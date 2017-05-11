Обзор ноутбука Lenovo V510-15IKB (7200U, Full-HD)

1 | Дизайн и коммуникации

В модели V510-15IKB Lenovo использует чёрный пластиковый корпус, крышка которого покрыта прорезиненным материалом. Аккумулятор находится внутри, а в корпусе не предусмотрено отсеков для обслуживания компонентов (поэтому для доступа к ним нужно разбирать корпус). Сам корпус изготовлен безупречно, но его стабильность оставляет желать лучшего: к примеру, с обеих сторон клавиатуры корпус можно легко деформировать, причём для этого не нужно прилагать особых усилий. Мы считаем, что стоило бы сделать его более прочным.

Зато в плане портов и коммуникаций нет сюрпризов. В ноутбуке есть 4 порта USB Type A (2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1), а также 2 видео выхода. Расположение портов нам не понравилось, потому что они на линии пространства для рук. Если нужны дополнительные, их можно организовать подключением док-станции OneLink+ (аксессуар Lenovo) - соответствующий порт находится слева.

Адаптер карт памяти в V510-15IKB работает медленно: при копировании больших файлов скорость составила всего 27.6 МБ/с, а при перемещении 250 файлов jpg (размером около 5 МБ каждый) она упала до 21.4 МБ/с. Тест проводился с использованием нашей эталонной картой Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II.