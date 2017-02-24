Обзор смартфона Xiaomi Mi 5s

С установленной прошивкой Global ROM у пользователей есть выбор между клавиатурой Google Gboard и клавиатурой SwiftKey. Обе довольно просто настраиваются, распознают ввод без отрыва пальцем (swiping), и поддерживают голосовой ввод. Точный тач-скрин существенно облегчает ввод.

В нижней части экрана расположен очень надёжный сканер отпечатков пальцев, который выводит смартфон из спячки, а также блокирует экран. Нажатие на кнопку возвращает пользователя на домашний экран. Слева и справа от сканера находятся 2 сенсорные кнопки с подсветкой. Три этих элемента в целом выполняют роль панели навигации Android. Сбоку корпуса располагаются кнопки управления громкостью и кнопка включения, которые хорошо нажимаются.

