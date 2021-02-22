Garmin Enduro: Новые часы-навигатор с солнечной зарядкой

Эти часы могут обеспечить "до 65 дней работы" без подключения к розетке. Правда, для этого придётся их почти не использовать, в том числе выключить GPS

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Время работы при включённой геолокации, по оценке производителя, составит 80 часов или менее. То есть, ориентироваться стоит на 2-3 дня. Очень неплохо по меркам конкурентов от Samsung, Apple и прочих.

Помимо полноценной спутниковой навигации, тут есть NFC для бесконтактных платежей Garmin Pay и поддержка различного фитнес-функционала. Есть влагозащита, пульсомер, монитор насыщенности кислородом, функции отслеживания качества сна. Enduro выполнены в стальном корпусе, хотя есть версия в титане на $100 дороже, обе поставляются с нейлоновым ремешком. Модель принадлежит к верхней ценовой полке и при запуске в продажу будет стоить $799.99.

Экран выдаёт разрешение 280 на 280 при диагонали 1.4 дюйма [35.6 мм]. На нём можно будет отображать уведомления с подключённого смартфона и для него предлагаются различные дополнения, скины из магазина Garmin Connect IQ.