Notebookcheck
 
 
 
 

Новые iPad Pro, вероятно, выйдут в марте. Ожидается экран с подсветкой mini-LED, улучшенные камеры, 5G, процессор M1X

Февральские слухи говорят о скором выходе 3 новых товаров Apple (Изображение: Pigtou, @xleaks7)
Февральские слухи говорят о скором выходе 3 новых товаров Apple (Изображение: Pigtou, @xleaks7)
Ещё может быть представлен iPad mini 6 и маячки AirTags
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple iPad Pro планшеты слухи

Чаще всего первый релиз новинок Apple происходит в марте. Вот и в этом году, утверждают источники новости, событие состоится 16 марта. К появлению ожидаются новый iPad mini, новые iPad Pro и AirTags. Аппаратная платформа iPad Pro будет обновлена, новые планшеты должны соображать быстрее, чем текущие MacBook с процессорами M1. То есть, речь может идти или про процессор M1X, или про Apple A15, или про Apple A15X - кто знает. В свою очередь, мини-версия вряд ли получит самые современные и мощные камеры и процессоры, но зато почти наверняка будет приведена к тому же стилю, что и у, например, текущих iPad Air.

На ожидаемой в середине марта конференции возможны также сторонние, менее масштабные релизы и анонсы. Например, Apple Card может стать доступной в большем количестве стран.

Предполагаемая внешность iPad mini 6 (Изображение: Pigtou, @xleaks7)
Предполагаемая внешность iPad mini 6 (Изображение: Pigtou, @xleaks7)
Garmin Enduro: Новые часы-навигатор...
В OnePlus считают, что современному...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 02 > Новые iPad Pro, вероятно, выйдут в марте. Ожидается экран с подсветкой mini-LED, улучшенные камеры, 5G, процессор M1X
Alex Alderson, 2021-02-22 (Update: 2021-02-22)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 