Обзор ноутбука Asus GL502VM-DS74 Xotic PC Edition

Мы подвергаем ноутбуки чрезмерной нагрузке, чтобы выявить принудительное снижение частоты (throttling), или нестабильную работу. При работе теста Prime95, процессор способен постоянно работать в режиме Turbo Boost на 3.3 ГГЦ, то есть на 500 МГц больше своей стандартной тактовой частоты. Температура ядер держалась на 76 C, что заслуживает уважения.

Запуск одновременно Prime95 и FurMark приведёт к тому, что температуры процессора и видеопроцессора стабилизируются около 92 C и 81 C соответственно. Тактовая частота процессора падает до приемлемой 3.1 GHz, хотя работа при температуре выше 90 C должна вызывать опасения. Более толстые игровые ноутбуки могут позволить себе более громоздкие системы охлаждения - например, MSI GT73VR или серия G752 от Asus, в таких случаях температура процессора стабилизируется на отметке намного ниже 90 C, в тех же самых условиях. К счастью, GL502VM не страдает от троттлинга даже в самых зверских условиях эксплуатации.

Тест Unigine Valley позволяет реалистичней оценить производительность в реальных играх. В таких условиях, мы замерили стабильную температуру CPU и GPU в районе 78 C и 71 C, соответственно, в режиме turbo boost в обоих случаях.