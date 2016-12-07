Обзор Apple MacBook Pro 13 Late 2016 (модель с Touch Bar)

3 | Устройства ввода

Клавиатура MacBook Pro 13 использует механизмы Butterfly, знакомые по MacBook 12, но улучшенной, второй версии. Если вам уже довелось познакомиться с ними и вы с нетерпением ждали, пока такие клавиши появятся в "больших" MacBook, то возрадуйтесь: клавиши нажимаются еще ровнее, а момент их срабатывания стал еще ощутимее. Если же вы предпочитаете долгий ход и отдачу посильнее, то наверняка останетесь крайне недовольны - по ощущениям клавиши напоминают, скорее, физические кнопки на современных смартфонах, а не клавиши в привычном смысле этого слова.



Мнения покупателей относительно данного нововведения, как водится, диаметрально противоположны: одни поливают Apple грязью, торопясь подыскать не слишком устаревшую модель со старой клавиатурой взамен разочаровавшей новинки, тогда как другие восторгаются прозорливостью Apple и прочат стандартным чиклетным клавиатурам скорый конец. Настоятельно рекомендуем четко определиться, к какому лагерю вы принадлежите, до совершения покупки. Даже если новые MacBook в ближайшие магазины еще не завезли, то прошлогодний MacBook 12 где-нибудь поблизости точно найдется - хватит, чтобы получить исчерпывающее представление о разнице между Butterfly и стандартными механизмами.

Мы считаем, что к Butterfly вполне можно привыкнуть, и даже более того: спустя некоторое время обычные клавиши станут казаться излишне вязкими. Шум при быстром десятипальцевом наборе сильнее, чем у старых MacBook, но работать ночью, не мешая другим, все же можно. Тем более что в вашем распоряжении прекрасная 16-уровневая LED-подсветка, не просвечивающая по краям клавиш, как у большинства других ноутбуков.

Стеклянный трекпад заметно вырос в размерах по сравнению с предыдущими MacBook. Его качество при этом нисколько ни уменьшилось - точность позиционирования курсора и распознавания жестов по-прежнему сильно опережают Windows-конкурентов, а технология Force Touch обеспечивает равномерные нажатия по всей площади сенсорной поверхности. (Опять же, ознакомиться с принципом работы этого нововведения можно на примере MacBook 12.) Привыкшим к стандартным (но качественным - как, например, на Asus N550JV) кликпадам, однако, поначалу будет недоставать сочных механических щелчков. С Force Touch они даже на максимальной отдаче (которую можно изменить в настройках) кажутся короткими. Но это - единственный (и притом весьма спорный) недостаток. В остальном этим трекпадом пользоваться гораздо удобнее, чем любым другим на рынке.

Наконец, мы добрались до главной особенности данной модели: сенсорной полоски Touch Bar, заменяющей верхней ряд клавиш (F1-F12). Визуально это выглядит потрясяюще: использование OLED-дисплея гарантирует идеальный черный цвет, так что Touch Bar сливается с самой клавиатурой. В стандартном режиме эмулируется убранный ради Touch Bar верхний ряд клавиш, но теоретически этот дисплей может показывать все, что угодно. Все зависит от его поддержки различными программами; практически все стандартные утилиты от Apple уже так или иначе задействуют этот новый инструмент управления, перед остальными разработчиками стоит аналогичная задача. Однако Apple уже диктует свои условия ("рекомендации") к разработке интерфейсов для Touch Bar. Вот некоторые из них:

Touch Bar должен использоваться как дополнение к трекпаду и клавиатуре, а не вторичный дисплей

Никаких уведомлений, бегущих строк и прочих элементов, "отвлекающих" пользователя от главного дисплея

Следует избегать анимации, а также по возможности ярких цветов - Touch Bar должен сливаться с клавиатурой, а не выделяться на ее фоне

Touch Bar не должен отображать кнопки, дублирующие рутинные действия, для которых существуют сочетания клавиш (копирование и вставка, поиск, отмена и повтор последнего действия, и т.д. и т.п.)

Самые интересные задачи для Touch Bar, таким образом, автоматом отпадают. Визуализация для музыкального проигрывателя, цветные анимированные кнопки для игр, уведомления c Twitter - как обычно, Apple лучше вас знает, что должен делать ваш ноутбук. Возможно, со временем в Купертино одумаются и позволят разработчикам полностью реализовать немалый потенциал нового компонента MacBook, но пока что Touch Bar остается малополезной игрушкой. К тому же он периодически отключается ради энергосбережения, так что даже для его использования в режиме потерянного ряда клавиш потребуется как минимум два касания - одно для пробуждения и еще одно, собственно, для активации нужной клавиши. Кстати, не помешала бы виброотдача - нажимать сенсорные клавиши вслепую даже при включенном Touch Bar гораздо сложнее, чем утерянные физические.

Справа в Touch Bar встроена кнопка питания, оснащенная сенсором Touch ID, как в iPhone и iPad. Он работает настолько же хорошо, как в этих устройствах, никаких проблем за время тестирования выявлено не было.



Кстати, кому интересно: отвечает за Touch Bar отдельный ARM-процессор. В свое время такой подход использовали и в Razer для Switchblade UI, но задействована был устаревшая модель Intel Atom, а не ARM-чип.

