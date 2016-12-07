Notebookcheck

Обзор Apple MacBook Pro 13 Late 2016 (модель с Touch Bar)

Klaus Hinum, Andreas Osthoff (перевод – Андрей Константинов), 08/01/2017

Пришло время подробно познакомиться с 13-дюймовой моделью MacBook Pro, включающей главное нововведение в этом поколении MacBook: сенсорную полосу Touch Bar. Стоит ли за нее доплачивать - и только ли за нее?

На данный момент Apple предлагает сразу три 13-дюймовых MacBook Pro: модель 2015 года с процессорами Broadwell и две новых, со Skylake. Одну из них, без Touch Bar, мы уже протестировали - осталось отдельно написать о Touch Bar, и дело сделано, не так ли? Не совсем. Помимо Touch Bar, более доступная по цене 13-дюймовая модель лишилась еще кое-чего - но, несмотря на это, неожиданно опередила более дорогой вариант по некоторым важным критериям. Вот об этих различиях мы и поговорим сегодня.

Модель MacBook Pro 13 без Touch Bar MacBook Pro 13 с Touch Bar MacBook Pro 13 (2015)
ЦП Архитектура Skylake, 15 Вт
Core i5-6360U 2.0 ГГц
Core i7-6660U 2.4 ГГц		 Архитектура Skylake, 28 Вт
Core i5-6267U 2.9 ГГц
Core i5-6287U 3.1 ГГц
Core i7-6567U 3.3 ГГц		 Архитектура Broadwell, 28 Вт
Core i5-5257U 2.7 ГГц
Core i5-5287U 2.9 ГГц
Core i7-5557U 3.1 ГГц
Графика Intel Iris Graphics 540 Intel Iris Graphics 550 Intel Iris Graphics 6100
ОЗУ 8 ГБ LPDDR3-1866
16 ГБ LPDDR3-1866		 8 ГБ LPDDR3-2133
16 ГБ LPDDR3-2133		 8 ГБ LPDDR3-1866
16 ГБ LPDDR3-1866
SSD 256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
Дисплей 13.3" IPS 2560 x 1600 пикселей 13.3" IPS 2560 x 1600 пикселей 13.3" IPS 2560 x 1600 пикселей
Порты 2x USB-C с Thunderbolt 3
3.5-мм аудиоразъем		 4x USB-C с Thunderbolt 3
3.5-мм аудиоразъем		 2x Thunderbolt 2
2x USB 3.0
MagSafe
HDMI
SD-картридер
3.5-мм аудиоразъем
Цена от 120 тыс. рублей от 145 тыс. рублей от 107 тыс. рублей
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Процессор
Intel Core i5-6267U 2.9 GHz
Графический адаптер
Intel Iris Graphics 550, Ядро: 1000 МГц, Память: 1067 МГц, 4542
Оперативная память
8192 Мбайт 
, LPDDR3-2133
Дисплей
13.3 дюйм. 16:10, 2560x1600 пикс. 227 точек/дюйм, APPA033, глянцевое покрытие: да
Материнская плата
Intel Skylake-U Premium PCH
Хранение данных
Apple SSD AP0256, 256 Гбайт 
Звуковая плата
Cirrus Logic CS8409
Интерфейсы
4 USB 3.1 Gen 2, 4 Thunderbolt, Аудиоразъёмы: 3.5-мм 2-в-1 аудиоразъем, 1 сканер подушечки пальца
Коммуникации
Broadcom BCM15700A2 802.11ac (ac), Bluetooth 4.2
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 15 x 304 x 212
Аккумулятор
49.2 Вт⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Apple macOS 10.12 Sierra
Камера
Фронтальная камера: HD 720p (1280 на 720 пикселей)
Дополнительно
акустическая система: стереодинамики, клавиатура: чиклетная (Butterfly v2), подсветка клавиатуры: да, зарядное устройство (61 Вт), кабель USB-C, 12 мес. гарантии в Европе
дата релиза
25/11/2016
Вес
1.358 Кг, адаптер питания: 269 г
Стоимость
цена тестовой модели в Европе: 1999 Euro
Ссылки
Apple - сайт производителя

 

1 | Дизайн и качество изготовления

Более дорогая модель 13-дюймового MacBook Pro практически ничем не отличается от ранее протестированной нами в плане корпуса и дизайна. Touch Bar и четыре USB-C вместо двух - единственные внешние признаки, что перед нами именно тот MacBook, который сама Apple явно считает "правильным" выбором (почему, мы расскажем чуть позже). Качество конструкции и сборки, выверенность петель, эргономика - все это заслуживает высочайших похвал в обеих моделях. Ноутбук обещает прослужить долгие годы, если, конечно, за ним как следует ухаживать. Меньшего от MacBook уже давно не ожидают.

А вот дизайн стал чуточку поскучнее, чем в прошлогодних моделях - ну в самом деле, зачем было делать логотип Apple из непрозрачного материала? Светящееся яблоко на крышке не только было визитной карточкой ноутбуков Apple, узнаваемых благодаря ему в любом кино, но и позволяло развлекаться с различными наклейками, изменявшими форму логотипа на что-либо забавное. Учитывая, что за его свечение отвечает подсветка экрана, а не отдельный светодиод, Apple не сэкономила на этом изменении решительно ничего. Появление темно-серой (даже не черной, как хотели поклонники яблочной продукции) версии на этом фоне выглядит как-то уныло.

Ремонтопригодность

"Под капотом" разница между двумя 13-дюймовыми моделями куда больше, чем можно было бы ожидать. Модель с Touch Bar оснащается чуть меньшим аккумулятором - это понятно, если учесть, что Touch Bar занимает немало места внутри корпуса, но как объяснить два вентилятора вместо одного? Забегая вперед, скажем, что вариант без Touch Bar получил не только вдвое меньшее количество USB-портов, но и гораздо более слабый процессор, которому не требуется серьезное охлаждение.

Впрочем, единственный важный для рядового покупателя факт о внутренностях обоих вариантов MacBook Pro 13 - это то, что их ремонтопригодность снизилась до нового минимума. Даже SSD, который раньше можно было заменить (хотя использовал он нестандартный разъем), теперь припаян намертво. Остается только надеяться, что остальные производители будут по мере возможностей сопротивляться соблазну повторить это "достижение".

Внутри MBP 13 без Touch Bar (фото: iFixit)
Внутри MBP 13 без Touch Bar (фото: iFixit)
Внутри MBP 13 с Touch Bar (фото: iFixit)
Внутри MBP 13 с Touch Bar (фото: iFixit)

2 | Порты и коммуникации

Apple не шутит: переходите на USB Type C и Thunderbolt 3 и закупайтесь переходниками на "устаревшие" интерфейсы, а не то... По крайней мере, на этот раз таких портов четыре, а не два, так что при наличии нужных адаптеров периферии можно подключить побольше. А они понадобятся: как минимум переходник с Type C на обычный Type A, если у вас есть любимая USB-мышь или внешний накопитель. Даже новейшие iPhone нельзя подключить напрямую! Удивляет, что скандально убранный из них 3.5-мм аудиоразъем ноутбуку все-таки оставили, но в следующем году наверняка исчезнет и он.

Кстати, полную скорость Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) все равно поддерживают только два порта - те, что слева. Порты на правом боку развивают лишь 20 Гбит/с, то есть половину. Имейте это в виду при подключении высокоскоростных Thunderbolt-устройств вроде NAS или внешней графики.

За беспроводную связь традиционно отвечает сделанный на заказ модуль от Broadcom (а не от Intel, как у большинства других ноутбуков). Скорость передачи данных при наличии современного роутера с 802.11ac и поддержкой трех потоков достигает 950 Мбит/с (119 МБ/с), то есть почти эквивалентна гигабитному Ethernet. Модель без Touch Bar, кстати, примерно на 30% медленнее (возможно, используется модуль лишь с двумя потоками?), но обе модели радуют превосходной стабильностью приема сигнала в обоих диапазонах. К сожалению, обе также подвержены известной проблеме с помехами в 2.4 ГГц сетях при подключенных устройствах с USB 3.0 - обидно, что эту недоработку не могут устранить уже почти три года, и не только в Apple.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
950 Мбит ∼100%
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
948 Мбит ∼100% 0%
Apple MacBook Pro 13 2016
802.11 a/b/g/n/ac
682 Мбит ∼72% -28%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
674 Мбит ∼71% -29%
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
637 Мбит ∼67% -33%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
949 Мбит ∼100% 0%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
949 Мбит ∼100%
Apple MacBook Pro 13 2016
802.11 a/b/g/n/ac
653 Мбит ∼69% -31%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
587 Мбит ∼62% -38%
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
534 Мбит ∼56% -44%

Конечно, сотрудников известного портала iFixit таким не смутишь, и ноутбук все равно был разобран на части, но их оказалось очень мало. Все имеющее хоть какую-то логическую функциональность - на материнской плате. Простота ремонта была оценена в 1 балл из 10 возможных, что является минимальной оценкой. Другими словами, чинить новый MacBook будет очень сложно (и дорого), так что подстраховаться покупкой продленной гарантии будет нелишним.

Полностью разобранный MacBook Pro 13 (фото: iFixit)
Полностью разобранный MacBook Pro 13 (фото: iFixit)

3 | Устройства ввода

Клавиатура MacBook Pro 13 использует механизмы Butterfly, знакомые по MacBook 12, но улучшенной, второй версии. Если вам уже довелось познакомиться с ними и вы с нетерпением ждали, пока такие клавиши появятся в "больших" MacBook, то возрадуйтесь: клавиши нажимаются еще ровнее, а момент их срабатывания стал еще ощутимее. Если же вы предпочитаете долгий ход и отдачу посильнее, то наверняка останетесь крайне недовольны - по ощущениям клавиши напоминают, скорее, физические кнопки на современных смартфонах, а не клавиши в привычном смысле этого слова.

Мнения покупателей относительно данного нововведения, как водится, диаметрально противоположны: одни поливают Apple грязью, торопясь подыскать не слишком устаревшую модель со старой клавиатурой взамен разочаровавшей новинки, тогда как другие восторгаются прозорливостью Apple и прочат стандартным чиклетным клавиатурам скорый конец. Настоятельно рекомендуем четко определиться, к какому лагерю вы принадлежите, до совершения покупки. Даже если новые MacBook в ближайшие магазины еще не завезли, то прошлогодний MacBook 12 где-нибудь поблизости точно найдется - хватит, чтобы получить исчерпывающее представление о разнице между Butterfly и стандартными механизмами.

Мы считаем, что к Butterfly вполне можно привыкнуть, и даже более того: спустя некоторое время обычные клавиши станут казаться излишне вязкими. Шум при быстром десятипальцевом наборе сильнее, чем у старых MacBook, но работать ночью, не мешая другим, все же можно. Тем более что в вашем распоряжении прекрасная 16-уровневая LED-подсветка, не просвечивающая по краям клавиш, как у большинства других ноутбуков.

Стеклянный трекпад заметно вырос в размерах по сравнению с предыдущими MacBook. Его качество при этом нисколько ни уменьшилось - точность позиционирования курсора и распознавания жестов по-прежнему сильно опережают Windows-конкурентов, а технология Force Touch обеспечивает равномерные нажатия по всей площади сенсорной поверхности. (Опять же, ознакомиться с принципом работы этого нововведения можно на примере MacBook 12.) Привыкшим к стандартным (но качественным - как, например, на Asus N550JV) кликпадам, однако, поначалу будет недоставать сочных механических щелчков. С Force Touch они даже на максимальной отдаче (которую можно изменить в настройках) кажутся короткими. Но это - единственный (и притом весьма спорный) недостаток. В остальном этим трекпадом пользоваться гораздо удобнее, чем любым другим на рынке.

Наконец, мы добрались до главной особенности данной модели: сенсорной полоски Touch Bar, заменяющей верхней ряд клавиш (F1-F12). Визуально это выглядит потрясяюще: использование OLED-дисплея гарантирует идеальный черный цвет, так что Touch Bar сливается с самой клавиатурой. В стандартном режиме эмулируется убранный ради Touch Bar верхний ряд клавиш, но теоретически этот дисплей может показывать все, что угодно. Все зависит от его поддержки различными программами; практически все стандартные утилиты от Apple уже так или иначе задействуют этот новый инструмент управления, перед остальными разработчиками стоит аналогичная задача. Однако Apple уже диктует свои условия ("рекомендации") к разработке интерфейсов для Touch Bar. Вот некоторые из них:

  • Touch Bar должен использоваться как дополнение к трекпаду и клавиатуре, а не вторичный дисплей
  • Никаких уведомлений, бегущих строк и прочих элементов, "отвлекающих" пользователя от главного дисплея
  • Следует избегать анимации, а также по возможности ярких цветов - Touch Bar должен сливаться с клавиатурой, а не выделяться на ее фоне
  • Touch Bar не должен отображать кнопки, дублирующие рутинные действия, для которых существуют сочетания клавиш (копирование и вставка, поиск, отмена и повтор последнего действия, и т.д. и т.п.)

Самые интересные задачи для Touch Bar, таким образом, автоматом отпадают. Визуализация для музыкального проигрывателя, цветные анимированные кнопки для игр, уведомления c Twitter - как обычно, Apple лучше вас знает, что должен делать ваш ноутбук. Возможно, со временем в Купертино одумаются и позволят разработчикам полностью реализовать немалый потенциал нового компонента MacBook, но пока что Touch Bar остается малополезной игрушкой. К тому же он периодически отключается ради энергосбережения, так что даже для его использования в режиме потерянного ряда клавиш потребуется как минимум два касания - одно для пробуждения и еще одно, собственно, для активации нужной клавиши. Кстати, не помешала бы виброотдача - нажимать сенсорные клавиши вслепую даже при включенном Touch Bar гораздо сложнее, чем утерянные физические.

Справа в Touch Bar встроена кнопка питания, оснащенная сенсором Touch ID, как в iPhone и iPad. Он работает настолько же хорошо, как в этих устройствах, никаких проблем за время тестирования выявлено не было.

Кстати, кому интересно: отвечает за Touch Bar отдельный ARM-процессор. В свое время такой подход использовали и в Razer для Switchblade UI, но задействована был устаревшая модель Intel Atom, а не ARM-чип.

4 | Дисплей

13.3-дюймовый дисплей нашего MacBook Pro 13 не отличается от установленного в модели без Touch Bar. Оба сделаны по технологии IPS и имеют разрешение 2560 на 1600 пикселей, что на данной диагонали переводится в 227 ppi. В отличие от Windows, macOS не подвержена проблемам с масштабированием приложений - предлагается несколько уровней, позволяющих увеличить либо уменьшить интерфейс без изменения разрешения (и, следовательно, четкости).

541
cd/m²		547
cd/m²		524
cd/m²
557
cd/m²		569
cd/m²		528
cd/m²
538
cd/m²		567
cd/m²		510
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 569 cd/m² В среднем: 542.3 cd/m² Minimum: 6.1 cd/m²
Равномерность подсветки: 90 %
От батареи: 569 cd/m²
Контрастность: 1016:1 (Уровень чёрного: 0.56 cd/m²)
ΔE Color 1.4 | - Ø
ΔE Greyscale 1.8 | - Ø
99.3% sRGB (Argyll) 78.4% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.16

Главное отличие дисплея от предыдущих моделей - крайне мощная подсветка, способная развивать сногсшибательные 570 Кд/м². Даже с глянцевым дисплеем этого с лихвой хватает для работы под прямыми солнечными лучами. Уровень черного при этом составляет всего 0.56 Кд/м², что при такой яркости для IPS-матрицы более чем достойно, а контрастность, соответственно, остается высокой - 1016:1. Изображение всегда превосходное, насыщенное и живое.

Спектр sRGB покрыт на 99.3%, более требовательный AdobeRGB - на 78%. Отклонения цветов и оттенков серого от норм минимальны, дисплей полностью подходит для профессиональной работы с графикой "из коробки".

CalMAN: отклонения цветов
CalMAN: отклонения цветов
CalMAN: градации серого
CalMAN: градации серого

Время отклика IPS-матрицы нас не впечатлило, но для неигрового ноутбука это не имеет значения. А вот отсутствие ШИМ-мерцания радует. Подсветка клавиатуры также его избежала. ШИМ используется на Touch Bar, как и на всех OLED-дисплеях, но на таком крошечном пространстве заметить мерцание непросто.

Подсветка Touch Bar использует ШИМ
Подсветка Touch Bar использует ШИМ
Подсветка клавиатуры же - нет
Подсветка клавиатуры же - нет

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
53 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 10 ms стадия 1
↘ 43 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 99 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
47.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 19.6 ms стадия 1
↘ 27.6 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 72 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 42.7 миллисек.)

Дисплей: PWM-тест

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод называется частотной модуляцией подсветки, или PWM. Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Данный тест позволяет понять, используется ли PWM в тестируемом устройстве.
PWM не обнаружено

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 451 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

Благодаря технологии IPS дисплей MacBook Pro 13 выглядит одинаково хорошо с любого угла. Нет даже ожидаемого незначительного падения яркости.

Примечание: диаграмма ниже взята из обзора MacBook Pro 13 без Touch Bar, но проилюстрированные ей результаты идентичны полученным при тестировании модели с Touch Bar.

Apple MacBook Pro 13 (Late 2016): углы обзора
Apple MacBook Pro 13 (Late 2016): углы обзора

5 | Производительность

Версия 13-дюймового MacBook Pro с TouchBar не только получила на два USB-порта больше - она еще и мощнее. Традиционно, 13-дюймовые MacBook Pro оснащаются 28-ваттными процессорами Intel, являющимися компромиссом между мощными, но прожорливыми 45-ваттными (такие используются в MacBook Pro 15) и экономичными, но слабыми 15-ваттными (они задействуются в MacBook Air). Однако в моделях без Touch Bar установлены именно 15-ваттные процессоры Skylake. Более дорогая версия такой участи избежала: в том же корпусе волшебным образом хватило места и для Touch Bar, и второго вентилятора, требующегося для 28-ваттного процессора. Мало того, в ней используется более быстрая оперативная память LPDDR3-2133, а не LPDDR3-1866. Совершенно очевидно, что в Apple постарались отвадить покупателей от менее "инновационной" модели, в то же время создав иллюзию выбора. Хотите модель с обычными функциональными клавишами? Пожалуйста, только извольте смириться с ограниченной производительностью и урезанным вдвое количеством портов.

Так или иначе, потенциальным покупателям модели с Touch Bar беспокоиться не о чем. На выбор предлагается три 28-ваттных Skylake (два Core i5 и один Core i7) со встроенной графикой Iris 550, 8 либо 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Самая дешевая опция с 128 ГБ бесследно исчезла, но по крайней мере, опции никак между собой не связаны и максимальный объем SSD и ОЗУ можно получить и с самым дешевым Core i5, или же, наоборот, выбрать Core i7 с 256 ГБ и 8 ГБ. На данный момент базовая конфигурация обойдется в 145 тысяч рублей, а максимальная - в 236 тысяч. Как обычно, апгрейды очень дорогие: например, всего-навсего удвоить объем оперативной памяти стоит 17 тысяч.

HWiNFO
HWiNFO
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
GPU-Z
GPU-Z
GPU-Z: простой
GPU-Z: простой
GPU-Z: нагрузка
GPU-Z: нагрузка
LatencyMon: простой
LatencyMon: простой
LatencyMon: веб-серфинг
LatencyMon: веб-серфинг
Intel XTU
Intel XTU
 

Процессор

Двухъядерный Core i5-6267U показал стабильную производительность в тестах Cinebench R15, что указывает на достаточное охлаждение. Быстродействие в среднем на 10% выше, чем у 15-ваттного Core i5 в модели без Touch Bar. Не такое уж и большое преимущество, но благодаря почти вдвое большему теплопакету этот уровень производительности должен удерживаться гораздо дольше.

Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Core i7-6600U
141 Points ∼100% +8%
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Intel Core i7-6700HQ
141 Points ∼100% +8%
Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
139 Points ∼99% +6%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U
138 Points ∼98% +5%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
137 Points ∼97% +5%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
131 Points ∼93%
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
Intel Core i7-6500U
130 Points ∼92% -1%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel Core i7-6500U
128 Points ∼91% -2%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Core i5-5257U
126 Points ∼89% -4%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
126 Points ∼89% -4%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
124 Points ∼88% -5%
CPU Multi 64Bit
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Intel Core i7-6700HQ (macOS)
666 Points ∼100% +96%
Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
348 Points ∼52% +3%
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE
Intel Core i7-6600U
347 Points ∼52% +2%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U
339 Points ∼51% 0%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
339 Points ∼51%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
334 Points ∼50% -1%
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
Intel Core i7-6500U
327 Points ∼49% -4%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Core i5-5257U
321 Points ∼48% -5%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel Core i7-6500U
310 Points ∼47% -9%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
309 Points ∼46% -9%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
309 Points ∼46% -9%
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
339 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
131 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
36.9 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
99.3 %
?

Накопитель

Все выпущенные в конце 2016 года модели MacBook оснащаются распаянными на материнской плате SSD с контроллерами от самой Apple. Поставщиком чипов памяти на этот раз выступила SanDisk, а не Samsung. Быстродействие накопителя сравнимо с топовыми моделями от Samsung для PCIe/NVMe и удовлетворит даже самых требовательных пользователей, работающих с виртуальными машинами и другими требовательными к скорости постоянной памяти приложениями.

BlackMagicDesign Disk Speed Test
BlackMagicDesign Disk Speed Test
AJA System Test
AJA System Test
AS SSD - тест на сжатие
AS SSD - тест на сжатие
hddimg
Apple SSD AP0256
Sequential Read: 1662 MB/s
Sequential Write: 1336 MB/s
512K Read: 1183 MB/s
512K Write: 1481 MB/s
4K Read: 16.1 MB/s
4K Write: 23.5 MB/s
4K QD32 Read: 657 MB/s
4K QD32 Write: 419 MB/s

Графика

Intel Iris Graphics 550 - видеоускоритель, встроенный во все 28-ваттные процессоры Skylake. Помимо 48 ядер, развивающих частоту до 1050 МГц, он оснащен 64 МБ собственной памяти eDRAM и предлагает повышенную по сравнению со стандартной встроенной графикой производительность. Даже предыдущее поколение 13-дюймовых MacBook с Iris Graphics 6100 отстает на 40%. Однако для современных игр мощности не хватает - даже Nvidia GeForce 940MX, несмотря на результаты синтетических бенчмарков, обеспечивает куда лучшую производительность. Игры постарее, впрочем, пойдут без особых проблем, если не переборщить с настройками качества.

3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
4502 Points ∼100% +67%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
2696 Points ∼60%
Sony Vaio Z Flip
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i7-6567U
2646 Points ∼59% -2%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
2524 Points ∼56% -6%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i5-6360U
2401 Points ∼53% -11%
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
2321 Points ∼52% -14%
Lenovo Yoga 710-14ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
2221 Points ∼49% -18%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1782 Points ∼40% -34%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
1706 Points ∼38% -37%
Razer Blade Stealth
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
1631 Points ∼36% -40%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
1610 Points ∼36% -40%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
1386 Points ∼31% -49%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
3252 Points ∼100% +96%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1657 Points ∼51%
Sony Vaio Z Flip
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i7-6567U
1638 Points ∼50% -1%
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
1589 Points ∼49% -4%
Lenovo Yoga 710-14ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
1553 Points ∼48% -6%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1520 Points ∼47% -8%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i5-6360U
1448 Points ∼45% -13%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1025 Points ∼32% -38%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
1020 Points ∼31% -38%
Razer Blade Stealth
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
991 Points ∼30% -40%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
959 Points ∼29% -42%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
941 Points ∼29% -43%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
21533 Points ∼100% +63%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
13172 Points ∼61%
Sony Vaio Z Flip
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i7-6567U
12986 Points ∼60% -1%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
12812 Points ∼59% -3%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i5-6360U
11123 Points ∼52% -16%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
8885 Points ∼41% -33%
Lenovo Yoga 710-14ISK
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
8552 Points ∼40% -35%
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
8519 Points ∼40% -35%
Razer Blade Stealth
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
8289 Points ∼38% -37%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
7896 Points ∼37% -40%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
7894 Points ∼37% -40%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
7516 Points ∼35% -43%
3DMark 11 | 3DMark
3DMark 06 Standard
15951 баллов
3DMark 11 Performance
2881 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
8105 баллов
3DMark Fire Strike Score
1550 баллов
3DMark Time Spy Score
620 баллов
?
мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 10356.247.913.8fps
The Witcher 3 (2015) 21.614.9fps
Dota 2 Reborn (2015) 40.333.6fps
Rainbow Six Siege (2015) 52.932.31914.6fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 27.321.9fps
Far Cry Primal (2016) 2714fps
Overwatch (2016) 8658.826.2fps
Deus Ex Mankind Divided (2016) 26fps
Battlefield 1 (2016) 49.629.815.1fps
Farming Simulator 17 (2016) 9334.720.8fps
Titanfall 2 (2016) 6545.217.7fps
Watch Dogs 2 (2016) 23.419.9fps

6 | Шумовые и температурные показатели

Оба вентилятора MacBook Pro 13 останавливаются при бездействии или незначительной нагрузке вроде просмотра фильма. Но и более требовательные задачи, как 30 заходов бенчмарка Cinebench R15, не слишком-то напрягают систему охлаждения: вентиляторы лениво вращаются на 2000-2800 оборотах в минуту, производя едва различимые 30.8 дБА шума. После 15 минут бенчмарка Unigine Valley, симулирующего игры, обороты увеличились до 4150-4500 в минуту, а шум - до тихих, но уже четко слышимых 36.8 дБА. Теоретически, вентиляторы могут разогнаться до 6300-6800 оборотов (48 дБА), но нам не удалось спровоцировать такой сценарий. Шумят вентиляторы ровно, без раздражающего стрекота, обнаруженного нами в модели без Touch Bar.

Уровень шума

Ожидание
30.2 / 30.2 / 30.2 дб
Нагрузка
33 / 36.2 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.2 dB(A)

Ноутбук практически не нагревается при незначительных нагрузках - мы измерили 36 °C. При полном бездействии минимальная температура корпуса в среднем составила 25 °C, а при максимальной нагрузке - 45 °C, но тепло сосредоточено в верхней половине корпуса, оставляя пространство вокруг трекпада прохладным. Ноутбук можно спокойно использовать на коленях.

Стресс-тест показал отсутствие троттлинга, а также выявил, что Apple задействовала опцию, позволяющую увеличить теплопакет процессора: согласно утилитам для мониторинга, энергопотребление процессора во время стресс-теста составило 35 Вт, а не штатные 28.

Макс.
 42 °C45 °C37 °C 
 38 °C42 °C35 °C 
 28 °C29 °C28 °C 
Максимум: 45 °C
В среднем: 36 °C
38 °C39 °C38 °C
37 °C39 °C36 °C
30 °C32 °C31 °C
Максимум: 39 °C
В среднем: 35.6 °C
Блок питания (макс)  50 °C | Темп. воздуха 19 °C | Fluke 62 Mini
Распределение нагрева при бездействии, лицевая панель
Распределение нагрева при бездействии, лицевая панель
Распределение нагрева при бездействии, днище
Распределение нагрева при бездействии, днище

7 | Автономная работа

Минимальный расход энергии составил от 2.1 до 8.2 Вт, в зависимости от яркости - это очень скромные цифры, обещающие долгую работу. Максимальное энергопотребление достигает 60 Вт, что само по себе не слишком много, но со штатным 61-ваттным зарядным устройством зарядить батарею при большой нагрузке не получится.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.17 / 0.51 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 2.1 / 7.6 / 8.2 Вт
Нагрузка midlight 56.4 / 59.8 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy

Неприятный сюрприз: просмотр 1080p видео на новом MacBook Pro 13 разрядит аккумулятор почти на 2 часа раньше (8 часов против 9 часов 40 минут), чем на предыдущей модели! Как такое возможно? Все очень просто: в Apple решили, что перехода на следующее поколение процессоров Intel будет достаточно, чтобы емкость аккумулятора можно было уменьшить с 75 до 49 Вт⋅ч. До этого момента Apple оставалась единственным производителем ноутбуков, не урезающим емкость аккумуляторов с каждым шагом в сторону уменьшения энергопотребления. Очень, очень разочаровывающий ход - поклонники яблочной продукции уже заметили проблему, но, как обычно, Apple переводит стрелки на самих владельцев и авторов обзоров, "не так" использующих или тестирующих ноутбук. Спешим заверить - мы использовали то же самое 1080p-видео, что и на модели 2015-го года, с такой же яркостью экрана и остальными параметрами. Apple может придумать сколько угодно отговорок, но факт остается фактом: снижение емкости аккумулятора на 30% не может не отразиться на времени работы.

Однако в некоторых сценариях новая модель мистическим образом проработала дольше. Так, на веб-серфинг по Wi-Fi (macOS, Safari) заряда хватило на 9 часов 26 минут - на полчаса дольше. Минимальное время работы (игры), впрочем, составило лишь час - на полчаса короче, что более логично. MacBook Pro 13 без Touch Bar, кстати, тут продержался почти два часа. Он также проработал 10 часов при просмотре видео и 11 с половиной часов в Wi-Fi тесте - сказывается отсутствие Touch Bar и более экономичный процессор.

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3
9час. 26мин.
1080p-видео
8час. 03мин.
Макс. расход энергии
1час. 06мин.

За

+ Безукоризненно сделанный корпус
+ Огромный и сверхточный трекпад
+ Тихая работа, хорошее охлаждение
+ Быстрый и стабильный Wi-Fi
+ Отличный дисплей
+ Хорошие динамики
+ Неплохое время работы
+ Стабильная производительность
+ 4 порта Thunderbolt 3

Против

- ... но с урезанной вдвое скоростью у двух на правом боку
- Никаких портов, кроме USB-C и 3.5-мм аудио
- Проблемы с 2.4 ГГц Wi-Fi при подключенных USB-устройствах
- Посредственная веб-камера
- Неоправданно высокая цена

Вердикт

Ну что ж, подведем итоги. Мы можем с уверенностью назвать MacBook Pro 13 с Touch Bar превосходным, качественным ультрабуком - одним из лучших на рынке. Отличный корпус, великолепный яркий дисплей, удобный трекпад и новые мощные компоненты создают максимально приятные ощущения от работы.

Но стоит ли ноутбук своей огромной цены? Мы так не считаем. Действительно серьезных улучшений по сравнению с предыдущей моделью не так много. К тому же модель без Touch Bar, включающая большинство из них, на практике работает дольше, а стоит меньше. Доплачивать ли 25 тысяч рублей за прирост производительности в 5-10%, два порта (к тому же не работающих на полной скорости) и Touch Bar - решать вам, но мы бы не советовали. Весьма вероятно, что очень скоро Apple обновит все MacBook, ведь Intel только что представила 28- и 45-ваттные Kaby Lake, опоздавшие к выпуску текущих моделей. Если вы полны решимости потратиться на самую-самую лучшую конфигурацию, есть смысл немного подождать.

В обзоре: Apple MacBook Pro 13 с Touch Bar (Late 2016)
В обзоре: Apple MacBook Pro 13 с Touch Bar (Late 2016)

Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz) - 07/12/2016 v6
Klaus Hinum, Andreas Osthoff

Внешний вид
93 /  98 → 95%
Клавиатура
90%
Сенсорная панель
100%
Интерфейсы
50 / 80 → 62%
Портативность
71 / 78 → 84%
Автономность
91%
Дисплей
92%
Игры и 3D
63 / 68 → 93%
Процессор
87 / 87 → 100%
Охлаждение
92 / 91 → 100%
Бесшумность
97%
Аудиосистема
91 / 91 → 100%
Камера
63 / 85 → 74%
Общее впечатление
-2%
Средний балл
77%
90%
Subnotebook - Итоговый рейтинг
> Главная > Каталог обзоров > Обзор Apple MacBook Pro 13 Late 2016 (модель с Touch Bar)
Klaus Hinum, Andreas Osthoff, 2017-01- 8 (Update: 2017-01- 8)

 