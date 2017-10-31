Notebookcheck

Google перестала обращать внимание на язык браузера

Теперь поиск и сервисы предоставляются исключительно на языке страны, из которой происходит IP-адрес клиента (ИЛИ нет?)
by Sergey Tarasov, 31.10.2017
бизнес

Новость, которую заметили не все: компания Google изменила принцип определения родного для пользователя языка. Теперь приоритет в данном вопросе будет отдаваться IP-адресу, а не локализации браузера и не домену, на который перешёл пользователь. 

Так, например, ранее можно было:

  • открыть google.dk и наслаждаться поиском на датском языке;
  • изменить локализацию системы и/или браузера на датскую и точно так же наслаждаться поиском на датском языке!

Теперь же (уже парочку дней как) эти два действия не дают ровным счётом никакого эффекта. Поиск открывается на русском языке и тут, и там, поскольку IP-адрес компьютера определяется как российский. 

Знаем-знаем, данный факт мало для кого будет иметь значение. В основном, наверное, для тех, кто учит новый язык и старается с головой погрузиться в зарубежную среду обитания. Так или иначе, вот два простых выхода из создавшейся ситуации: 

  • использовать любой бесплатный VPN-сервис, хотя это не слишком желательно с учётом повышенного интереса родного государства к этой отрасли Интернета; 
  • настроить свой Google-аккаунт как датскоязычный (немецкоязычный, испаноязычный, ...) - эта настройка перекрывает любой другой фактор, включая IP-адрес, и выполняется быстро, буквально за три клика мышкой.

Дополнено 6 октября: Странно. Теперь поиск опять предлагается на разных языках, в зависимости от языка браузера и в зависимости от национального домена. Компания изменила своё решение? Возможно.

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Sergey Tarasov, 2017-10-31 (Update: 2017-11- 6)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 