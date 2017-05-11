Notebookcheck

Обзор ноутбука Lenovo V510-15IKB (7200U, Full-HD)

Sascha Mölck (перевод - Andrei Manzhov), 11/05/2017

Маленький аккумулятор, и нет джойстика TrackPoint. Lenovo представляет ещё одну модель, V510-15IKB - тихий 15.6-дюймовый ноутбук для работы. Он недорогой, производительный и неплохо оборудован: процессор Kaby Lake, твердотельный диск, Windows 10 Pro и приличный IPS-экран. Ахиллесовой пятой этой модели является короткое время автономной работы.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Сегодня в нашу лабораторию поступил Lenovo V510-15IKB. Этот 15.6-дюймовый офисный ноутбук по классификации Lenovo относится к категории ноутбуков для бизнеса, но он находится ступенькой ниже классических бизнес-ноутбуков (ThinkPad). Эта модель работает на процессоре семейства Kaby Lake, поэтому в конкурентах недостатка нет. На пятки этому ноутбуку наступают Fujitsu Lifebook A557, Acer Extensa 2520, HP 250 G5 и Dell Vostro 15-5568.

Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Процессор
Intel Core i5-7200U 2.5 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 620, Ядро: 300-1000 МГц, двуканальная, 21.20.16.4627
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4-2400, двуканальная, 1 слот оперативной памяти (занят), 4 ГБ припаяно
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, LG Philips LP156WF6-SPK3, IPS, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel Kaby Lake-U Premium PCH
Хранение данных
Samsung CM871a MZNTY256HDHP, 256 Гбайт 
, Твердотельный диск M.2 2280, свободный отсек для дисков SATA, 180 Гбайт свободно
Звуковая плата
Realtek ALC236 @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audiocontroller
Интерфейсы
2 USB 2.0, 2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, 1 порт док-станции, Аудиоразъёмы: 3.5-мм комбинированный аудиопорт, картридер: SD/​SDHC/​SDXC/​MMC, 1 сканер подушечки пальца, TPM 2.0
Коммуникации
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1
Оптический привод
Slimtype DVD A DA8AESH
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 22.9 x 380 x 262
Аккумулятор
32 Вт⋅ч литий-ион., 4 ячейки, Автономная работа (сведения производителя): 6 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD
Дополнительно
акустическая система: стерео, клавиатура: островная, подсветка клавиатуры: нет, Cyberlink Power2Go 8, Cyberlink PowerDVD 14, MS Office 365 (пробная версия), 12 мес. гарантии в Европе
Вес
2 Кг, адаптер питания: 302 г
Стоимость
700 Euro
Ссылки
Lenovo - сайт производителя

 

1 | Дизайн и коммуникации

В модели V510-15IKB Lenovo использует чёрный пластиковый корпус, крышка которого покрыта прорезиненным материалом. Аккумулятор находится внутри, а в корпусе не предусмотрено отсеков для обслуживания компонентов (поэтому для доступа к ним нужно разбирать корпус). Сам корпус изготовлен безупречно, но его стабильность оставляет желать лучшего: к примеру, с обеих сторон клавиатуры корпус можно легко деформировать, причём для этого не нужно прилагать особых усилий. Мы считаем, что стоило бы сделать его более прочным.

Зато в плане портов и коммуникаций нет сюрпризов. В ноутбуке есть 4 порта USB Type A (2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1), а также 2 видео выхода. Расположение портов нам не понравилось, потому что они на линии пространства для рук. Если нужны дополнительные, их можно организовать подключением док-станции OneLink+ (аксессуар Lenovo) - соответствующий порт находится слева. 

Адаптер карт памяти в V510-15IKB работает медленно: при копировании больших файлов скорость составила всего 27.6 МБ/с, а при перемещении 250 файлов jpg (размером около 5 МБ каждый) она упала до 21.4 МБ/с. Тест проводился с использованием нашей эталонной картой Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II.

В качестве адаптера Wi-Fi используется чип QCA9377 от Qualcomm. Он поддерживает не только обычные стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n, но и быстрый ac. В идеальных условиях (ноутбук рядом с роутером, между ними нет препятствий) скорости передачи были хорошие.

Interfaces

слева: замок, порт док-станции, VGA, Gigabit Ethernet, HDMI, 2x USB 3.1 Gen 1 (Type A)
слева: замок, порт док-станции, VGA, Gigabit Ethernet, HDMI, 2x USB 3.1 Gen 1 (Type A)
справа: 3.5-мм аудиопорт, 2x USB 2.0 (Type A), дисковод DVD (с записью), вход питания
справа: 3.5-мм аудиопорт, 2x USB 2.0 (Type A), дисковод DVD (с записью), вход питания
спереди: адаптер карт SD
спереди: адаптер карт SD
SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Fujitsu Lifebook A557
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
121 MB/s ∼100% +465%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
68 MB/s ∼56% +218%
HP 15-ba077ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.2 MB/s ∼22% +27%
Dell Vostro 15-5568
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
25.2 MB/s ∼21% +18%
HP 250 G5 SP X0N33EA
23.7 MB/s ∼20% +11%
Acer Extensa 2520-59CD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
22.7 MB/s ∼19% +6%
HP 15-ay116ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
22.2 MB/s ∼18% +4%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
21.4 MB/s ∼18%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Fujitsu Lifebook A557
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
180.5 MB/s ∼100% +554%
HP 15-ba077ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
38.3 MB/s ∼21% +39%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.6 MB/s ∼15%
Acer Extensa 2520-59CD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.5 MB/s ∼15% 0%
HP 15-ay116ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.3 MB/s ∼15% -1%
Dell Vostro 15-5568
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
25.5 MB/s ∼14% -8%
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Fujitsu Lifebook A557
Intel Wireless-AC 7265
675 Мбит ∼100% +95%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
347 Мбит ∼51%
Dell Vostro 15-5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
205 Мбит ∼30% -41%
HP 15-ba077ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
43 Мбит ∼6% -88%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Fujitsu Lifebook A557
Intel Wireless-AC 7265
558 Мбит ∼100% +63%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
343 Мбит ∼61%
Dell Vostro 15-5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
268 Мбит ∼48% -22%
HP 15-ba077ng
Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (I210-T1)
54 Мбит ∼10% -84%

2 | Устройства ввода

В этом ноутбуке Lenovo V510 используется островная клавиатура без подсветки. Ход плоских клавиш довольно короткий, но они чётко нажимаются. Клавиатура немного прогибается при печати (в правой части больше, чем в левой), но на практике это совершенно не мешало. Раскладка клавиатуры нестандартная: клавиша управления курсором "вверх" находится там, где обычно правый Shift - так что на первых порах пользователь может нечаянно нажимать не ту клавишу. Кроме этого, правый Shift очень маленького размера. В целом можно сказать, что у Lenovo получилась очень неплохая клавиатура, но она совершенно точно не дотягивает до уровня клавиатур из серии ThinkPad. В клавиатуре отсутствует джойстик TrackPoint, который незаменим для печатающих вслепую.

Размер тачпада составляет примерно 10 x 5.1 см, чего вполне достаточно для управления жестами. Их можно индивидуально включать или выключать в панели управления тачпадом. Его поверхность гладкая, и пальцы легко скользят; чувствительность даже в углах очень хорошая. Две выделенные кнопки также отличаются коротким, но чётким нажатием.

Input devices
Input devices

3 | Дисплей

Массив пикселей
Массив пикселей

Матовый 15.6-дюймовый экран модели V510-15IKB обладает родным разрешением 1920x1080 пикселей. Его контраст в 853:1 вполне хороший, а вот яркость (251.9 Кд/м²) могла бы быть получше. Мы обнаружили, что для регулировки яркости используется мерцание ШИМ/PWM на частоте 20,000 Гц (при яркости 90% и ниже). Поскольку частота очень высокая - это не должно вызвать никаких проблем даже для пользователей с чувствительными глазами. 

239
cd/m²		258
cd/m²		240
cd/m²
236
cd/m²		256
cd/m²		251
cd/m²
259
cd/m²		271
cd/m²		257
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 271 cd/m² В среднем: 251.9 cd/m² Minimum: 5 cd/m²
Равномерность подсветки: 87 %
От батареи: 262 cd/m²
Контрастность: 853:1 (Уровень чёрного: 0.3 cd/m²)
ΔE Color 5.4 | - Ø
ΔE Greyscale 5.37 | - Ø
58% sRGB (Argyll) 37% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.58
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
IPS, 1920x1080, 15.6		Fujitsu Lifebook A557
a-Si TFT-LCD , LCM, 1920x1080, 15.6		Dell Vostro 15-5568
TN LED, 1920x1080, 15.6		Acer Extensa 2520-59CD
TN LED, 1366x768, 15.6		HP 250 G5 SP X0N33EA
TN, 1920x1080, 15.6
Response Times
-52%
-7%
-44%
12%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
39
55
-41%
47.6
-22%
52
-33%
40
-3%
Response Time Black / White *
30
35
-17%
27.2
9%
31
-3%
22
27%
PWM Frequency
20000
200
-99%
1000
-95%
Параметры экрана
21%
-44%
-40%
-48%
Brightness
252
260
3%
222
-12%
200
-21%
222
-12%
Brightness Distribution
87
83
-5%
82
-6%
83
-5%
85
-2%
Уровень чёрного *
0.3
0.22
27%
0.56
-87%
0.43
-43%
0.39
-30%
Контрастность
853
1305
53%
409
-52%
491
-42%
562
-34%
Colorchecker DeltaE *
5.4
4.21
22%
10.36
-92%
10.53
-95%
12.67
-135%
DeltaE для серого *
5.37
2.68
50%
10.9
-103%
11.85
-121%
13.82
-157%
Гамма
2.58 93%
2.5 96%
2.21 109%
2.25 107%
2.63 91%
CCT
6795 96%
6066 107%
10084 64%
13758 47%
15633 42%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
37
40
8%
37.69
2%
39
5%
35
-5%
Color Space (Percent of sRGB)
58
63
9%
57.92
0%
61
5%
55
-5%
Среднее значение
-16% / 1%
-26% / -36%
-42% / -41%
-18% / -36%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 20000 Hz90 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 20000 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 20000 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1743 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Данная матрица отличалась неплохой точностью отображения цветов. Отклонение DeltaE-2000 составило 5.4 (идеальным считается значение меньше 3). Синеватости также не отмечено.

CalMAN - Color Checker
CalMAN - Color Checker
CalMAN - оттенки серого
CalMAN - оттенки серого
CalMAN - насыщенность
CalMAN - насыщенность

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
30 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 19 ms стадия 1
↘ 11 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 69% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
39 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 20 ms стадия 1
↘ 19 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 37% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)

Матрица V510-15IKB сделана по технологии IPS, поэтому отличается отличными углами обзора, и на неё можно смотреть из любых углов. На открытом воздухе ноутбуком можно комфортно пользоваться только в не очень яркий день.

На открытом воздухе (в облачный день)
На открытом воздухе (в облачный день)

4 | Производительность

Модель Lenovo V510-15IKB является 15.6-дюймовым офисным ноутбуком, который предназначен в первую очередь для деловых людей. Из функций безопасности есть поддержка TPM 2.0, сканер отпечатков и порт для док-станции. Наша тестовая конфигурация стоила около 650 евро, но существуют и альтернативные варианты (минимальный - 480 евро).

Процессор

Наш ноутбук работает на двухъядерном процессоре Core i5-7200U (Kaby Lake). Это низковольтная (ULV) модель с нормой тепловыделения 15 Вт, которая подходит для большого спектра приложений. Базовая частота составляет 2.5 ГГц, а Turbo 3.1 ГГц (для обоих ядер), причём турбо-режим работает и при питании от аккумулятора.

Мы протестировали работу процессора в турбо-режиме, зациклив тест Cinebench R15 в течение 30 минут. Во втором цикле производительность немного падает, после чего держится стабильно на одном уровне.

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Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
5010
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
11363
Cinebench R10 Shading 32Bit
8710
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
130 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
326 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
43.19 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.7 %
?
Cinebench R15 | Cinebench R10 | Geekbench 3 | Geekbench 4.0 | Geekbench 4.1 | JetStream 1.1
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
131 Points ∼59% +1%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
130 Points ∼58%
Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U
129 Points ∼58% -1%
Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
129 Points ∼58% -1%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
122 Points ∼55% -6%
HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel Core i5-6200U
116 Points ∼52% -11%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
87 Points ∼39% -33%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
80 Points ∼36% -38%
CPU Multi 64Bit
Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
332 Points ∼18% +2%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
326 Points ∼18%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
325 Points ∼17% 0%
Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U
319 Points ∼17% -2%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
312 Points ∼17% -4%
HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel Core i5-6200U
288 Points ∼15% -12%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
261 Points ∼14% -20%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
222 Points ∼12% -32%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
5011 Points ∼66% 0%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
5010 Points ∼66%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
4991 Points ∼65% 0%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
4841 Points ∼63% -3%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
3505 Points ∼46% -30%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
2596 Points ∼34% -48%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
11363 Points ∼28%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
11342 Points ∼28% 0%
Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U
11009 Points ∼27% -3%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
10908 Points ∼27% -4%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
9080 Points ∼22% -20%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
7188 Points ∼18% -37%
Geekbench 3
32 Bit Multi-Core Score
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
6887 Points ∼22%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
6488 Points ∼21% -6%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
6179 Points ∼20% -10%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
5371 Points ∼17% -22%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
5144 Points ∼17% -25%
32 Bit Single-Core Score
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
3185 Points ∼68%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
2907 Points ∼62% -9%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U
2823 Points ∼61% -11%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U
2228 Points ∼48% -30%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
2062 Points ∼44% -35%
Geekbench 4.0
64 Bit Multi-Core Score
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
7433 Points ∼28%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
6825 Points ∼26% -8%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
4899 Points ∼18% -34%
64 Bit Single-Core Score
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
3827 Points ∼70%
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U
3672 Points ∼67% -4%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P
2158 Points ∼39% -44%
Geekbench 4.1
64 Bit Multi-Core Score
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
7767 Points ∼70%
64 Bit Single-Core Score
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U
3922 Points ∼89%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
HP 15-ay116ng
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
221.46 Points ∼1% +1%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel Core i5-7200U (Edge 40)
218.26 Points ∼1%
Dell Vostro 15-5568
Intel Core i5-7200U (Edge 25.10586.0.0)
218 Points ∼1% 0%
Fujitsu Lifebook A557
Intel Core i5-7200U (Edge 38.14393.0.0)
203.94 Points ∼1% -7%
HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel Core i5-6200U
160.64 Points ∼1% -26%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel Core i5-6200U (Edge 38)
151.94 Points ∼1% -30%
HP 15-ba077ng
AMD A12-9700P (Edge 38)
134 Points ∼1% -39%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Intel Core i7-6500U (IE 11)
127.82 Points ∼1% -41%

Общая производительность системы

Операционная система работает быстро и без каких-либо проблем. В тесте PC Mark 8 был достигнут хороший результат, что подтверждает высокую производительность системы в повседневной работе. Производительности более чем достаточно и для офисных приложений, и для интернета. Компоненты данного ноутбука не заменяемы, поэтому производительность системы в будущем увеличить не удастся.

PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3692 баллов
?
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung CM871a MZNTY256HDHP
3692 Points ∼62%
Fujitsu Lifebook A557
HD Graphics 620, 7200U, Samsung MZ7TN512HDHP-00000
3556 Points ∼60% -4%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
Radeon R5 M330, 6500U, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
3509 Points ∼59% -5%
Dell Vostro 15-5568
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
3331 Points ∼56% -10%
HP 250 G5 SP X0N33EA
HD Graphics 520, 6200U, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
3317 Points ∼56% -10%
HP 15-ay116ng
HD Graphics 620, 7200U, Samsung CM871a MZNTY256HDHP
3315 Points ∼55% -10%
Acer Extensa 2520-59CD
HD Graphics 520, 6200U, Toshiba MQ01ABF050
2834 Points ∼47% -23%
HP 15-ba077ng
Radeon R7 (Bristol Ridge), A12-9700P, SanDisk Z400s SD8SNAT-256G
2777 Points ∼46% -25%

Хранение данных

В качестве основного диска используется твердотельный диск Samsung (M.2 2280) ёмкостью 256 ГБ. Из них пользователю доступно примерно 170 ГБ на диске (C:) и ещё 22 ГБ (из примерно 25 ГБ) на разделе Lenovo Partition (D:), где хранятся драйверы и установочные файлы, а остальное пространство занято файлами установки Windows installation и разделом восстановления. Скорости твердотельного диска хорошие.  

В дополнение к этому в ноутбуке есть свободный отсек, в который можно установить 2.5-дюймовый SATA диск (там уже есть каркас для него). Так что в данный ноутбук можно добавить дополнительный жёсткий или твердотельный диск.

Твердотельный диск
Твердотельный диск
Можно добавить 2.5-дюймовый диск (при необходимости)
Можно добавить 2.5-дюймовый диск (при необходимости)
hddimg
Samsung CM871a MZNTY256HDHP
Sequential Read: 531.5 MB/s
Sequential Write: 511.1 MB/s
512K Read: 414.8 MB/s
512K Write: 307.7 MB/s
4K Read: 39.51 MB/s
4K Write: 108.1 MB/s
4K QD32 Read: 361.6 MB/s
4K QD32 Write: 253 MB/s
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Samsung CM871a MZNTY256HDHP		Fujitsu Lifebook A557
Samsung MZ7TN512HDHP-00000		Dell Vostro 15-5568
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)		Acer Extensa 2520-59CD
Toshiba MQ01ABF050		HP 250 G5 SP X0N33EA
SanDisk Z400s SD8SNAT-256G		HP 15-ay116ng
Samsung CM871a MZNTY256HDHP
CrystalDiskMark 3.0
-3%
-14%
-92%
-26%
-5%
Write 4k QD32
253
250.6
-1%
229.4
-9%
0.769
-100%
228.5
-10%
243.6
-4%
Read 4k QD32
361.6
277.6
-23%
296
-18%
0.675
-100%
141.3
-61%
370.9
3%
Write 4k
108.1
92.07
-15%
55.97
-48%
0.782
-99%
88.01
-19%
95.68
-11%
Read 4k
39.51
36.98
-6%
29.02
-27%
0.375
-99%
20.99
-47%
34.91
-12%
Write 512
307.7
413.6
34%
368.5
20%
38.3
-88%
289.4
-6%
294.9
-4%
Read 512
414.8
393.6
-5%
363.4
-12%
33
-92%
321.2
-23%
413.8
0%
Write Seq
511.1
503.3
-2%
466.8
-9%
95.72
-81%
322.1
-37%
483.9
-5%
Read Seq
531.5
503.6
-5%
497.8
-6%
104.7
-80%
508.9
-4%
500.8
-6%

Видеоадаптер

В данном ноутбуке используется встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620. Он поддерживает DirectX 12 и работает на частоте 1000 МГц. Результаты теста 3D Mark вполне нормальные для этой модели, чему способствует работа памяти в двухканальном режиме, что обеспечивает максимально возможную производительность.

3DMark 11 Performance
1653 баллов
?
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
HP 15-ba077ng
AMD Radeon R7 (Bristol Ridge), AMD A12-9700P
1856 Points ∼4% +24%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
AMD Radeon R5 M330, Intel Core i7-6500U
1756 Points ∼3% +17%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1500 Points ∼3%
Fujitsu Lifebook A557
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1433 Points ∼3% -4%
HP 15-ay116ng
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1394 Points ∼3% -7%
Dell Vostro 15-5568
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1384 Points ∼3% -8%
HP 250 G5 SP X0N33EA
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
1257 Points ∼2% -16%
Acer Extensa 2520-59CD
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
1162 Points ∼2% -23%

Игры

Уровень производительности V510-15IKB позволяет играть в немалое количество игр - но только на низких разрешениях, и при низких настройках. Это вдвойне верно для ресурсоёмких игр. О прожорливых играх вроде Mass Effect Andromeda лучше даже не мечтать. 

мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 47.627.7237.8fps
Ghost Recon Wildlands (2017) 13.26.1fps

5 | Нагрев и шум

Шум

Ноутбук V510-15IKB довольно тихий. Во время простоя вентилятор охлаждения часто не работает и ноутбук становится полностью тихим. Под нагрузкой вентилятор включается, но шум такой слабый, что его едва слышно. Во время стресс-теста максимальный уровень шума поднялся до 33.9 дБ.

Уровень шума

Ожидание
30.2 / 30.2 / 32 дб
Шум от DVD-привода
38.3 / дб
Нагрузка
34.7 / 33.9 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.2 dB(A)
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2035.23634.936.735.22533.933.234.633.733.93132.931.930.831.132.94031.732.129.431.131.75033.132.92929.933.1633434.53232.1348029.732.827.829.829.710028.929.528.529.428.912527.527.425.425.227.516026.92725.925.226.920026.42724.924.926.42502424.223.323.22431525.126.422.222.525.140025.823.421.121.225.850022.923.52020.722.963022.822.419.919.622.880023.222.219.319.223.2100023.722.718.118.423.7125024.12317.817.924.116002625.317.417.626200023.721.917.116.923.7250021.22017.116.921.2315020.919.817.117.120.9400019.919.417.116.919.9500019.51917.116.719.5630019.218.817.316.819.2800020.22018.516.620.21000019.719.31816.619.71250019.318.617.216.419.31600020.119.117.816.420.1SPL34.733.930.430.234.7N2.22.11.41.42.2median 23.2Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GEmedian 22.4median 18.1median 17.9median 23.2Delta2.83.22.73.22.8hearing rangehide median Fan Noise

Нагрев

Нагрузочный тест
Нагрузочный тест

Этот 15.6-дюймовый ноутбук работал одинаково как от сети, так и в автономном режиме. Нагрузочный тест (Prime95 и FurMark работают одновременно на протяжении 1 часа) приводят к работе процессора на частоте 2.5 ГГц в течение 1 минуты, после чего она снижается до 1.4 ГГц, и держится на этом уровне. При этом видеоадаптер работает в диапазоне частот от 750 до 850 МГц. При этом нагрев не очень высокий: намного меньше 40 С в течение всего нагрузочного теста.

Снижение производительности в таком режиме не должно беспокоить: в повседневной работе процессор не использует турбо-режим, поэтому на обычную работу это повлиять не должно.

Макс.
 31.8 °C26 °C21.2 °C 
 34.2 °C27.6 °C21 °C 
 31.8 °C30.7 °C21.5 °C 
Максимум: 34.2 °C
В среднем: 27.3 °C
21.1 °C23 °C32.4 °C
21.2 °C22.5 °C33.2 °C
20.8 °C26 °C28.5 °C
Максимум: 33.2 °C
В среднем: 25.4 °C
Блок питания (макс)  45 °C | Темп. воздуха 26.6 °C | FIRT 550-Pocket
Верх (под нагрузкой)
Верх (под нагрузкой)
Низ (под нагрузкой)
Низ (под нагрузкой)
Верх (режим простоя)
Верх (режим простоя)
Низ (режим простоя)
Низ (режим простоя)

6 | Акустическая система

Стерео динамики ноутбука V510-15IKB расположены в нижней части. Они выдают немного металлический звук, который неприятно слушать долгое время. Рекомендуется использовать наушники или внешнюю стереосистему.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2040.236.740.22539.133.739.13137.531.137.54039.631.139.65041.929.941.96344.832.144.88042.929.842.910042.229.442.212543.925.243.91604725.24720050.924.950.925054.123.254.131564.222.564.240063.621.263.650062.220.762.263062.219.662.280061.119.261.110006518.465125063.917.963.9160060.917.660.9200063.416.963.4250071.616.971.6315071.817.171.840006116.961500060.516.760.563006016.860800059.916.659.91000061.416.661.41250063.116.463.11600055.716.455.7SPL7830.278N40.21.440.2median 61.1Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GEmedian 17.9median 61.1Delta3.63.23.635.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE

(-) | невысокий уровень макс. громкости (71 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (11.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 6% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 93% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

7 | Энергопотребление и автономная работа

В режиме простоя мы замерили потребление 9.7 Вт, что является средним значением. В стресс-тесте энергопотребление выросло до 38.4 Вт в течение первой минуты, а затем снизилось до 28.9 Вт, поскольку процессор снизил тактовую частоту.

Номинал комплектного блока питания составляет 45 Вт.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.65 / 0.81 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 4 / 9.6 / 9.7 Вт
Нагрузка midlight 27.7 / 38.4 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy

Время автономной работы

Наш реалистичный тес чтения веб-сайтов по Wi-Fi эмулирует работу с интернетом в реальной жизни. При этом используется план электропитания "Сбалансированный", отключаются функции энергосбережения, а яркость экрана устанавливается примерно в 150 Кд/м². В таком режиме ноутбуку V510-15IKB удалось проработать весьма недолго, всего 3 часа 45 минут. От 15.6-дюймового ноутбука ожидаешь по меньшей мере 5 или 6 часов работы. Такой низкий результат вызван аккумулятором маленького номинала, всего в 32 Вт⋅ч.

На веб-сайте Lenovo указано, что в V510-15IKB можно установить дополнительный аккумулятор (вместо дисковода оптических дисков) - и это же сказано в сервис-мануале. Тем не менее, в нашей тестовой конфигурации такая возможность отсутствовала, поскольку порта для второго аккумулятора не оказалось.

Lenovo указывает возможность установки 2-го аккумулятора
Lenovo указывает возможность установки 2-го аккумулятора
В сервис-мануале указано, что слева от оптического дисковода должен был быть порт для 2-го аккумулятора. В нашем ноутбуке он отсутствовал, и
В сервис-мануале указано, что слева от оптического дисковода должен был быть порт для 2-го аккумулятора. В нашем ноутбуке он отсутствовал, и докупить его нельзя.
Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Edge 40)
3час. 45мин.
Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
Fujitsu Lifebook A557
7200U, HD Graphics 620, 49 Вт⋅ч (Edge 38.14393.0.0)
525 min ∼44% +133%
HP 15-ay116ng
7200U, HD Graphics 620, 41 Вт⋅ч (Edge 38)
412 min ∼34% +83%
Dell Vostro 15-5568
7200U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
357 min ∼30% +59%
HP 250 G5 SP X0N33EA
6200U, HD Graphics 520, 41 Вт⋅ч
347 min ∼29% +54%
Acer Extensa 2520-59CD
6200U, HD Graphics 520, 37 Вт⋅ч (Edge 38)
315 min ∼26% +40%
HP 15-ba077ng
A12-9700P, Radeon R7 (Bristol Ridge), 41 Вт⋅ч (Edge 38)
296 min ∼25% +32%
Lenovo E51-80 80QB0008GE
6500U, Radeon R5 M330, 31 Вт⋅ч (IE 11)
279 min ∼23% +24%
Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE
7200U, HD Graphics 620, 32 Вт⋅ч (Edge 40)
225 min ∼19%

За

+ матовый IPS-экран
+ разрешение Full-HD
+ быстрый твердотельный диск M.2
+ свободный отсек SATA
+ тихий
+ едва нагревается

Против

- плохое время автономной работы
- только 1 год гарантии

Вердикт

В обзоре: Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE. Предоставлен notebooksbilliger.de
В обзоре: Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE. Предоставлен notebooksbilliger.de

Модель V510-15IKB является простым 15.6-дюймовым бизнес-ноутбуком от Lenovo. Он стоит даже меньше, чем модели серии ThinkPad E. Производительности процессора Kaby Lake Core i5 хватает для всех обычных областей применений; ноутбук едва нагревается и работает очень тихо (или вообще бесшумно).  

Твердотельный диск гарантирует быструю работу системы. При необходимости его можно заменить на другой, но для этого нужно будет открыть корпус, в котором не предусмотрено отсека для обслуживания компонентов. Покупателям этого ноутбука повезло: в него Lenovo установила неплохую IPS-матрицу Full HD с широкими углами обзора, хорошим контрастом и антибликовым матовым покрытием (единственным её минусом является невысокая максимальная яркость). Клавиатура довольно хорошая и подойдёт даже для неутомимых писателей.

Самым слабым местом этого ноутбука является маленькое время автономной работы, а также более простая клавиатура без джойстика TrackPoint, который незаменим для печатающих вслепую.

В нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi этот ноутбук показал очень низкий результат (в этом виноват аккумулятор небольшой ёмкости: 32 Вт⋅ч). По этой причине он не очень подходит для мобильной работы, и скорее годится в качестве настольной системы. 

Расстраивает, что в этой модели нет современного порта USB Type-C: ноутбуки 2017-го года должны быть оборудованы уже по меньшей мере одним. Пользователям, которым требуется больше портов, могут докупить док-станцию Lenovo OneLink+, для которой есть собственный порт. 

В качестве операционной системы используется Windows 10 Pro, что увеличивает цену ноутбука. Для экономных пользователей может быть интересна конфигурация 80WQ005CGE. По большому счёту, это ноутбук той же конфигурации, что и в нашем обзоре, но с жёстким диском 1 ТБ вместо твердотельного, и без Windows. Такая конфигурация стоит 480 евро. Если добавить твердотельный диск 256 ГБ и б/у лицензию Windows 7 Pro, то общая цена будет ниже 600 евро. Кроме того, бесплатное обновление Windows 7 до Windows 10 до сих пор доступно.

Lenovo V510-15IKB 80WQ0002GE - 19/04/2017 v6
Sascha Mölck

Внешний вид
75 / 98 → 77%
Клавиатура
74%
Сенсорная панель
87%
Интерфейсы
48 / 80 → 60%
Портативность
63 / 67 → 91%
Автономность
74%
Дисплей
84%
Игры и 3D
56 / 68 → 82%
Процессор
87 / 92 → 95%
Охлаждение
95%
Бесшумность
93%
Аудиосистема
50%
Камера
38 / 85 → 44%
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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Lenovo V510-15IKB (7200U, Full-HD)
Sascha Mölck, 2017-05-11 (Update: 2017-05-12)

 