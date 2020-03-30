Notebookcheck

На YouTube наконец добавили авто-повтор воспроизводимого видео

На сегодня (30 марта) функция доступна во всех современных браузерах ОС Windows 10. Активна ли она на Вашем устройстве?
Sergey Tarasov | 30/03/2020
Software
Изображение: Снимок экрана / Youtube

Множество людей слушает музыку на YouTube. Сотрудники Notebookcheck - не исключение. Владельцы Google знают про это и стараются заработать, продвигая платные подписки, позволяющие, в числе прочего, слушать музыку с YouTube на смартфоне, свернув окно приложения и занимаясь другими делами.

Но многие важные черты, присущие любому плееру - как возможность поставить композицию на бесконечный повтор - в YouTube традиционно отсутствовали. Теперь эта мелочь исправлена. Пользуемся!

При этом в конце многих музыкальных видео пользователя коварно поджидает реклама, а не только в начале. Будет ли эта реклама воспроизводиться при каждом повторе композиции? Если да, то количество пользователей, вырезающих рекламу на своих устройствах, может увеличиться ещё сильнее.

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Sergey Tarasov, 2020-03-30 (Update: 2020-03-30)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 