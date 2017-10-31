Google перестала обращать внимание на язык браузера
Новость, которую заметили не все: компания Google изменила принцип определения родного для пользователя языка. Теперь приоритет в данном вопросе будет отдаваться IP-адресу, а не локализации браузера и не домену, на который перешёл пользователь.
Так, например, ранее можно было:
- открыть google.dk и наслаждаться поиском на датском языке;
- изменить локализацию системы и/или браузера на датскую и точно так же наслаждаться поиском на датском языке!
Теперь же (уже парочку дней как) эти два действия не дают ровным счётом никакого эффекта. Поиск открывается на русском языке и тут, и там, поскольку IP-адрес компьютера определяется как российский.
Знаем-знаем, данный факт мало для кого будет иметь значение. В основном, наверное, для тех, кто учит новый язык и старается с головой погрузиться в зарубежную среду обитания. Так или иначе, вот два простых выхода из создавшейся ситуации:
- использовать любой бесплатный VPN-сервис, хотя это не слишком желательно с учётом повышенного интереса родного государства к этой отрасли Интернета;
- настроить свой Google-аккаунт как датскоязычный (немецкоязычный, испаноязычный, ...) - эта настройка перекрывает любой другой фактор, включая IP-адрес, и выполняется быстро, буквально за три клика мышкой.
Дополнено 6 октября: Странно. Теперь поиск опять предлагается на разных языках, в зависимости от языка браузера и в зависимости от национального домена. Компания изменила своё решение? Возможно.