Google перестала обращать внимание на язык браузера

Теперь поиск и сервисы предоставляются исключительно на языке страны, из которой происходит IP-адрес клиента (ИЛИ нет?)

Новость, которую заметили не все : компания Google изменила принцип определения родного для пользователя языка . Теперь приоритет в данном вопросе будет отдаваться IP -адресу, а не локализации браузера и не домену, на который перешёл пользователь.

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Теперь же (уже парочку дней как) эти два действия не дают ровным счётом никакого эффекта. Поиск открывается на русском языке и тут, и там, поскольку IP-адрес компьютера определяется как российский.

Знаем-знаем, данный факт мало для кого будет иметь значение. В основном, наверное, для тех, кто учит новый язык и старается с головой погрузиться в зарубежную среду обитания. Так или иначе, вот два простых выхода из создавшейся ситуации:

использовать любой бесплатный VPN -сервис, хотя это не слишком желательно с учётом повышенного интереса родного государства к этой отрасли Интернета;

-сервис, хотя это не слишком желательно с учётом повышенного интереса родного государства к этой отрасли Интернета; настроить свой Google-аккаунт как датскоязычный (немецкоязычный, испаноязычный, ...) - эта настройка перекрывает любой другой фактор, включая IP-адрес, и выполняется быстро, буквально за три клика мышкой.

Дополнено 6 октября: Странно. Теперь поиск опять предлагается на разных языках, в зависимости от языка браузера и в зависимости от национального домена. Компания изменила своё решение? Возможно.

