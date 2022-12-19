Эта функция браузера Opera GX поможет работать продуктивнее

4 Обзоры

Веб-браузеров для ноутбука или компьютера с Windows сегодня существует множество. Помимо вездесущего Google Chrome, есть приятный глазу Atom от Mail.ru, есть свободолюбивый Mozilla Firefox и десятки его ответвлений, вроде SeaMonkey. Есть японский Sleipnir, похожий чем-то на Apple Safari; чего только нет. Но все они обладают сравнимым функционалом, и по-настоящему интересные функции встречаются редко.

Как раз таковую мы обнаружили на днях в Opera GX. Перебирая настройки (что нужно делать после установки любого современного браузера), мы обнаружили, помимо возможности активации звукового отклика на всяческие действия - лёгкий "клац" при нажатии на клавишу, полуволшебное "бряц" при закрытии вкладки - ещё и некую функцию "фоновая музыка". О ней и пойдёт речь.

Если просто активировать её и сидеть, ожидая результата, то ничего особенного не произойдёт. На очень малой громкости будет играть что-то фоновое и едва различимое. Интересно становится, как только пользователь начинает активно набирать текст в одном из окон браузера; музыка внезапно набирает вес и приобретает краски. Но стоит перестать работать с клавиатурой, и совсем скоро звук снова затихнет. Чем не помощь для тех из нас, чьи рабочие обязанности подразумевают регулярное порхание пальцев над клавишами?

Особо советуем попробовать композицию "Radiant". Всем удачного пребывания в глобальной Сети!