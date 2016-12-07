Обзор Apple MacBook Pro 13 Late 2016 (модель с Touch Bar)
Пришло время подробно познакомиться с 13-дюймовой моделью MacBook Pro, включающей главное нововведение в этом поколении MacBook: сенсорную полосу Touch Bar. Стоит ли за нее доплачивать - и только ли за нее?
На данный момент Apple предлагает сразу три 13-дюймовых MacBook Pro: модель 2015 года с процессорами Broadwell и две новых, со Skylake. Одну из них, без Touch Bar, мы уже протестировали - осталось отдельно написать о Touch Bar, и дело сделано, не так ли? Не совсем. Помимо Touch Bar, более доступная по цене 13-дюймовая модель лишилась еще кое-чего - но, несмотря на это, неожиданно опередила более дорогой вариант по некоторым важным критериям. Вот об этих различиях мы и поговорим сегодня.
|Модель
|MacBook Pro 13 без Touch Bar
|MacBook Pro 13 с Touch Bar
|MacBook Pro 13 (2015)
|ЦП
|Архитектура Skylake, 15 Вт
Core i5-6360U 2.0 ГГц
Core i7-6660U 2.4 ГГц
|Архитектура Skylake, 28 Вт
Core i5-6267U 2.9 ГГц
Core i5-6287U 3.1 ГГц
Core i7-6567U 3.3 ГГц
|Архитектура Broadwell, 28 Вт
Core i5-5257U 2.7 ГГц
Core i5-5287U 2.9 ГГц
Core i7-5557U 3.1 ГГц
|Графика
|Intel Iris Graphics 540
|Intel Iris Graphics 550
|Intel Iris Graphics 6100
|ОЗУ
|8 ГБ LPDDR3-1866
16 ГБ LPDDR3-1866
|8 ГБ LPDDR3-2133
16 ГБ LPDDR3-2133
|8 ГБ LPDDR3-1866
16 ГБ LPDDR3-1866
|SSD
|256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|Дисплей
|13.3" IPS 2560 x 1600 пикселей
|13.3" IPS 2560 x 1600 пикселей
|13.3" IPS 2560 x 1600 пикселей
|Порты
|2x USB-C с Thunderbolt 3
3.5-мм аудиоразъем
|4x USB-C с Thunderbolt 3
3.5-мм аудиоразъем
|2x Thunderbolt 2
2x USB 3.0
MagSafe
HDMI
SD-картридер
3.5-мм аудиоразъем
|Цена
|от 120 тыс. рублей
|от 145 тыс. рублей
|от 107 тыс. рублей
1 | Дизайн и качество изготовления
Более дорогая модель 13-дюймового MacBook Pro практически ничем не отличается от ранее протестированной нами в плане корпуса и дизайна. Touch Bar и четыре USB-C вместо двух - единственные внешние признаки, что перед нами именно тот MacBook, который сама Apple явно считает "правильным" выбором (почему, мы расскажем чуть позже). Качество конструкции и сборки, выверенность петель, эргономика - все это заслуживает высочайших похвал в обеих моделях. Ноутбук обещает прослужить долгие годы, если, конечно, за ним как следует ухаживать. Меньшего от MacBook уже давно не ожидают.
А вот дизайн стал чуточку поскучнее, чем в прошлогодних моделях - ну в самом деле, зачем было делать логотип Apple из непрозрачного материала? Светящееся яблоко на крышке не только было визитной карточкой ноутбуков Apple, узнаваемых благодаря ему в любом кино, но и позволяло развлекаться с различными наклейками, изменявшими форму логотипа на что-либо забавное. Учитывая, что за его свечение отвечает подсветка экрана, а не отдельный светодиод, Apple не сэкономила на этом изменении решительно ничего. Появление темно-серой (даже не черной, как хотели поклонники яблочной продукции) версии на этом фоне выглядит как-то уныло.
Ремонтопригодность
"Под капотом" разница между двумя 13-дюймовыми моделями куда больше, чем можно было бы ожидать. Модель с Touch Bar оснащается чуть меньшим аккумулятором - это понятно, если учесть, что Touch Bar занимает немало места внутри корпуса, но как объяснить два вентилятора вместо одного? Забегая вперед, скажем, что вариант без Touch Bar получил не только вдвое меньшее количество USB-портов, но и гораздо более слабый процессор, которому не требуется серьезное охлаждение.
Впрочем, единственный важный для рядового покупателя факт о внутренностях обоих вариантов MacBook Pro 13 - это то, что их ремонтопригодность снизилась до нового минимума. Даже SSD, который раньше можно было заменить (хотя использовал он нестандартный разъем), теперь припаян намертво. Остается только надеяться, что остальные производители будут по мере возможностей сопротивляться соблазну повторить это "достижение".
2 | Порты и коммуникации
Apple не шутит: переходите на USB Type C и Thunderbolt 3 и закупайтесь переходниками на "устаревшие" интерфейсы, а не то... По крайней мере, на этот раз таких портов четыре, а не два, так что при наличии нужных адаптеров периферии можно подключить побольше. А они понадобятся: как минимум переходник с Type C на обычный Type A, если у вас есть любимая USB-мышь или внешний накопитель. Даже новейшие iPhone нельзя подключить напрямую! Удивляет, что скандально убранный из них 3.5-мм аудиоразъем ноутбуку все-таки оставили, но в следующем году наверняка исчезнет и он.
Кстати, полную скорость Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) все равно поддерживают только два порта - те, что слева. Порты на правом боку развивают лишь 20 Гбит/с, то есть половину. Имейте это в виду при подключении высокоскоростных Thunderbolt-устройств вроде NAS или внешней графики.
За беспроводную связь традиционно отвечает сделанный на заказ модуль от Broadcom (а не от Intel, как у большинства других ноутбуков). Скорость передачи данных при наличии современного роутера с 802.11ac и поддержкой трех потоков достигает 950 Мбит/с (119 МБ/с), то есть почти эквивалентна гигабитному Ethernet. Модель без Touch Bar, кстати, примерно на 30% медленнее (возможно, используется модуль лишь с двумя потоками?), но обе модели радуют превосходной стабильностью приема сигнала в обоих диапазонах. К сожалению, обе также подвержены известной проблеме с помехами в 2.4 ГГц сетях при подключенных устройствах с USB 3.0 - обидно, что эту недоработку не могут устранить уже почти три года, и не только в Apple.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
|
950 Мбит ∼100%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
948 Мбит ∼100% 0%
|Apple MacBook Pro 13 2016
802.11 a/b/g/n/ac
|
682 Мбит ∼72% -28%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
674 Мбит ∼71% -29%
|Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
637 Мбит ∼67% -33%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
949 Мбит ∼100% 0%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
|
949 Мбит ∼100%
|Apple MacBook Pro 13 2016
802.11 a/b/g/n/ac
|
653 Мбит ∼69% -31%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
587 Мбит ∼62% -38%
|Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
534 Мбит ∼56% -44%
Конечно, сотрудников известного портала iFixit таким не смутишь, и ноутбук все равно был разобран на части, но их оказалось очень мало. Все имеющее хоть какую-то логическую функциональность - на материнской плате. Простота ремонта была оценена в 1 балл из 10 возможных, что является минимальной оценкой. Другими словами, чинить новый MacBook будет очень сложно (и дорого), так что подстраховаться покупкой продленной гарантии будет нелишним.
3 | Устройства ввода
Клавиатура MacBook Pro 13 использует механизмы Butterfly, знакомые по MacBook 12, но улучшенной, второй версии. Если вам уже довелось познакомиться с ними и вы с нетерпением ждали, пока такие клавиши появятся в "больших" MacBook, то возрадуйтесь: клавиши нажимаются еще ровнее, а момент их срабатывания стал еще ощутимее. Если же вы предпочитаете долгий ход и отдачу посильнее, то наверняка останетесь крайне недовольны - по ощущениям клавиши напоминают, скорее, физические кнопки на современных смартфонах, а не клавиши в привычном смысле этого слова.
Мнения покупателей относительно данного нововведения, как водится, диаметрально противоположны: одни поливают Apple грязью, торопясь подыскать не слишком устаревшую модель со старой клавиатурой взамен разочаровавшей новинки, тогда как другие восторгаются прозорливостью Apple и прочат стандартным чиклетным клавиатурам скорый конец. Настоятельно рекомендуем четко определиться, к какому лагерю вы принадлежите, до совершения покупки. Даже если новые MacBook в ближайшие магазины еще не завезли, то прошлогодний MacBook 12 где-нибудь поблизости точно найдется - хватит, чтобы получить исчерпывающее представление о разнице между Butterfly и стандартными механизмами.
Мы считаем, что к Butterfly вполне можно привыкнуть, и даже более того: спустя некоторое время обычные клавиши станут казаться излишне вязкими. Шум при быстром десятипальцевом наборе сильнее, чем у старых MacBook, но работать ночью, не мешая другим, все же можно. Тем более что в вашем распоряжении прекрасная 16-уровневая LED-подсветка, не просвечивающая по краям клавиш, как у большинства других ноутбуков.
Стеклянный трекпад заметно вырос в размерах по сравнению с предыдущими MacBook. Его качество при этом нисколько ни уменьшилось - точность позиционирования курсора и распознавания жестов по-прежнему сильно опережают Windows-конкурентов, а технология Force Touch обеспечивает равномерные нажатия по всей площади сенсорной поверхности. (Опять же, ознакомиться с принципом работы этого нововведения можно на примере MacBook 12.) Привыкшим к стандартным (но качественным - как, например, на Asus N550JV) кликпадам, однако, поначалу будет недоставать сочных механических щелчков. С Force Touch они даже на максимальной отдаче (которую можно изменить в настройках) кажутся короткими. Но это - единственный (и притом весьма спорный) недостаток. В остальном этим трекпадом пользоваться гораздо удобнее, чем любым другим на рынке.
Наконец, мы добрались до главной особенности данной модели: сенсорной полоски Touch Bar, заменяющей верхней ряд клавиш (F1-F12). Визуально это выглядит потрясяюще: использование OLED-дисплея гарантирует идеальный черный цвет, так что Touch Bar сливается с самой клавиатурой. В стандартном режиме эмулируется убранный ради Touch Bar верхний ряд клавиш, но теоретически этот дисплей может показывать все, что угодно. Все зависит от его поддержки различными программами; практически все стандартные утилиты от Apple уже так или иначе задействуют этот новый инструмент управления, перед остальными разработчиками стоит аналогичная задача. Однако Apple уже диктует свои условия ("рекомендации") к разработке интерфейсов для Touch Bar. Вот некоторые из них:
- Touch Bar должен использоваться как дополнение к трекпаду и клавиатуре, а не вторичный дисплей
- Никаких уведомлений, бегущих строк и прочих элементов, "отвлекающих" пользователя от главного дисплея
- Следует избегать анимации, а также по возможности ярких цветов - Touch Bar должен сливаться с клавиатурой, а не выделяться на ее фоне
- Touch Bar не должен отображать кнопки, дублирующие рутинные действия, для которых существуют сочетания клавиш (копирование и вставка, поиск, отмена и повтор последнего действия, и т.д. и т.п.)
Самые интересные задачи для Touch Bar, таким образом, автоматом отпадают. Визуализация для музыкального проигрывателя, цветные анимированные кнопки для игр, уведомления c Twitter - как обычно, Apple лучше вас знает, что должен делать ваш ноутбук. Возможно, со временем в Купертино одумаются и позволят разработчикам полностью реализовать немалый потенциал нового компонента MacBook, но пока что Touch Bar остается малополезной игрушкой. К тому же он периодически отключается ради энергосбережения, так что даже для его использования в режиме потерянного ряда клавиш потребуется как минимум два касания - одно для пробуждения и еще одно, собственно, для активации нужной клавиши. Кстати, не помешала бы виброотдача - нажимать сенсорные клавиши вслепую даже при включенном Touch Bar гораздо сложнее, чем утерянные физические.
Справа в Touch Bar встроена кнопка питания, оснащенная сенсором Touch ID, как в iPhone и iPad. Он работает настолько же хорошо, как в этих устройствах, никаких проблем за время тестирования выявлено не было.
Кстати, кому интересно: отвечает за Touch Bar отдельный ARM-процессор. В свое время такой подход использовали и в Razer для Switchblade UI, но задействована был устаревшая модель Intel Atom, а не ARM-чип.
4 | Дисплей
13.3-дюймовый дисплей нашего MacBook Pro 13 не отличается от установленного в модели без Touch Bar. Оба сделаны по технологии IPS и имеют разрешение 2560 на 1600 пикселей, что на данной диагонали переводится в 227 ppi. В отличие от Windows, macOS не подвержена проблемам с масштабированием приложений - предлагается несколько уровней, позволяющих увеличить либо уменьшить интерфейс без изменения разрешения (и, следовательно, четкости).
Главное отличие дисплея от предыдущих моделей - крайне мощная подсветка, способная развивать сногсшибательные 570 Кд/м². Даже с глянцевым дисплеем этого с лихвой хватает для работы под прямыми солнечными лучами. Уровень черного при этом составляет всего 0.56 Кд/м², что при такой яркости для IPS-матрицы более чем достойно, а контрастность, соответственно, остается высокой - 1016:1. Изображение всегда превосходное, насыщенное и живое.
Спектр sRGB покрыт на 99.3%, более требовательный AdobeRGB - на 78%. Отклонения цветов и оттенков серого от норм минимальны, дисплей полностью подходит для профессиональной работы с графикой "из коробки".
Время отклика IPS-матрицы нас не впечатлило, но для неигрового ноутбука это не имеет значения. А вот отсутствие ШИМ-мерцания радует. Подсветка клавиатуры также его избежала. ШИМ используется на Touch Bar, как и на всех OLED-дисплеях, но на таком крошечном пространстве заметить мерцание непросто.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|53 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 10 ms стадия 1
|↘ 43 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 99 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|47.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 19.6 ms стадия 1
|↘ 27.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 72 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 42.7 миллисек.)
Дисплей: PWM-тест
|PWM не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 451 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Благодаря технологии IPS дисплей MacBook Pro 13 выглядит одинаково хорошо с любого угла. Нет даже ожидаемого незначительного падения яркости.
Примечание: диаграмма ниже взята из обзора MacBook Pro 13 без Touch Bar, но проилюстрированные ей результаты идентичны полученным при тестировании модели с Touch Bar.
5 | Производительность
Версия 13-дюймового MacBook Pro с TouchBar не только получила на два USB-порта больше - она еще и мощнее. Традиционно, 13-дюймовые MacBook Pro оснащаются 28-ваттными процессорами Intel, являющимися компромиссом между мощными, но прожорливыми 45-ваттными (такие используются в MacBook Pro 15) и экономичными, но слабыми 15-ваттными (они задействуются в MacBook Air). Однако в моделях без Touch Bar установлены именно 15-ваттные процессоры Skylake. Более дорогая версия такой участи избежала: в том же корпусе волшебным образом хватило места и для Touch Bar, и второго вентилятора, требующегося для 28-ваттного процессора. Мало того, в ней используется более быстрая оперативная память LPDDR3-2133, а не LPDDR3-1866. Совершенно очевидно, что в Apple постарались отвадить покупателей от менее "инновационной" модели, в то же время создав иллюзию выбора. Хотите модель с обычными функциональными клавишами? Пожалуйста, только извольте смириться с ограниченной производительностью и урезанным вдвое количеством портов.
Так или иначе, потенциальным покупателям модели с Touch Bar беспокоиться не о чем. На выбор предлагается три 28-ваттных Skylake (два Core i5 и один Core i7) со встроенной графикой Iris 550, 8 либо 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Самая дешевая опция с 128 ГБ бесследно исчезла, но по крайней мере, опции никак между собой не связаны и максимальный объем SSD и ОЗУ можно получить и с самым дешевым Core i5, или же, наоборот, выбрать Core i7 с 256 ГБ и 8 ГБ. На данный момент базовая конфигурация обойдется в 145 тысяч рублей, а максимальная - в 236 тысяч. Как обычно, апгрейды очень дорогие: например, всего-навсего удвоить объем оперативной памяти стоит 17 тысяч.
Процессор
Двухъядерный Core i5-6267U показал стабильную производительность в тестах Cinebench R15, что указывает на достаточное охлаждение. Быстродействие в среднем на 10% выше, чем у 15-ваттного Core i5 в модели без Touch Bar. Не такое уж и большое преимущество, но благодаря почти вдвое большему теплопакету этот уровень производительности должен удерживаться гораздо дольше.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Core i7-6600U
|
141 Points ∼100% +8%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Intel Core i7-6700HQ
|
141 Points ∼100% +8%
|Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
|
139 Points ∼99% +6%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U
|
138 Points ∼98% +5%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
137 Points ∼97% +5%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
131 Points ∼93%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
Intel Core i7-6500U
|
130 Points ∼92% -1%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel Core i7-6500U
|
128 Points ∼91% -2%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Core i5-5257U
|
126 Points ∼89% -4%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
|
126 Points ∼89% -4%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
|
124 Points ∼88% -5%
|CPU Multi 64Bit
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Intel Core i7-6700HQ (macOS)
|
666 Points ∼100% +96%
|Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
|
348 Points ∼52% +3%
|Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Core i7-6600U
|
347 Points ∼52% +2%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U
|
339 Points ∼51% 0%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
339 Points ∼51%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
334 Points ∼50% -1%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
Intel Core i7-6500U
|
327 Points ∼49% -4%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Core i5-5257U
|
321 Points ∼48% -5%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel Core i7-6500U
|
310 Points ∼47% -9%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
|
309 Points ∼46% -9%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
|
309 Points ∼46% -9%
Накопитель
Все выпущенные в конце 2016 года модели MacBook оснащаются распаянными на материнской плате SSD с контроллерами от самой Apple. Поставщиком чипов памяти на этот раз выступила SanDisk, а не Samsung. Быстродействие накопителя сравнимо с топовыми моделями от Samsung для PCIe/NVMe и удовлетворит даже самых требовательных пользователей, работающих с виртуальными машинами и другими требовательными к скорости постоянной памяти приложениями.
Графика
Intel Iris Graphics 550 - видеоускоритель, встроенный во все 28-ваттные процессоры Skylake. Помимо 48 ядер, развивающих частоту до 1050 МГц, он оснащен 64 МБ собственной памяти eDRAM и предлагает повышенную по сравнению со стандартной встроенной графикой производительность. Даже предыдущее поколение 13-дюймовых MacBook с Iris Graphics 6100 отстает на 40%. Однако для современных игр мощности не хватает - даже Nvidia GeForce 940MX, несмотря на результаты синтетических бенчмарков, обеспечивает куда лучшую производительность. Игры постарее, впрочем, пойдут без особых проблем, если не переборщить с настройками качества.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
|
4502 Points ∼100% +67%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
2696 Points ∼60%
|Sony Vaio Z Flip
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i7-6567U
|
2646 Points ∼59% -2%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
2524 Points ∼56% -6%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i5-6360U
|
2401 Points ∼53% -11%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
|
2321 Points ∼52% -14%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
2221 Points ∼49% -18%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1782 Points ∼40% -34%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
|
1706 Points ∼38% -37%
|Razer Blade Stealth
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1631 Points ∼36% -40%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1610 Points ∼36% -40%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1386 Points ∼31% -49%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
|
3252 Points ∼100% +96%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1657 Points ∼51%
|Sony Vaio Z Flip
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i7-6567U
|
1638 Points ∼50% -1%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
|
1589 Points ∼49% -4%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
1553 Points ∼48% -6%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1520 Points ∼47% -8%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i5-6360U
|
1448 Points ∼45% -13%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1025 Points ∼32% -38%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
|
1020 Points ∼31% -38%
|Razer Blade Stealth
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
991 Points ∼30% -40%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
959 Points ∼29% -42%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
941 Points ∼29% -43%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
|
21533 Points ∼100% +63%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
13172 Points ∼61%
|Sony Vaio Z Flip
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i7-6567U
|
12986 Points ∼60% -1%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
12812 Points ∼59% -3%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i5-6360U
|
11123 Points ∼52% -16%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
8885 Points ∼41% -33%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
8552 Points ∼40% -35%
|Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
|
8519 Points ∼40% -35%
|Razer Blade Stealth
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
8289 Points ∼38% -37%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
7896 Points ∼37% -40%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
|
7894 Points ∼37% -40%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
7516 Points ∼35% -43%
|3DMark 06 Standard
|15951 баллов
|3DMark 11 Performance
|2881 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|8105 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|1550 баллов
|3DMark Time Spy Score
|620 баллов
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|103
|56.2
|47.9
|13.8
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|21.6
|14.9
|fps
|Dota 2 Reborn (2015)
|40.3
|33.6
|fps
|Rainbow Six Siege (2015)
|52.9
|32.3
|19
|14.6
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|27.3
|21.9
|fps
|Far Cry Primal (2016)
|27
|14
|fps
|Overwatch (2016)
|86
|58.8
|26.2
|fps
|Deus Ex Mankind Divided (2016)
|26
|fps
|Battlefield 1 (2016)
|49.6
|29.8
|15.1
|fps
|Farming Simulator 17 (2016)
|93
|34.7
|20.8
|fps
|Titanfall 2 (2016)
|65
|45.2
|17.7
|fps
|Watch Dogs 2 (2016)
|23.4
|19.9
|fps
6 | Шумовые и температурные показатели
Оба вентилятора MacBook Pro 13 останавливаются при бездействии или незначительной нагрузке вроде просмотра фильма. Но и более требовательные задачи, как 30 заходов бенчмарка Cinebench R15, не слишком-то напрягают систему охлаждения: вентиляторы лениво вращаются на 2000-2800 оборотах в минуту, производя едва различимые 30.8 дБА шума. После 15 минут бенчмарка Unigine Valley, симулирующего игры, обороты увеличились до 4150-4500 в минуту, а шум - до тихих, но уже четко слышимых 36.8 дБА. Теоретически, вентиляторы могут разогнаться до 6300-6800 оборотов (48 дБА), но нам не удалось спровоцировать такой сценарий. Шумят вентиляторы ровно, без раздражающего стрекота, обнаруженного нами в модели без Touch Bar.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.2 / 30.2 / 30.2 дб
|Нагрузка
|
|33 / 36.2 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.2 dB(A)
Ноутбук практически не нагревается при незначительных нагрузках - мы измерили 36 °C. При полном бездействии минимальная температура корпуса в среднем составила 25 °C, а при максимальной нагрузке - 45 °C, но тепло сосредоточено в верхней половине корпуса, оставляя пространство вокруг трекпада прохладным. Ноутбук можно спокойно использовать на коленях.
Стресс-тест показал отсутствие троттлинга, а также выявил, что Apple задействовала опцию, позволяющую увеличить теплопакет процессора: согласно утилитам для мониторинга, энергопотребление процессора во время стресс-теста составило 35 Вт, а не штатные 28.
7 | Автономная работа
Минимальный расход энергии составил от 2.1 до 8.2 Вт, в зависимости от яркости - это очень скромные цифры, обещающие долгую работу. Максимальное энергопотребление достигает 60 Вт, что само по себе не слишком много, но со штатным 61-ваттным зарядным устройством зарядить батарею при большой нагрузке не получится.
|Выкл.
|0.17 / 0.51 Вт
|Ожидание
| 2.1 / 7.6 / 8.2 Вт
|Нагрузка
|
56.4 / 59.8 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
Неприятный сюрприз: просмотр 1080p видео на новом MacBook Pro 13 разрядит аккумулятор почти на 2 часа раньше (8 часов против 9 часов 40 минут), чем на предыдущей модели! Как такое возможно? Все очень просто: в Apple решили, что перехода на следующее поколение процессоров Intel будет достаточно, чтобы емкость аккумулятора можно было уменьшить с 75 до 49 Вт⋅ч. До этого момента Apple оставалась единственным производителем ноутбуков, не урезающим емкость аккумуляторов с каждым шагом в сторону уменьшения энергопотребления. Очень, очень разочаровывающий ход - поклонники яблочной продукции уже заметили проблему, но, как обычно, Apple переводит стрелки на самих владельцев и авторов обзоров, "не так" использующих или тестирующих ноутбук. Спешим заверить - мы использовали то же самое 1080p-видео, что и на модели 2015-го года, с такой же яркостью экрана и остальными параметрами. Apple может придумать сколько угодно отговорок, но факт остается фактом: снижение емкости аккумулятора на 30% не может не отразиться на времени работы.
Однако в некоторых сценариях новая модель мистическим образом проработала дольше. Так, на веб-серфинг по Wi-Fi (macOS, Safari) заряда хватило на 9 часов 26 минут - на полчаса дольше. Минимальное время работы (игры), впрочем, составило лишь час - на полчаса короче, что более логично. MacBook Pro 13 без Touch Bar, кстати, тут продержался почти два часа. Он также проработал 10 часов при просмотре видео и 11 с половиной часов в Wi-Fi тесте - сказывается отсутствие Touch Bar и более экономичный процессор.
|Интернет через WiFi v1.3
|9час. 26мин.
|1080p-видео
|8час. 03мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 06мин.
За
Против
Вердикт
Ну что ж, подведем итоги. Мы можем с уверенностью назвать MacBook Pro 13 с Touch Bar превосходным, качественным ультрабуком - одним из лучших на рынке. Отличный корпус, великолепный яркий дисплей, удобный трекпад и новые мощные компоненты создают максимально приятные ощущения от работы.
Но стоит ли ноутбук своей огромной цены? Мы так не считаем. Действительно серьезных улучшений по сравнению с предыдущей моделью не так много. К тому же модель без Touch Bar, включающая большинство из них, на практике работает дольше, а стоит меньше. Доплачивать ли 25 тысяч рублей за прирост производительности в 5-10%, два порта (к тому же не работающих на полной скорости) и Touch Bar - решать вам, но мы бы не советовали. Весьма вероятно, что очень скоро Apple обновит все MacBook, ведь Intel только что представила 28- и 45-ваттные Kaby Lake, опоздавшие к выпуску текущих моделей. Если вы полны решимости потратиться на самую-самую лучшую конфигурацию, есть смысл немного подождать.
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz) - 07/12/2016 v6
Klaus Hinum, Andreas Osthoff