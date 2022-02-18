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BenQ представила игровой 4K-проектор с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 4 мс

BenQ X3000i - 4K DLP проектор (Изображение: BenQ)
BenQ X3000i - 4K DLP проектор (Изображение: BenQ)
BenQ X3000i был представлен на выставке CES 2022. Модель обладает 4K разрешением, частотой обновления 240 Гц и временем отклика на уровне 4 мс. Стоимость новинки нешуточная - 1899 евро
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android гаджет для умного дома
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BenQ открыла продажи проектора BenQ X3000i, который был анонсирован на CES 2022. Стоимость новинки составляет целых €1899 в Европе.

Впрочем, технические характеристики у BenQ X3000i очень солидные: проектор обладает DLP-матрицей с разрешением 4K, частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 4 мс. Тут стоит отметить, что реальные 240 Гц при 4 мс модель обеспечивает только в разрешении 1080p. По факту у X3000i есть еще несколько режимов работы: 120 Гц - 8 мс - 1080p, а также 60 Гц - 16 мс - 4K.

Проектор поддерживает стандарт HDR10, и обеспечивает яркость 3000 ANSI люмен, а также 100% цветовой охват пространства DCI-P3. Проектор также поддерживает коррекцию формы кадра и имеет 1.3-кратное оптическое увеличение. Дополнительно в комплекте поставляется внешний адаптер Android TV, который подключается отдельно. Источник света (4LED) проектора способен проработать 20000 часов в нормальном режиме и 30000 часов в режиме SmartEco.

Дополнительно BenQ установила в X3000i два 5-Вт динамика. Набор портов включается аудио разъем, оптический S/PDIF и два HDMI. Правда, версия HDMI несколько устаревшая (2.0b), а не самая последняя 2.1. Размеры модели составляют 272 x 197 x 259 мм, а весит она 6.4 кг.

(Изображение: BenQ)

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5102 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2669 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-02-18 (Update: 2022-02-18)

 