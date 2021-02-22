Garmin Enduro: Новые часы-навигатор с солнечной зарядкой
Время работы при включённой геолокации, по оценке производителя, составит 80 часов или менее. То есть, ориентироваться стоит на 2-3 дня. Очень неплохо по меркам конкурентов от Samsung, Apple и прочих.
Помимо полноценной спутниковой навигации, тут есть NFC для бесконтактных платежей Garmin Pay и поддержка различного фитнес-функционала. Есть влагозащита, пульсомер, монитор насыщенности кислородом, функции отслеживания качества сна. Enduro выполнены в стальном корпусе, хотя есть версия в титане на $100 дороже, обе поставляются с нейлоновым ремешком. Модель принадлежит к верхней ценовой полке и при запуске в продажу будет стоить $799.99.
Экран выдаёт разрешение 280 на 280 при диагонали 1.4 дюйма [35.6 мм]. На нём можно будет отображать уведомления с подключённого смартфона и для него предлагаются различные дополнения, скины из магазина Garmin Connect IQ.