Points ∼18% -34%
|64 Bit Single-Core Score
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
3827 Points ∼70%
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
|
3672 Points ∼67% -4%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
|
2158 Points ∼39% -44%
|Geekbench 4.1
|64 Bit Multi-Core Score
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
7767 Points ∼70%
|64 Bit Single-Core Score
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
|
3922 Points ∼89%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
221.46 Points ∼1% +1%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U (Edge 40)
|
218.26 Points ∼1%
|Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U (Edge 25.10586.0.0)
|
218 Points ∼1% 0%
|Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U (Edge 38.14393.0.0)
|
203.94 Points ∼1% -7%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel Core i5-6200U
|
160.64 Points ∼1% -26%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U (Edge 38)
|
151.94 Points ∼1% -30%
|HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P (Edge 38)
|
134 Points ∼1% -39%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U (IE 11)
|
127.82 Points ∼1% -41%
Общая производительность системы
Операционная система работает быстро и без каких-либо проблем. В тесте PC Mark 8 был достигнут хороший результат, что подтверждает высокую производительность системы в повседневной работе. Производительности более чем достаточно и для офисных приложений, и для интернета. Компоненты данного ноутбука не заменяемы, поэтому производительность системы в будущем увеличить не удастся.
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3692 баллов
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|
3692 Points ∼62%
|Fujitsu Lifebook A557
HD Graphics 620, 7200U, Samsung MZ7TN512HDHP-00000
|
3556 Points ∼60% -4%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
Radeon R5 M330, 6500U, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
3509 Points ∼59% -5%
|Dell Vostro 15-5568
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|
3331 Points ∼56% -10%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
HD Graphics 520, 6200U, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
3317 Points ∼56% -10%
|HP 15-ay116ng
HD Graphics 620, 7200U, Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|
3315 Points ∼55% -10%
|Acer Extensa 2520-59CD
HD Graphics 520, 6200U, Toshiba MQ01ABF050
|
2834 Points ∼47% -23%
|HP 15-ba077ng
Radeon R7 (Bristol Ridge), A12-9700P, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|
2777 Points ∼46% -25%
Хранение данных
В качестве основного диска используется твердотельный диск Samsung (M.2 2280) ёмкостью 256 ГБ. Из них пользователю доступно примерно 170 ГБ на диске (C:) и ещё 22 ГБ (из примерно 25 ГБ) на разделе Lenovo Partition (D:), где хранятся драйверы и установочные файлы, а остальное пространство занято файлами установки Windows installation и разделом восстановления. Скорости твердотельного диска хорошие.
В дополнение к этому в ноутбуке есть свободный отсек, в который можно установить 2.5-дюймовый SATA диск (там уже есть каркас для него). Так что в данный ноутбук можно добавить дополнительный жёсткий или твердотельный диск.
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|Fujitsu Lifebook A557
Samsung MZ7TN512HDHP-00000
|Dell Vostro 15-5568
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|Acer Extensa 2520-59CD
Toshiba MQ01ABF050
|HP 250 G5 SP X0N33EA
SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
|HP 15-ay116ng
Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|CrystalDiskMark 3.0
-3%
-14%
-92%
-26%
-5%
|Write 4k QD32
253
250.6
-1%
229.4
-9%
0.769
-100%
228.5
-10%
243.6
-4%
|Read 4k QD32
361.6
277.6
-23%
296
-18%
0.675
-100%
141.3
-61%
370.9
3%
|Write 4k
108.1
92.07
-15%
55.97
-48%
0.782
-99%
88.01
-19%
95.68
-11%
|Read 4k
39.51
36.98
-6%
29.02
-27%
0.375
-99%
20.99
-47%
34.91
-12%
|Write 512
307.7
413.6
34%
368.5
20%
38.3
-88%
289.4
-6%
294.9
-4%
|Read 512
414.8
393.6
-5%
363.4
-12%
33
-92%
321.2
-23%
413.8
0%
|Write Seq
511.1
503.3
-2%
466.8
-9%
95.72
-81%
322.1
-37%
483.9
-5%
|Read Seq
531.5
503.6
-5%
497.8
-6%
104.7
-80%
508.9
-4%
500.8
-6%
Видеоадаптер
В данном ноутбуке используется встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620. Он поддерживает DirectX 12 и работает на частоте 1000 МГц. Результаты теста 3D Mark вполне нормальные для этой модели, чему способствует работа памяти в двухканальном режиме, что обеспечивает максимально возможную производительность.
|3DMark 11 Performance
|1653 баллов
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|HP 15-ba077ng
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge), AMD A12-9700P
|
1856 Points ∼4% +24%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
AMD Radeon R5 M330, Intel Core i7-6500U
|
1756 Points ∼3% +17%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1500 Points ∼3%
|Fujitsu Lifebook A557
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1433 Points ∼3% -4%
|HP 15-ay116ng
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1394 Points ∼3% -7%
|Dell Vostro 15-5568
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1384 Points ∼3% -8%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1257 Points ∼2% -16%
|Acer Extensa 2520-59CD
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1162 Points ∼2% -23%
Игры
Уровень производительности V510-15IKB позволяет играть в немалое количество игр - но только на низких разрешениях, и при низких настройках. Это вдвойне верно для ресурсоёмких игр. О прожорливых играх вроде Mass Effect Andromeda лучше даже не мечтать.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|47.6
|27.7
|23
|7.8
|fps
|Ghost Recon Wildlands (2017)
|13.2
|6.1
|fps
5 | Нагрев и шум
Шум
Ноутбук V510-15IKB довольно тихий. Во время простоя вентилятор охлаждения часто не работает и ноутбук становится полностью тихим. Под нагрузкой вентилятор включается, но шум такой слабый, что его едва слышно. Во время стресс-теста максимальный уровень шума поднялся до 33.9 дБ.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.2 / 30.2 / 32 дб
|Шум от DVD-привода
|
|38.3 / дб
|Нагрузка
|
|34.7 / 33.9 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.2 dB(A)
Нагрев
Этот 15.6-дюймовый ноутбук работал одинаково как от сети, так и в автономном режиме. Нагрузочный тест (Prime95 и FurMark работают одновременно на протяжении 1 часа) приводят к работе процессора на частоте 2.5 ГГц в течение 1 минуты, после чего она снижается до 1.4 ГГц, и держится на этом уровне. При этом видеоадаптер работает в диапазоне частот от 750 до 850 МГц. При этом нагрев не очень высокий: намного меньше 40 С в течение всего нагрузочного теста.
Снижение производительности в таком режиме не должно беспокоить: в повседневной работе процессор не использует турбо-режим, поэтому на обычную работу это повлиять не должно.
6 | Акустическая система
Стерео динамики ноутбука V510-15IKB расположены в нижней части. Они выдают немного металлический звук, который неприятно слушать долгое время. Рекомендуется использовать наушники или внешнюю стереосистему.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
(-) | невысокий уровень макс. громкости (71 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (11.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 6% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 93% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
7 | Энергопотребление и автономная работа
В режиме простоя мы замерили потребление 9.7 Вт, что является средним значением. В стресс-тесте энергопотребление выросло до 38.4 Вт в течение первой минуты, а затем снизилось до 28.9 Вт, поскольку процессор снизил тактовую частоту.
Номинал комплектного блока питания составляет 45 Вт.
|Выкл.
|0.65 / 0.81 Вт
|Ожидание
| 4 / 9.6 / 9.7 Вт
|Нагрузка
|
27.7 / 38.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
Время автономной работы
Наш реалистичный тес чтения веб-сайтов по Wi-Fi эмулирует работу с интернетом в реальной жизни. При этом используется план электропитания "Сбалансированный", отключаются функции энергосбережения, а яркость экрана устанавливается примерно в 150 Кд/м². В таком режиме ноутбуку V510-15IKB удалось проработать весьма недолго, всего 3 часа 45 минут. От 15.6-дюймового ноутбука ожидаешь по меньшей мере 5 или 6 часов работы. Такой низкий результат вызван аккумулятором маленького номинала, всего в 32 Вт⋅ч.
На веб-сайте Lenovo указано, что в V510-15IKB можно установить дополнительный аккумулятор (вместо дисковода оптических дисков) - и это же сказано в сервис-мануале. Тем не менее, в нашей тестовой конфигурации такая возможность отсутствовала, поскольку порта для второго аккумулятора не оказалось.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 40)
|3час. 45мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|Fujitsu Lifebook A557
7200U, HD Graphics 620, 49 Вт⋅ч (Edge 38.14393.0.0)
|
525 min ∼44% +133%
|HP 15-ay116ng
7200U, HD Graphics 620, 41 Вт⋅ч (Edge 38)
|
412 min ∼34% +83%
|Dell Vostro 15-5568
7200U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
|
357 min ∼30% +59%
|HP 250 G5 SP X0N33EA
6200U, HD Graphics 520, 41 Вт⋅ч
|
347 min ∼29% +54%
|Acer Extensa 2520-59CD
6200U, HD Graphics 520, 37 Вт⋅ч (Edge 38)
|
315 min ∼26% +40%
|HP 15-ba077ng
A12-9700P, Radeon R7 (Bristol Ridge), 41 Вт⋅ч (Edge 38)
|
296 min ∼25% +32%
|Lenovo E51-80 80QB0008GE
6500U, Radeon R5 M330, 31 Вт⋅ч (IE 11)
|
279 min ∼23% +24%
|Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
7200U, HD Graphics 620, 32 Вт⋅ч (Edge 40)
|
225 min ∼19%
За
Против
Вердикт
Модель V510-15IKB является простым 15.6-дюймовым бизнес-ноутбуком от Lenovo. Он стоит даже меньше, чем модели серии ThinkPad E. Производительности процессора Kaby Lake Core i5 хватает для всех обычных областей применений; ноутбук едва нагревается и работает очень тихо (или вообще бесшумно).
Твердотельный диск гарантирует быструю работу системы. При необходимости его можно заменить на другой, но для этого нужно будет открыть корпус, в котором не предусмотрено отсека для обслуживания компонентов. Покупателям этого ноутбука повезло: в него Lenovo установила неплохую IPS-матрицу Full HD с широкими углами обзора, хорошим контрастом и антибликовым матовым покрытием (единственным её минусом является невысокая максимальная яркость). Клавиатура довольно хорошая и подойдёт даже для неутомимых писателей.
Самым слабым местом этого ноутбука является маленькое время автономной работы, а также более простая клавиатура без джойстика TrackPoint, который незаменим для печатающих вслепую.
В нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi этот ноутбук показал очень низкий результат (в этом виноват аккумулятор небольшой ёмкости: 32 Вт⋅ч). По этой причине он не очень подходит для мобильной работы, и скорее годится в качестве настольной системы.
Расстраивает, что в этой модели нет современного порта USB Type-C: ноутбуки 2017-го года должны быть оборудованы уже по меньшей мере одним. Пользователям, которым требуется больше портов, могут докупить док-станцию Lenovo OneLink+, для которой есть собственный порт.
В качестве операционной системы используется Windows 10 Pro, что увеличивает цену ноутбука. Для экономных пользователей может быть интересна конфигурация 80WQ005CGE. По большому счёту, это ноутбук той же конфигурации, что и в нашем обзоре, но с жёстким диском 1 ТБ вместо твердотельного, и без Windows. Такая конфигурация стоит 480 евро. Если добавить твердотельный диск 256 ГБ и б/у лицензию Windows 7 Pro, то общая цена будет ниже 600 евро. Кроме того, бесплатное обновление Windows 7 до Windows 10 до сих пор доступно.
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE - 19/04/2017 v6
Sascha Mölck