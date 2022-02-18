BenQ представила игровой 4K-проектор с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 4 мс
BenQ открыла продажи проектора BenQ X3000i, который был анонсирован на CES 2022. Стоимость новинки составляет целых €1899 в Европе.
Впрочем, технические характеристики у BenQ X3000i очень солидные: проектор обладает DLP-матрицей с разрешением 4K, частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 4 мс. Тут стоит отметить, что реальные 240 Гц при 4 мс модель обеспечивает только в разрешении 1080p. По факту у X3000i есть еще несколько режимов работы: 120 Гц - 8 мс - 1080p, а также 60 Гц - 16 мс - 4K.
Проектор поддерживает стандарт HDR10, и обеспечивает яркость 3000 ANSI люмен, а также 100% цветовой охват пространства DCI-P3. Проектор также поддерживает коррекцию формы кадра и имеет 1.3-кратное оптическое увеличение. Дополнительно в комплекте поставляется внешний адаптер Android TV, который подключается отдельно. Источник света (4LED) проектора способен проработать 20000 часов в нормальном режиме и 30000 часов в режиме SmartEco.
Дополнительно BenQ установила в X3000i два 5-Вт динамика. Набор портов включается аудио разъем, оптический S/PDIF и два HDMI. Правда, версия HDMI несколько устаревшая (2.0b), а не самая последняя 2.1. Размеры модели составляют 272 x 197 x 259 мм, а весит она 6.4 кг.
Источник(и)
BenQ (1) (2), techbuzzireland