На YouTube наконец добавили авто-повтор воспроизводимого видео

На сегодня (30 марта) функция доступна во всех современных браузерах ОС Windows 10. Активна ли она на Вашем устройстве?

Множество людей слушает музыку на YouTube. Сотрудники Notebookcheck - не исключение. Владельцы Google знают про это и стараются заработать, продвигая платные подписки, позволяющие, в числе прочего, слушать музыку с YouTube на смартфоне, свернув окно приложения и занимаясь другими делами.

Но многие важные черты, присущие любому плееру - как возможность поставить композицию на бесконечный повтор - в YouTube традиционно отсутствовали. Теперь эта мелочь исправлена. Пользуемся!

При этом в конце многих музыкальных видео пользователя коварно поджидает реклама, а не только в начале. Будет ли эта реклама воспроизводиться при каждом повторе композиции? Если да, то количество пользователей, вырезающих рекламу на своих устройствах, может увеличиться ещё сильнее.