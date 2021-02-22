Новые iPad Pro, вероятно, выйдут в марте. Ожидается экран с подсветкой mini-LED, улучшенные камеры, 5G, процессор M1X

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Чаще всего первый релиз новинок Apple происходит в марте. Вот и в этом году, утверждают источники новости, событие состоится 16 марта. К появлению ожидаются новый iPad mini, новые iPad Pro и AirTags. Аппаратная платформа iPad Pro будет обновлена, новые планшеты должны соображать быстрее, чем текущие MacBook с процессорами M1. То есть, речь может идти или про процессор M1X, или про Apple A15, или про Apple A15X - кто знает. В свою очередь, мини-версия вряд ли получит самые современные и мощные камеры и процессоры, но зато почти наверняка будет приведена к тому же стилю, что и у, например, текущих iPad Air.

На ожидаемой в середине марта конференции возможны также сторонние, менее масштабные релизы и анонсы. Например, Apple Card может стать доступной в большем количестве стран.