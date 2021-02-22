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Garmin Enduro: Новые часы-навигатор с солнечной зарядкой

Garmin Enduro уже есть в продаже в США и некоторых странах ЕС (Изображение: Garmin)
Garmin Enduro уже есть в продаже в США и некоторых странах ЕС (Изображение: Garmin)
Эти часы могут обеспечить "до 65 дней работы" без подключения к розетке. Правда, для этого придётся их почти не использовать, в том числе выключить GPS
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
умные часы носимая электроника свежие релизы

Время работы при включённой геолокации, по оценке производителя, составит 80 часов или менее. То есть, ориентироваться стоит на 2-3 дня. Очень неплохо по меркам конкурентов от Samsung, Apple и прочих.

Помимо полноценной спутниковой навигации, тут есть NFC для бесконтактных платежей Garmin Pay и поддержка различного фитнес-функционала. Есть влагозащита, пульсомер, монитор насыщенности кислородом, функции отслеживания качества сна. Enduro выполнены в стальном корпусе, хотя есть версия в титане на $100 дороже, обе поставляются с нейлоновым ремешком. Модель принадлежит к верхней ценовой полке и при запуске в продажу будет стоить $799.99.

Экран выдаёт разрешение 280 на 280 при диагонали 1.4 дюйма [35.6 мм]. На нём можно будет отображать уведомления с подключённого смартфона и для него предлагаются различные дополнения, скины из магазина Garmin Connect IQ.

(Изображение: Garmin)
(Изображение: Garmin)
(Изображение: Garmin)

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Garmin, Pocket-Lint

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Alex Alderson, 2021-02-22 (Update: 2021-02-22)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 